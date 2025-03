Nyitják a pénzcsapot: kezdhetik a sorbaállást a nyugdíjasok

A kedvezményezetti kör bővítésével a kistelepüléseken nyugdíjasok is igényelhetnek legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást a felújítási költségek legfeljebb 50 százalékára. Az erről szóló rendelet alapján csaknem 2900 településen terjed ki a jogosultak köre az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, rokkantsági, rehabilitációs ellátásban részesülőkre a nyugdíjkorhatár betöltése után. A támogatást úgy állapítják meg, hogy az fele-fele arányban tartalmaz vállalkozási díjat és anyagköltséget – írták.

