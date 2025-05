Nyugdíjkatasztrófa vár a magyarok egy részére

Idén még nehezebb helyzetbe kerültek a katások a várható nyugdíj szempontjából. A jelenlegi feltételekből kiindulva 40 év katás munkaviszony után mindössze 26 573 forintos nyugdíjra számíthatnak – számolták ki a Grantis szakértői.

A várható nyugdíjat a kata nettó nyugdíjalap és a szolgálati idő szorzatából lehet kiszámolni, amely az idei adatok alapján 26 573 forintra jön ki egy olyan személynél, aki 40 évig kata szerint adózott – vezették le a független alkusz szakértői.

Nyugdíjaskorukra felkopik az álluk?

Fotó: Depositphotos

Hogyan számítják a kata nyugdíjat?

A katások több szempontból sincsenek kegyelt helyzetben a nyugdíjszámításnál: nem számítják be sem a teljes jövedelmüket, sem a teljes munkával töltött éveiket.

A keresetük kapcsán a jogszabályban rögzített kata nyugdíjalap az irányadó, amelynek 2025-ben a nettó összege 71 820 forint. Tehát a katás vállalkozó hiába keres ennél többet, akár milliós összeget, csak ennyit fognak beszámítani a nyugdíjába.

A katások nyugdíjalapja 2022 óta változatlan. Mindeközben a katások nyugdíjszámításában is szerepet játszó minimálbér viszont évre évre emelkedik. Azoknak ugyanis, akiknek a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló keresete nem éri el a minimálbért, az aktuális minimálbérhez viszonyítva arányosítják a szolgálati idejüket.

Az idei bruttó 290 800 forintos minimálbér és a katások bruttó 108 ezer forintos bruttó nyugdíjalapjának hányadosa alapján a szolgálati idő 0,37 év. A katásoknak tehát 1 év munkaviszony után nem számítják be a teljes évet, csak annak a harmadát, azaz 4 hónapot.

A szolgálati idő folyamatosan csökken. 2022-ben, a kata-törvény módosítás idején, amikor még bruttó 200 ezer forint volt a minimálbér, még 0,54 évet számítottak be.

Jövőre tovább romolhat a helyzet

Az elmúlt évek során rohamosan romlottak a katások nyugdíjkilátásai. Amíg 2021-ben még 41,3 ezer forint volt a katások várható nyugdíja, addig 2022-ben 38,7 ezer forint, 2023-ban 33 ezer forint. A tavalyi évben pedig már 30 ezer forint alá került, csak 28,7 ezer forint volt.

Mint ismert, a minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintra, 2027-ben bruttó 374 600 forintra emelkedik. Amennyiben a kata nyugdíjalap a következő években is változatlan marad, úgy még tovább csökkenhet a katások nyugdíjvárománya.

Vagy akár veszélybe is kerülhet: a jelenlegi feltételekkel számolva, 40 év katás munkaviszonyból mindössze csak 14,8 évet számítanak be. A résznyugdíjra való jogosultság megszerzéséhez pedig 15 év szolgálati idő szükséges.

Az öngondoskodás jelenthet megoldást

A Grantis szakértői szerint a katásoknak szinte kötelező még az aktív éveikben elindítaniuk egy privát nyugdíj megtakarítást az időskori megélhetésük biztosítása érdekében, hiszen az állami nyugdíj nem lesz elég a kiadásaik finanszírozására.

Felhívták arra is a figyelmet, hogy nyugdíjbiztosítással a vállalkozók is igénybe vehetik az évi 20 százalékos adójóváírást, legfeljebb 130 ezer forintos mértékig. A szerződő fél, vagyis a biztosított és a személyi jövedelemadót fizető személy megállapodás szerint ugyanis két külön személy is lehet. A takarékoskodók a privát nyugdíjukhoz akár egy összegben is hozzáférhetnek majd.