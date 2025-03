Nyugdíj: létezik visszamenőleges igénylés és visszavonás is

Aki tovább dolgozik a nyugdíj megállapítása nélkül, annak nyugdíja havonta fél százalékkal nő, és a nyugdíj mellett végzett munka is kedvezőbb adózási feltételekkel jár. Éppen ezért a döntést érdemes alaposan átgondolni, hogy a lehető legkedvezőbb időpontban kerüljön megállapításra a nyugellátás.

A nyugdíj időpontjának meghatározásakor érdemes mérlegelni, hogy a szolgálati idő mennyi nyugdíjnövelést eredményezhet, illetve milyen hatása van az adott évben történő igénylésnek a nyugdíjösszegre. A „Nők 40” kedvezmény esetében is lehetőség van halasztásra vagy visszamenőleges igénylésre, ha a jogosultsági feltételek korábban teljesültek.

Ha valaki idő előtt nyújtja be nyugdíjigényét, lehetősége van annak visszavonására egészen addig, amíg a döntés véglegessé nem válik. Ha a nyugdíjat már folyósítják, akkor a visszavonáshoz a már felvett összeget harminc napon belül vissza kell fizetni.

