Nyugodtan rátölthet a hétvégén a benzinkutakon

A holtankoljak.hu információi szerint szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken. A benzin bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj bruttó 2 forinttal.

A szakportál információi szerint pénteken ezekkel az átlagárakkal találkozhatnak a tankolni vágyók:

95-ös benzin: 566 forint/liter

Gázolaj: 577 forint/liter

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a pénteken tapasztalható átlagárak arra utalnak, hogy csütörtökhöz képest átlagban 1 forinttal lett olcsóbb a dízel tankolás, míg a benzin átlagára nem változott.

