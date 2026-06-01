Nyugdíj? Ezzel nyugodtan számolhat júniusban

Június hónapban azok a nyugdíjasok, akik bankszámlára kérik a kifizetést a főszabály szerinti időpontban kapják meg az összeget.

Amennyiben a hónap 12. napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábban történik meg, ez áprilisban is így volt.

Júniusban viszont az utalás napja munkanapra esik.

A Magyar Államkincstár teháta megszokott rend szerint indítja el az utalásokat – olvasható a BAZ megyei hírportál oldalán. A banki jóváírás időpontja pénzintézetenként eltérhet, ezért van, akinél már a hajnali órákban látható az összeg, máshol pedig később jelenik meg a számlán.

A postai rend sem változik

Aki továbbra is a készpénzes, postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. A postás általában a hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat.