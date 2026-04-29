Személyes pénzügyek megtakarítás Nyugdíj, öngondoskodás

Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Új csúcs látszik ezen a fronton, de a lemorzsolódásnál is javulást tapasztaltak.

Sokéves mélypontra esett tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárakból kilépő tagok száma, miközben az új belépőké több mint egyötödével emelkedett – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A pénztári portfóliók hozama közben vastagon meghaladta az inflációt, és új csúcsra emelkedett a pénztártagok befizetéseinek összege is.

Lélektani szint alatt a kilépők száma

Bőven tízezer alá csökkent tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárakból kilépő tagok száma a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, amire hosszú évek óta nem akadt példa – hívja fel a szakértő.  A visszaesés – teszi hozzá – annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy

2025-ben lakáscélra is felhasználhatták megtakarításaikat a pénztártagok, így tartani lehetett attól, hogy a szokásosnál többen döntenek a kilépés mellett.

Szép reálhozamot mértek

Miközben a kilépők száma mélypontra süllyedt, az új belépőké 20,8 százalékkal, 40 000 fölé emelkedett 2025-ben az önkéntes nyugdíjkasszáknál, így folytatódott a taglétszám lassú, de most már stabil emelkedése: december végén több mint 1,082 millió pénztártag szerepelt a nyilvántartásban.

Abban, hogy láthatóan egyre kitartóbbak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok, szerepe lehet annak is, hogy az utóbbi években rendre az inflációt meghaladó hozamokat érnek el a pénztári portfóliók. A jegybank adatai szerint 2025-ben kicsivel 9 százalék feletti átlagos, nettó hozamot értek el a nyugdíjkasszák, ami a KSH által számolt, 4,4 százalékos, éves fogyasztóiár-növekedést figyelembe véve meggyőző, 5,6 százalékos reálhozam. Közölték az is, hogy a 73 önkéntes nyugdíjpénztári portfólióból 24 kétszámjegyű éves hozamot ért el.

Ketyeg az óra a gyermektelen babavárósoknál

Több ezer babavárósnál jár le félévkor a határidő, súlyos milliókat fizethetnek vissza, a törlesztőjük is meg fog ugrani.

Olcsón vett eurót? Nagyon nem mindegy, hol tartja

Tudatos tervezést igényel a helyzet.

Otthon Start: jóval többet hozhat a konyhára az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz

Több mint egymillió forint megtakarítással jár egy átlagos Otthon Start hitelnél a maximális, 3 százalékos kamathoz képest adott 0,2 százalékpontnyi kedvezmény: tehát az alacsonyabb árral hosszabb távon jóval nagyobb előnyhöz juthatnak az ügyfelek, mint a kölcsön mellé adott egyszeri jóváírásokkal és egyéb engedményekkel.

Térképen mutatjuk, mekkorák az eltérések a magyar nyugdíjasok közt – A hét ábrája

Nem minden idős ugyanúgy él: a nyugdíjak szintje az adott térség gazdasági fejlettségétől függ.

Mit választanak a hazai gazdagok: bizalmi vagyonkezelést vagy vagyonkezelő alapítványokat?

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapítvány többet is tud, igaz, valamennyivel drágább a fenntartása is, továbbá több feltételnek kell megfelelnie.

Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Mire kell figyelni a 0 százalékos THM-mel meghirdetett áruhitelek esetében? Hogyan lehet kiválasztani a számunkra legkedvezőbb bankszámlát? Ilyen kérdések is szóba kerültek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második fordulójának második versenynapján.

Rengeteg kedvezményt lehet most bezsákolni a bankoknál vállalkozóként

Érdemes nézelődni.

Autósok figyelem: jó hír érkezett a biztosításokról

Insura.hu: a kgfb-díjak 16, a casco 9 százalékkal csökkent az első negyedévben.

Figyelem! Sokat érhet a nyugdíjaknál ez az apró különbség

Jobb, ha nincs fogalmi zavar ebben a kérdésben, mert ez zsebre megy.

Rengeteg szabad pénzen ül a lakosság 

Az elmúlt időszakban jórészt változatlanok maradtak – sőt, esetenként emelkedtek is – a legkedvezőbb feltételekkel kínált lekötött forintbetétek kamatai, így ezekkel a konstrukciókkal már bőven lekörözhető az infláció – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ennek – teszi hozzá – azért is nagy a jelentősége, mert a szabad pénzeszközeik igen jelentős részét még mindig nem fektetik be a háztartások.

