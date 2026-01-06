4p
Személyes pénzügyek Hitel Munkáshitel

November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

mfor.hu

Az átlag fölé kúszott a személyi hitel nagysága, a munkáshitel pedig legrosszabb hónapját zárta.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adatai szerint 2025 novemberében 95,7 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött személyihitel-szerződések szerződéses összege. Bár ez az eredmény a tavalyi év január-novemberi időszakán belül csupán az ötödik legjobbnak számít, ugyanakkor a 2024. novemberi 73,16 milliárd forintot még így is 30,8 százalékkal múlta felül. A tavalyi év január-novemberi időszakában egyébként havonta átlagosan 93,76 milliárd forint személyi hitel került kihelyezésre, amit a most tárgyalt novemberi eredmény 2,1 százalékkal múlt felül – írja közleményében a Bank360.

Érdemes utánaszámolni és a kisbetűs részeket is elolvasni
Érdemes utánaszámolni és a kisbetűs részeket is elolvasni
Fotó: DepositPhotos.com

Tavaly éves rekord felé tart a személyi hitel

A novemberi eredmény ismeretében már biztosan kijelenthető, hogy a személyi hitelek piaca 2025-ben átlépte az 1 000 milliárd forintos kihelyezést – a tavalyi év első tizenegy hónapjában 1 031,34 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött személyi hitelek szerződéses összege. Összehasonlításképpen, 2024. január-novemberben 754,82 milliárd forint került kihelyezésre, amit a tavalyi eredmény 36,6 százalékkal múlt felül. A 2024-es év egészében pedig 818,99 milliárd forint volt a személyihitel-piac eredménye – ezt a tavalyi évnek már a január-novemberi eredménye is 25,9 százalékkal tudta meghaladni.

A szerződések összege mellett azok száma is meghaladta a 2024. novemberi eredményt – a 2025. novemberi 28 716 darab szerződés 12,6 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi 25 503-as szerződésszámot. A tavalyi év első tizenegy hónapjában összesen 324 777 darab személyihitel-szerződés köttetett, míg 2024 azonos időszakában 283 224 darab, ami így 14,6 százalékos bővülést jelent év/év alapon. A 2024-es év egészében 304 624 személyihitel-szerződés született, amit tehát a tavalyi évben már novemberben sikerült meghaladni (+6,6 százalék).

A megkötött szerződések összegén és számán felül azok átlagos hitelösszege is jócskán meghaladta a 2024. novemberi szintet. A szerződések összege és száma alapján azt mondhatjuk, hogy tavaly novemberben 3 332 763 forint volt az újonnan kötött személy kölcsönök átlagos hitelösszege, ami 16,2 százalékkal haladta meg a 2024. novemberi 2 868 681 forintot. A 2024-es év január-novemberében pedig az átlagos hitelösszeg 2 665 104 forint volt, amit még nagyobb mértékben, 19,2 százalékkal múlt felül a tavalyi év január-novemberében mért 3 175 527 forintos átlagos hitelösszeg.

A kereslet rámutatott néhány fontos pontra
A kereslet rámutatott néhány fontos pontra
Fotó: DepositPhotos.com

Továbbra is stagnált a babaváró

A babaváró hitel új szerződéseinek összege 20,39 milliárd forint volt novemberben, amely a tavalyi évben átlagosnak mondható eredménynek számít. Igaz, a 2025-ös év egyébként eddigi legjobbjának számító, októberi 22,8 milliárd forintos eredményéhez képest ez 10,6 százalékos csökkenést jelent, ugyanakkor a 2025. január-novemberben mért 19,1 milliárd forintos havi átlagösszeget sikerült meghaladnia (+6,8 százalék). A tavaly novemberi eredmény egyébként év/év alapon is enyhe csökkenést mutat – a 2024. novemberi 20,82 milliárd forinthoz képest 2,1 százalékos a csökkenés mértéke.

