Jó, ha tudja: októbertől megújul a lakossági állampapír paletta

A MÁP Plusz kamata pedig a 6,5-7,5 százalékos sávban alakul októbertől – közölte az államadósság-kezelő ÁKK. Ezzel párhuzamosan az ÁKK mérsékelte a változó kamatozású papírok felárát, amivel átrendezést hajt végre a fix és változó kamatozású állampapírok között. A BMÁP 6 éves futamidővel és évi 6,85 százalékos induló kamattal érhető majd el október elejétől, a PMÁP pedig a kamatfelár csökkentése mellett továbbra is infláció feletti kamatozást kínál a hazai lakossági befektetők számára.

Nem árt utánaszámolni, hogy mi a legjobb

Fotó: archív

A befektetői és adósságkezelési szempontok figyelembevételével az ÁKK célja a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett a fix kamatozású állampapírok arányának további emelése, a portfolió átlagos futamidejének hosszabbítása, valamint a lakossági portfolió egységesítése.

A jelenleg értékesítés alatt álló sorozatokat szeptember 30-ig, az új sorozatokat pedig október 1-jétől lehet megvásárolni. Az adósságkezelő az egyszerűsítés elve mentén a négy fő lakossági állampapír esetében egy-egy futamidőt határoz meg, módosítja a kamat, illetve a kamatprémium mértékét, valamint egységesíti a Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyamot, melyre 99 százalékot határoz meg. (A MÁP Plusz a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalékon visszaváltható).

Kapcsolódó cikk Meglepő, hogy mennyi pénz maradt az állampapírokban Klasszis Podcast MBH Alapkezelő szakértőjével.

A Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), az elmúlt évek slágerterméke, egyszerű, kiszámítható és biztonságos lehetőség a lakosság számára, melynek kamatát 0,5 százalékponttal 7,0 százalékra emeli az ÁKK. A népszerű termék egységesített hozam mutatója 7,18%-ra növekszik, vagyis a legmagasabb lesz a lakossági fix kamatozású papírok között. A FixMÁP-ot októbertől 5 éves futamidőre lehet majd vásárolni.

(FixMÁP), az elmúlt évek slágerterméke, egyszerű, kiszámítható és biztonságos lehetőség a lakosság számára, melynek kamatát 0,5 százalékponttal 7,0 százalékra emeli az ÁKK. A népszerű termék egységesített hozam mutatója 7,18%-ra növekszik, vagyis a legmagasabb lesz a lakossági fix kamatozású papírok között. A FixMÁP-ot októbertől 5 éves futamidőre lehet majd vásárolni. A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) jellemzőinek finomhangolása új lendületet adhat az értékesítésnek. A sávos, fix kamatozásnak köszönhetően az első évben 6,50 százalékos a kamatszint, majd ez a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra emelkedik. Az állampapír megtartja a befektetők által leginkább kedvelt jellemzőjét, vagyis a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is veszteség nélkül, azaz 100 százalékon visszaváltható. Ennek eredményeként 1, 2, 3, 4 és 5 éves távon is biztonságos és likvid befektetés marad az ügyfelek számára. Amennyiben valaki csak egy éves futamidőben gondolkodik, annak a MÁP Plusz lehet a legjobb választás, és ha egy év múlva mégsincs szükség a pénzére, a megtakarítása tovább gyarapodhat, immár magasabb kamatok mellett.

(MÁP Plusz) jellemzőinek finomhangolása új lendületet adhat az értékesítésnek. A sávos, fix kamatozásnak köszönhetően az első évben 6,50 százalékos a kamatszint, majd ez a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra emelkedik. Az állampapír megtartja a befektetők által leginkább kedvelt jellemzőjét, vagyis a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is veszteség nélkül, azaz 100 százalékon visszaváltható. Ennek eredményeként 1, 2, 3, 4 és 5 éves távon is biztonságos és likvid befektetés marad az ügyfelek számára. Amennyiben valaki csak egy éves futamidőben gondolkodik, annak a MÁP Plusz lehet a legjobb választás, és ha egy év múlva mégsincs szükség a pénzére, a megtakarítása tovább gyarapodhat, immár magasabb kamatok mellett. A változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) továbbra is a háromhónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. Ezentúl 6 évre kötheti le a lakosság a megtakarítását ebben az állampapírban, 6,85 százalékos éves induló kamattal. A BMÁP-pal az első négy évben a jelenlegi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, majd azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot realizálhatnak a befektetők az utolsó két évben.

(BMÁP) továbbra is a háromhónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. Ezentúl 6 évre kötheti le a lakosság a megtakarítását ebben az állampapírban, 6,85 százalékos éves induló kamattal. A BMÁP-pal az első négy évben a jelenlegi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, majd azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot realizálhatnak a befektetők az utolsó két évben. A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) esetén a 10 éves futamidő mértékének megtartása mellett, a kamatozáson változtat az ÁKK. Az október 1-jén induló új sorozat kamata az első kamatperiódusban évi 6 százalék lesz, a második periódustól az infláció feletti kamatprémiumot a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalékban határozta meg az adósságkezelő.

A nyomdai termékek (KTJ és MÁP Plusz), a Babakötvény és az euróban denominált €MÁP változatlan jellemzőkkel marad biztonságos befektetési lehetőség az állampapír-palettán.

A bevált befektetések helyett nem mindig érdemes alternatív módszerekkel kísérletezni

Fotó: Depositphotos

A tapasztalatokra alapoznak

A lakossági portfolióban a fix és változó kamatozású papírok közötti hangsúly-átrendezést az elmúlt időszak tapasztalatai indokolják. Az elmúlt években a lakossági portfolióban a változó kamatozású állampapírok aránya a korábbiakhoz képest jelentősen emelkedett, magasabb finanszírozási költségeket és érdemi kamatkockázatot eredményezve ezzel az adósságkezelés számára. A futamidő-hosszabbítással és a kiszámítható fix kamatozás előtérbe helyezésével egészségesebb adósságszerkezetet alakít ki az ÁKK az egységes paraméterek bevezetése mellett.

Kapcsolódó cikk Meglepő helyre hullott le a PMÁP-os kamateső Jól helyezkedtek a biztosítók a megtakarításoknál.

A változtatásokat az optimális adósság-portfolió kialakítása indokolja. Az adósságkezelő döntéseinek alapja amellett, hogy versenyképes befektetési lehetőségeket és biztonságot nyújtson a befektetőknek, az is, hogy a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett a lehető legalacsonyabb költségekkel egy hosszútávon fenntartható adósságszerkezetet biztosítson. A lakossági állampapír portfolió aktuális változásai a két célt együttesen szolgálják.