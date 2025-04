Nyaralni megy? Nézzen rá a bankkártyájára!

Változatlanok a valamilyen közösségi oldalon meghirdetett szolgáltatáshoz, áruhoz kötődő csalások. Előfordulhat, hogy a csalók nyári munkavégzést hirdetnek, amelyhez előzetes (pl. szálláshoz szükséges) befizetéseket kérnek a hozzájuk jelentkező ügyfelektől. Ha ezután bizalmas kártya- vagy bankszámla-azonosítóikat a fogyasztók a csalók által küldött hamis banki honlapokon adják meg, szintén kiszolgáltatják magukat pénzük ellopásának. Védekezésképp a megküldött honlapok helyett érdemes a hivatalos weboldalon teljesíteni a fizetést. Gyanúra adhat okot, ha a csalók az online tranzakciókhoz rájuk nem tartozó további adatokat (pl. bankkártyánk – csak ATM-eknél, fizikai vásárlásoknál szükséges – PIN-kódját vagy kétfaktoros ügyfélazonosítóinkat) is megpróbálják elkérni.

