November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adatai szerint 2025 novemberében 95,7 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött személyihitel-szerződések szerződéses összege. Bár ez az eredmény a tavalyi év január-novemberi időszakán belül csupán az ötödik legjobbnak számít, ugyanakkor a 2024. novemberi 73,16 milliárd forintot még így is 30,8 százalékkal múlta felül. A tavalyi év január-novemberi időszakában egyébként havonta átlagosan 93,76 milliárd forint személyi hitel került kihelyezésre, amit a most tárgyalt novemberi eredmény 2,1 százalékkal múlt felül – írja közleményében a Bank360.

Érdemes utánaszámolni és a kisbetűs részeket is elolvasni

Fotó: DepositPhotos.com

Tavaly éves rekord felé tart a személyi hitel

A novemberi eredmény ismeretében már biztosan kijelenthető, hogy a személyi hitelek piaca 2025-ben átlépte az 1 000 milliárd forintos kihelyezést – a tavalyi év első tizenegy hónapjában 1 031,34 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött személyi hitelek szerződéses összege. Összehasonlításképpen, 2024. január-novemberben 754,82 milliárd forint került kihelyezésre, amit a tavalyi eredmény 36,6 százalékkal múlt felül. A 2024-es év egészében pedig 818,99 milliárd forint volt a személyihitel-piac eredménye – ezt a tavalyi évnek már a január-novemberi eredménye is 25,9 százalékkal tudta meghaladni.

A szerződések összege mellett azok száma is meghaladta a 2024. novemberi eredményt – a 2025. novemberi 28 716 darab szerződés 12,6 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi 25 503-as szerződésszámot. A tavalyi év első tizenegy hónapjában összesen 324 777 darab személyihitel-szerződés köttetett, míg 2024 azonos időszakában 283 224 darab, ami így 14,6 százalékos bővülést jelent év/év alapon. A 2024-es év egészében 304 624 személyihitel-szerződés született, amit tehát a tavalyi évben már novemberben sikerült meghaladni (+6,6 százalék).

A megkötött szerződések összegén és számán felül azok átlagos hitelösszege is jócskán meghaladta a 2024. novemberi szintet. A szerződések összege és száma alapján azt mondhatjuk, hogy tavaly novemberben 3 332 763 forint volt az újonnan kötött személy kölcsönök átlagos hitelösszege, ami 16,2 százalékkal haladta meg a 2024. novemberi 2 868 681 forintot. A 2024-es év január-novemberében pedig az átlagos hitelösszeg 2 665 104 forint volt, amit még nagyobb mértékben, 19,2 százalékkal múlt felül a tavalyi év január-novemberében mért 3 175 527 forintos átlagos hitelösszeg.

A kereslet rámutatott néhány fontos pontra

Fotó: DepositPhotos.com

Továbbra is stagnált a babaváró

A babaváró hitel új szerződéseinek összege 20,39 milliárd forint volt novemberben, amely a tavalyi évben átlagosnak mondható eredménynek számít. Igaz, a 2025-ös év egyébként eddigi legjobbjának számító, októberi 22,8 milliárd forintos eredményéhez képest ez 10,6 százalékos csökkenést jelent, ugyanakkor a 2025. január-novemberben mért 19,1 milliárd forintos havi átlagösszeget sikerült meghaladnia (+6,8 százalék). A tavaly novemberi eredmény egyébként év/év alapon is enyhe csökkenést mutat – a 2024. novemberi 20,82 milliárd forinthoz képest 2,1 százalékos a csökkenés mértéke.

A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5 százalékkal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól. A szerződésszám 1 863 volt tavaly novemberben, ami ugyancsak elmaradt a 2024. novemberi 1 907 darabtól (-2,3 százalék). A tavalyi év január-novemberi időszakát nézve pedig 19 258 babaváró hitelszerződés köttetett, ami 8,8 százalékkal maradt el a 2024. január-novemberben megkötött 21 114-es szerződésszámtól.

Kapcsolódó cikk Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel Újabb csúcsot döntött a 3 százalékos lakáshitel.

Az év legrosszabb eredménye a munkáshitelnél

A munkáshitel a tavalyi év – és egyúttal minden idők – legrosszabb eredményét produkálta novemberben. Az egy évvel ezelőtt indult konstrukció esetében eddig a tavaly januári 9,41 milliárd forintos eredmény számított a leggyengébbnek, ám a novemberi 8,55 milliárd forintos kihelyezés még ettől is elmaradt 9,1 százalékkal. Lényegében ugyanez mondható el a szerződések számával kapcsolatban is – a novemberben megkötött 2 181 darab szerződés a tavalyi év január-novemberi időszakának leggyengébb eredményének számít, közvetlenül a januári 2 426 darabot követően.

A 2025-ös év első tizenegy hónapjában egyébként 41 116 darab munkáshitel-szerződés született, a legtöbb februárban (7 401 darab). A január-novemberben kihelyezett hitelösszeg 159,29 milliárd forintot tett ki. Az új szerződések szerződéses összege nem meglepő módon ugyancsak februárban érte el a legnagyobb eredményét, 28,57 milliárd forintot – ehhez képest a novemberi eredmény mintegy 70,1 százalékkal alacsonyabb.