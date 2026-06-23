Nyugdíj: már minden megoldás érdekli a magyarokat

Több tízezren léptek be a nyugdíjpénztárakba egy év alatt, és hasonló gyarapodást mutatnak az egészségbiztosítások és nyugdíj-előtakarékossági számlák is – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből. Erre ösztönző adókedvezmények eddig is voltak, de mintha most már több embernek lenne fontos, hogy miből fog megélni időskorában.

Sokan belevágtak

Az adókedvezmények ugyan növelik a megtakarítási kedvet, de ez így volt akkor is, amikor az önkéntes nyugdíjpénztárak nem tudták növelni a tagságukat. 2025 eleje óta azonban több mint ötvenezren csatlakoztak hozzájuk, és nőtt a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) és az egészségbiztosítások száma is – állapítja meg az MNB adatai alapján a BiztosDöntés.hu.

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A három megtakarítási formában összesen 1,73 millió élő szerződés volt az első negyedév végén.

A nyugdíjcélra ilyen módon félretevők száma ugyanakkor ennél még feltehetően jóval kevesebb, hiszen bőven akadnak olyanok, akik egyszerre többféle számlára is helyeznek el rendszeresen pénzt – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője.

A befektetési szolgáltatóknál vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlák száma dinamikusan, 8 százalékkal emelkedett egy év alatt, és meghaladta a 105 ezret. Eközben a számlákon kezelt vagyon piaci értéke 10,4 százalékkal, 645 milliárd forintra hízott.

A viszonylag gyors növekedésben, és a NYESZ számlák számánál látható, hat és fél éves csúcsban jelentős szerepe lehet annak, hogy a kisbefektetők ezzel a konstrukcióval is mentesülhetnek a hozamot terhelő személyi jövedelemadó (kamatadó) és a szocho alól. Igaz, ehhez legalább tíz évig fenn kell tartani a számlát, és a tulajdonosnak jogosulttá kell válnia az öregségi nyugdíjra is.

A futamidő végén járó adómentesség lehet az egyik érv a nyugdíjbiztosítások mellett is: ezekből március végén már közel 539 ezer szerződés volt, 6,7 százalékkal, 17 ezerrel több, mint egy éve.

A szerződések számával párhuzamosan a díjbevétel is szépen emelkedik a nyugdíjbiztosításoknál: az első negyedévi, 43,8 milliárd forint 7,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Nem mindegy miből fognak megélni idősebb korukban a magyarok, ezt látják a belépők is

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Egyre többet tesznek be a tagok

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál végre tartósan sikerült megállítani a taglétszám hosszú évekig jellemző lemorzsolódását. Március végén 1,087 millió tagot tartottak nyilván az önkéntes nyugdíjkasszák, ami nagyjából tízezer fővel meghaladta az egy évvel korábbit.

A tagok által fizetett tagdíj közben 4,3 százalékkal, 40,6 milliárd forint közelébe emelkedett 2025 első negyedévéhez képest.

Utóbbi – mutat rá Gergely Péter – első látásra nem tűnik kiugró teljesítménynek, ám ha figyelembe vesszük, hogy 2025-ben több mint a negyedével nőtt a tagok által befizetett pénz mennyisége az előző évhez képest, máris kedvezőbb a kép. Ami pedig különösen figyelemre méltó, hogy az új belépők száma nagyon jól alakul az önkéntes nyugdíjkasszáknál. 2025-ben 40 ezer új tag csatlakozott az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz, sokéves csúcsot elérve ezzel. 2026 első három hónapjában is több mint 12 ezer új belépőt regisztráltak a kasszák.

Az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonok értéke 2412 milliárd forintot ért el március végén, 6,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezt a növekedést pedig – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – úgy sikerült elérni, hogy a pénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásnak átmeneti lehetőségével élve több mint 100 milliárd forintot kivettek a számlákról.

A taglétszám és a befizetések növekedését az önkéntes nyugdíjpénztárak akciókkal igyekeznek még jobban felpörgetni. A BiztosDöntés.hu összeszedte, milyen kedvezményeket kínálnak az újonnan csatlakozóknak.