Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Sokéves mélypontra esett tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárakból kilépő tagok száma, miközben az új belépőké több mint egyötödével emelkedett – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A pénztári portfóliók hozama közben vastagon meghaladta az inflációt, és új csúcsra emelkedett a pénztártagok befizetéseinek összege is.
Lélektani szint alatt a kilépők száma
Bőven tízezer alá csökkent tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárakból kilépő tagok száma a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, amire hosszú évek óta nem akadt példa – hívja fel a szakértő. A visszaesés – teszi hozzá – annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy
2025-ben lakáscélra is felhasználhatták megtakarításaikat a pénztártagok, így tartani lehetett attól, hogy a szokásosnál többen döntenek a kilépés mellett.
Szép reálhozamot mértek
Miközben a kilépők száma mélypontra süllyedt, az új belépőké 20,8 százalékkal, 40 000 fölé emelkedett 2025-ben az önkéntes nyugdíjkasszáknál, így folytatódott a taglétszám lassú, de most már stabil emelkedése: december végén több mint 1,082 millió pénztártag szerepelt a nyilvántartásban.
Abban, hogy láthatóan egyre kitartóbbak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok, szerepe lehet annak is, hogy az utóbbi években rendre az inflációt meghaladó hozamokat érnek el a pénztári portfóliók. A jegybank adatai szerint 2025-ben kicsivel 9 százalék feletti átlagos, nettó hozamot értek el a nyugdíjkasszák, ami a KSH által számolt, 4,4 százalékos, éves fogyasztóiár-növekedést figyelembe véve meggyőző, 5,6 százalékos reálhozam. Közölték az is, hogy a 73 önkéntes nyugdíjpénztári portfólióból 24 kétszámjegyű éves hozamot ért el.