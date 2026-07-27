Nyugdíj: mintha megijedtek volna a magyarok, egyre többen cselekednek

Kezdenek ráébredni a magyarok, hogy nem lesz nekik elég az állami nyugdíj. 2026 első hónapjaiban annyian léptek be az önkéntes nyugdíjpénztárakba, amire már rég nem volt példa – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból.

A nyugdíjkasszáknak most már tartósan sikerült megállítaniuk a taglétszám sokáig jellemző apadását, újra egyre többen tesznek így félre idős korukra.

A pénztáraknál a nyári időszakban is tartanak a tagtoborzó akciók.

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Idén jött a lendület

Nagyon jól indult 2026 az önkéntes nyugdíjpénztáraknak tagtoborzás szempontjából. Az első negyedévben több mint 12 ezren léptek be valamelyik nyugdíjkasszába.

Az összegyűjtött jegybanki adatok szerint ennél több frissen érkező tagot utoljára 2021 utolsó negyedévében regisztráltak az önkéntes pénztárak: akkor közel 17 ezren csatlakoztak.

Az éves számokat vizsgálva hasonló a helyzet. A számítások szerint 2025-ben kicsivel több mint 40 000 új tag csatlakozott az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz, ami több mint 20 százalékos emelkedés a megelőző évhez képest. Ennél több új belépőre pedig szintén 2021-ben akadt példa: a koronavírus-járvány második évében 40,6 ezren döntöttek a nyugdíjpénztári tagság mellett.

A nyugdíjcélú megtakarítások iránti keresletet a pénztárak is igyekeznek meglovagolni. A BiztosDöntés.hu adatai szerint folyamatosak a tagtoborzó és befizetést ösztönző kampányok.

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