Nyaralás felelőtlenül: tízből csak négy magyar köt utasbiztosítást

Tízből csak négyen (40 százalék) kötnek rendszeresen utasbiztosítást, miközben minden harmadik utazót ért már olyan váratlan helyzet, amikor jól jött volna külföldön a segítség. Az autós utazások is népszerűek: a háztartások háromnegyedének van saját gépjárműve, mellyel harmaduk külföldi útra is elindulna. Az autósok több mint fele azonban semmilyen asszisztencia szolgáltatást nem vesz igénybe, ugyanakkor 91 százalékuk gondolja hasznosnak ezt a biztosítási típust.

Sokan még mindig biztosítás nélkül indulnak útnak

Fotó: Depositphotos

Az Europ Assistance friss, reprezentatív kutatása szerint a nyaralók leginkább az egészségügyi problémáktól és az ezzel kapcsolatos költségektől tartanak, illetve attól, hogy nehézséget okozna megfelelő szakembert és szervizt találni meghibásodás esetén az autó javításához.

A 18-69 éves magyar lakosság utasbiztosításokkal, valamint gépjármű- és otthoni asszisztencia-szolgáltatásokkal kapcsolatos hozzáállását, preferenciáit, fogyasztói viselkedését és utazási szokásait is vizsgálta a Europ Assistance friss, 2025 májusában zárult átfogó kutatása.

A felmérés alapján a hazai lakosság negyede (27 százalék-a) utazik évente egyszer Európán belül, míg a kontinens határait a magyar felnőttek csupán 9 százalék-a lépi át egy évben. Összességében a 18-69 éves magyarok közel fele (44 százalék) szokott legalább kétévente külföldre utazni, és e csoport harmadával (34 százalék) fordult már elő olyan váratlan esemény, amikor szüksége lett volna utasbiztosításra. A kétévente utazók esetében tízből négyen mindig kötnek utasbiztosítást, míg minden harmadik személy valamilyen speciális esetben – síelés vagy ismeretlen országba történő utazás során – él ezzel a lehetőséggel. Az esetek többségében az utasbiztosításokat már online kötik meg az ügyfelek.

A felmérés az utazók félelmeire is rákérdezett: minden második magyar (50 százalék) gondolja úgy, hogy nehézséget okozna egészségügyi probléma esetén a hazaszállítás. Közel ennyien (47 százalék) vélekednek úgy, hogy nehezebben tudnák saját erőből megoldani a magyar nyelvű jogi segítség felkutatását, vagy károkozás esetén az esetleges kártérítés megfizetését.

„Kutatásunk rávilágít, hogy a magyarok komoly értéket látnak az asszisztencia szolgáltatásokban, viszont sajnálatos módon a külföldi nyaralások során még mindig sokan nem gondoskodnak a megfelelő védelemről, így pedig nagyot kockáztatnak. Nyakunkon a vakáció, a nyaralási szezon, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre is és megtenni a szükséges lépéseket a gondtalan kikapcsolódás érdekében” – hívta fel a figyelmet Elek Andrea Éva, az Europe Assistance Magyarország Kft. ügyvezetője.

Sokan autóval indulnak útnak a nyári vakációra. A lakosság közel háromnegyedének háztartásában van saját autó, minden ötödik személy háztartásában több is. Az autósok harmada tervez idén külföldi autós nyaralást, miközben a tulajdonosok több mint fele (53 százalék) semmilyen asszisztencia-szolgáltatással nem rendelkezik jelenleg. Tehát nem várt baleset, műszaki meghibásodás esetén magukra maradnának a nyaralás során. Ugyanakkor az autósok nagy része, 91 százaléka hasznosnak tartja az autós asszisztencia-szolgáltatást. A legvonzóbb a 0-24 órában hívható segítség, valamint a gépjármű hazaszállítás és a helyszíni javítás, ezeket a külföldi utakra induló autósok legalább kétötöde nagyon vonzónak találja.

A magyar lakosság járműveinek átlagéletkora 14 év, míg az autók közel fele legalább 16 éves. Érthető, hogy a szolgáltatást hasznosnak ítélő autósok legalább kétharmadánál fontos szempont az is, hogy a gépjármű-asszisztencia szolgáltatást életkor és kilométeróra megkötés nélkül tudja igénybe venni.

A kutatás azt is vizsgálta, milyen költségekkel jár a külföldi utazás alkalmával felmerülő káreset elhárítása és milyen félelmek sújtják az autósokat. A műszaki probléma javítása az érintett autósok 39 százalékánál 250 ezer és 500 ezer Ft közötti összegbe került. Leginkább a megfelelő szakemberek és szerviz megtalálásától, a túl magas javítási költségektől és a lassú szervizeléstől félnek az autóval rendelkező és legalább két évente külföldre utazó magyarok.

„Kutatásunk rámutat, hogy a turistákat legtöbbször valamilyen baleset éri, vagy megbetegednek, elveszik, esetleg megsérül a poggyászuk vagy értéktárgyuk. Az utazásokhoz kötött asszisztencia-szolgáltatás biztonságot nyújt: legyen szó orvosok vagy szakemberek eléréséről, vagy autós szervizek könnyű és gyors megtalálásáról. Az autóval utazók számára nagy előny, hogy társaságunknál bármilyen korú és bármennyi kilométert futott gépjárműre köthető biztosítás, így akár 15 évnél idősebb gépjárművekre is, melyek nagyon nagy arányt képviselnek hazánkban a kutatásunk eredményei szerint. A felmérés és eddigi tapasztalataink alapján is azt látjuk, hogy a megfelelő fedezet megléte és az ár mellett fontos elvárás a gyors szerződéskötés is. Éppen ezért biztosítjuk az online szerződéskötés és kárbejelentés lehetőségét” – mondta Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője.