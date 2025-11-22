Nyugdíjügyek: meghökkentő fejleményre derült fény

A Bankmonitor friss adatai szerint a 2025-ben nyugdíjmegtakarítást indítók 89 százaléka nem használja ki teljes mértékben az állami támogatást. Nyugdíjbiztosítás esetén ez azt jelenti, hogy a többség évi 650 ezer forintnál kevesebbet fizet be – így pedig jelentős, könnyen elérhető támogatást hagy az asztalon.

Egészen pontosan mindössze a megtakarítók 10,8 százaléka fizet be legalább évi 650 ezer forintot, és így teljes mértékben ki is használja az állami támogatást, amelyet szja-visszatérítés formájában kaphatnak meg. Fontos, hogy ezt a támogatást az adóbevallásban külön igényelni kell – az állam nem utalja automatikusan.

Ez azt jelenti, hogy a megtakarítók többsége egyszerűen bent hagyja a rendszerben azt a pénzt, ami valójában járna neki. Pedig az állami támogatás lényegében „ingyenpénz”, egyfajta azonnali hozam.

Mennyit tesznek félre átlagosan?

A Bankmonitor segítségével 2025-ben nyugdíjbiztosítást indítók átlagosan évi 389 973 forintot – vagyis havonta nagyjából 32 500 forintot – tesznek félre. Ezzel az összeggel az állami támogatás 60 százalékát tudják kihasználni, ami az évi 130 ezer forintos keretből körülbelül 78 ezer forint szja-visszatérítést jelent.

A medián megtakarítás évi 360 ezer forint, ami havi 30 ezer forintnak felel meg. Ennél a befizetési szintnél a támogatás 55,4 százaléka vehető igénybe, vagyis évente 72 ezer forint jár vissza.

Vajon Ön beletartozik abba a kivételes, pénzügyileg tudatos 10,8 százalékba, akik egyetlen forintot sem hagynak veszni?

A Bankmonitor friss adatai szerint a nyugdíj-megtakarítók 88,8 százaléka hagy pénzt az államkasszában pusztán azzal, hogy nem fizet be eleget a számlájára az adóvisszatérítés maximalizálásához. Ez olyan mintha nem nyúlnának az ingyenpénzért.

Bárhogy is áll most, érdemes cselekedni:

Ha már van megtakarítása: ellenőrizze most, mennyi hiányzik még az éves keretből, és pótolja, hogy ne maradjon le a maximális jóváírásról!

Ha még nincs megtakarítása: Még nincs késő! Ha most elindítja a nyugdíjmegtakarítását, a 2025-ös év befizetései után is jogosult lesz az adóvisszatérítésre. Ne maradjon ki a tudatos kevesek köréből!

Mit tehet?

Ha most 40 éves vagy, és nagyjából 200 ezer forintos nyugdíjkiegészítést szeretne magának (mai értéken), akkor van egy jó és egy kevésbé jó hír. A jó hír az, hogy még nem késett el. A kellemetlenebb az, hogy ehhez tényleg rendszeresen félre kell tennie. Ahhoz, hogy 40 évesen kezdve elérje ezt a 200 ezer forintos plusznyugdíjat, havonta 91 ezer forintot kellene megtakarítania.

Ez elsőre soknak tűnhet. A Bankmonitor szakértői 3 százalékos reálhozammal számoltak, ami valamelyest növelhető, ha magasabb hozamot várunk el, amiért cserébe nagyobb kockázatot is vállalunk – például több részvény van a portfóliónkban.

Miért jobb egy nyugdíjmegtakarítás, mint egy tbsz?

Elsősorban azért, mert ugyanúgy adómentes megtakarítás, mint a tbsz, és a nyugdíjmegtakarítások esetében még állami támogatást, vagyis szja-visszatérítést is lehet kapni. A legtöbb megtakarítónak ráadásul szimpatikusabb lehet a nyugdíjmegtakarítás, mert a rendszeres befizetésen felül bármikor lehet pluszösszeget elhelyezni. A tbsz-nél viszont, ha már lejárt a gyűjtőév, újat kell nyitni, és sokaknak nehéz átlátni egyszerre akár öt külön tbsz-számlát is.

Tulajdonképpen a különbség nem a befektetésben van, hanem a támogatásban: mindkettő adómentes, mindkettőben olyan befektetéseket lehet választani, amilyeneket szeretnénk, de az egyikhez jár állami támogatás, a másikhoz pedig nem.