A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5 százalékkal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól. A szerződésszám 1 863 volt tavaly novemberben, ami ugyancsak elmaradt a 2024. novemberi 1 907 darabtól (-2,3 százalék). A tavalyi év január-novemberi időszakát nézve pedig 19 258 babaváró hitelszerződés köttetett, ami 8,8 százalékkal maradt el a 2024. január-novemberben megkötött 21 114-es szerződésszámtól.

Az év legrosszabb eredménye a munkáshitelnél

A munkáshitel a tavalyi év – és egyúttal minden idők – legrosszabb eredményét produkálta novemberben. Az egy évvel ezelőtt indult konstrukció esetében eddig a tavaly januári 9,41 milliárd forintos eredmény számított a leggyengébbnek, ám a novemberi 8,55 milliárd forintos kihelyezés még ettől is elmaradt 9,1 százalékkal. Lényegében ugyanez mondható el a szerződések számával kapcsolatban is – a novemberben megkötött 2 181 darab szerződés a tavalyi év január-novemberi időszakának leggyengébb eredményének számít, közvetlenül a januári 2 426 darabot követően.

A 2025-ös év első tizenegy hónapjában egyébként 41 116 darab munkáshitel-szerződés született, a legtöbb februárban (7 401 darab). A január-novemberben kihelyezett hitelösszeg 159,29 milliárd forintot tett ki. Az új szerződések szerződéses összege nem meglepő módon ugyancsak februárban érte el a legnagyobb eredményét, 28,57 milliárd forintot – ehhez képest a novemberi eredmény mintegy 70,1 százalékkal alacsonyabb.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Újabb csúcsra, 274 milliárd forintra emelkedett novemberre az új lakáshitel-szerződések összege, ami egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök iránt szintén nagyon erős az érdeklődés, a január óra elérhető munkáshitel iránti kereslet viszont eddigi mélypontjára zuhant a tizenegyedik hónapban.

Bejött az új rendszer Magyarországon, új kedvenc a fizetéskor

Rendkívüli tempóban terjed, és egyre több kereskedőnél érhető el a qvik.

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

Kétszer is szünetelni fog a szolgáltatás.

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Ezekre az újdonságokra kell felkészülni.

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja – Klasszis Podcast

Az orosz-ukrán háború kitörése után több olyan iparág is bekerült a fenntartható befektetési alapok látókörébe, amelyek korábban inkább tiltólistán szerepeltek. Ékes példa Németország nukleáris energiával kapcsolatos attitűdje, de a hadiipari cégek is egyre elfogadottabbá váltak, ahogy társadalmi elvárás lett a biztonság megerősítése – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója. Vízkeleti Sándorral a mesterséges intelligencia befektetési döntésekben játszott szerepéről is beszélgettünk.

Akkora nyeremény jöhet a lottón, amekkorát még nem látott az ország

Pár nap és kiderül, lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak. Ekkora összeget elképzelni is nehéz: a Szerencsejáték Zrt. összesítése szerint a nyereményből kijön egy kilencven lakásos új társasház, vagy több tucat luxus autó.

Most indul az igazi roham a magyar üzletekben

A karácsonyt követő napokban az üzletek szinte az ünnepek előtti forgalmat bonyolítják, ilyenkor ugyanis tömegével cserélik ki az emberek az ajándékba kapott ruhákat, termékeket. Vevőkből is sok van ezekben a napokban, hiszen az üzletek is újabb akciókba kezdenek, hogy kisöpörjék meglévő árukészletüket. Nem véletlen, hogy a 0 százalékos THM-mel hirdetett áruhitel-ajánlatok is sokszor csak az év végig szólnak – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Közzétették a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évi banki jóváírásának hivatalos időpontjait.

A fideszesek könnyebben költöttek karácsonyra, mint az ellenzékiek

A fideszesek könnyebben költöttek karácsonyra, mint az ellenzékiek

Úgy tűnik, a kormánypárt hívei gazdagabbak mit politikai ellenfelei szavazói.

Nagy változás jön az egyéni vállalkozóknak január 1-jétől

Nagy változás jön az egyéni vállalkozóknak január 1-jétől

Jó tudni és érdemes figyelni.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168