Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Sokéves mélypontra esett tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárakból kilépő tagok száma, miközben az új belépőké több mint egyötödével emelkedett – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A pénztári portfóliók hozama közben vastagon meghaladta az inflációt, és új csúcsra emelkedett a pénztártagok befizetéseinek összege is.

Lélektani szint alatt a kilépők száma

Bőven tízezer alá csökkent tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárakból kilépő tagok száma a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, amire hosszú évek óta nem akadt példa – hívja fel a szakértő. A visszaesés – teszi hozzá – annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy

2025-ben lakáscélra is felhasználhatták megtakarításaikat a pénztártagok, így tartani lehetett attól, hogy a szokásosnál többen döntenek a kilépés mellett.

Szép reálhozamot mértek

Miközben a kilépők száma mélypontra süllyedt, az új belépőké 20,8 százalékkal, 40 000 fölé emelkedett 2025-ben az önkéntes nyugdíjkasszáknál, így folytatódott a taglétszám lassú, de most már stabil emelkedése: december végén több mint 1,082 millió pénztártag szerepelt a nyilvántartásban.