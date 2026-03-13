5p

Személyes pénzügyek Biztosítások

Olcsóbban jobbat: pörög a lakásbiztosítási kampány

Herman Bernadett
Herman Bernadett

A várakozásokkal szemben élénkebb az idei lakásbiztosítási kampány, mint a 2025-ös. Az átlagdíj a kampányban 38 ezer forint – mondják az alkuszok. 

Az előző két kampányban több mint egymillió szerződést cseréltek le, 2,2-2,3 millió szerződés viszont nem mozdult meg – mondta Molnár László, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) alelnöke a szövetség sajtótájékoztatóján. Magyarországon található az egyik legnagyobb saját tulajdonú ingatlanállomány, jó kezdeményezés volt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, hogy lehetővé tette a tavaszi biztosításcseréket, hogy az emberek megfelelően karbantarthassák a biztosításukat. 

A biztosítások felülvizsgálatával elkerülhető, hogy alulbiztosítottak legyenek az ingatlanok, az elavult fedezeteket újra cseréljék, kedvezőbb díjat érjenek el, vagy ugyanolyan díj mellett magasabb fedezetet kapjanak az ügyfelek. A tavaszi kampányban átszerződők évfordulója egységesen május 1.

Több évtizedes szerződések is vannak

A legrégebbi szerződések már több évtizedesek lehetnek, és nem tartalmaznak olyan fedezeteket, amelyek ma már alapvetőek. A családi házak kertjében megjelennek olyan eszközök, növények, amelyekre érdemes biztosítást kötni, a házakon vannak már napelemek, amelyekre a régebbi biztosítások nem terjedtek ki. A felelősségbiztosításokat is érdemes belevenni a szerződésekbe. Utóbbiaknál viszont ajánlott átnézni pontosan a szerződést, hogy milyen felelősségekre terjed ki. 

Az alkuszok szerepe is felértékelődik a kampányban, a szakemberek jobban össze tudják hasonlítani az egyes biztosítók ajánlatát, jelenleg a kampányban a szerződések 40-50 százaléka alkuszi csatornákon jön létre. Nemcsak az árakat tudják összehasonlítani az alkuszok, hanem személyesen is konzultálnak az ügyféllel, ha szükség van rá. A kárrendezésben is támogatást nyújt a legtöbb alkuszcég. Szintén fontos tényező, hogy az alkuszok árgaranciát vállalnak a biztosításokra. 

38 ezer forint az átlagdíj a kampányban

Az átlagos hónapokhoz képest az ötszörösére nőtt az érdeklődők száma a kampányban – mondta Besnyő Márton, az FBAMSZ gépjármű-biztosítási és digitális szekciójának elnöke. Több százezer kalkuláció történt, és időarányosan a tavalyi időszakhoz képest 4-6 százalékkal több kötés történt. A díjakra is jó hatással volt a verseny, jelenleg 38 ezer forint körüli átlagos díjjal újulnak meg a szerződések, Budapesten 22 ezer, vidéken 44 ezer forint körüli átlagdíjak vannak, ennek az az oka, hogy vidéken nagyobbak az ingatlanok.

Az idén eddig a Groupama, az Allianz, a Colonnade és az Uniqa a kampány nyertesei.

A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás (MFO) is terjed, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére létrejött minősített biztosításokat könnyebb összehasonlítani, a 14 lakásbiztosítást kínáló társaság közül 13-nak van már MFO-terméke. Emellett fokozatosan terjednek a limit nélküli újjáépítést ígérő konstrukciók is. 

Tavaly nagyjából 400 ezer ügyfél újította meg a lakásbiztosítását, 2024-ben 640 ezer váltás volt, az idén 400-450 ezer megújított szerződésre számítanak az alkuszok. Az MNB adatai szerint 64,4 ezer forint a meglévő biztosítások átlagdíja, most viszont 37-38 ezer forint körüli átlagdíjon kötnek új szerződést az ügyfelek. A váltók negyede a díj több mint 40 százalékát megtakarítja, de egyharmaduk magasabb díjon szerződik újra magasabb fedezettel. 

Fontos dátumok, jótanácsok

A szerződéseket március 31. éjfélig lehet felmondani, eddig kell beérkezni a felmondásnak a régi biztosítóhoz. A szerződések április 30-án szűnnek meg, és a kampányban kötött új szerződések évfordulója május 1.

Mivel a díjak napról napra változnak, nem érdemes azonnal megkötni a szerződést, de nem célszerű az utolsó napra sem hagyni, mert túlterheltté válhatnak a rendszerek. 

Fontos átnézni, mennyit érnek az ingóságok, milyen fedezetekre van szükség
Fontos átnézni, mennyit érnek az ingóságok, milyen fedezetekre van szükség
Fotó: Depositphotos

Fontos a biztosítás megkötése előtt, hogy készítsenek az ügyfelek előzetes leltárt az ingóságaikról, mert elég nagy az alulbecslés, akár 100 százalékkal is magasabb lehet a tényleges érték – hívja fel a figyelmet Baksa Melinda, az FBAMSZ igazgatósági tagja. A felelősségbiztosítási limitekre, baleset-, kisállat- és kerékpárbiztosításra is érdemes odafigyelni személyre szabottan. Ha van a meglévő szerződésre vonatkozó tartamkedvezmény, azzal is számolni kell. Sok biztosító kedvezményt ad a díjból, ha valaki hűségidőt vállal, ezt a díjkedvezményt visszakérhetik a váltóktól. A folyamatosan megújuló tartamkedvezmények viszont megszűntek, miután az MNB ezt a gyakorlatot nem kívánatosnak minősítette.

Fontos az adatok pontos feltüntetése, ha ugyanis kisebb négyzetmétert ad meg valaki, mint maga a lakás, akkor a biztosító arányosan alacsonyabb kártérítést adhat. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy az újjáépítési érték és a forgalmi érték különbözik egymástól, egy kis faluban magasabb lehet, mint az ingatlan értéke, egy budapesti kerületben pedig alacsonyabb ennél. Vannak olyan biztosítások is, amelyek limit nélkül az újjáépítési értékre kötnek biztosítást. A 600-650 ezer forint/négyzetméter ár alatt biztosított ingatlanok szinte száz százalék, hogy alulbiztosítottak.

Az árstopot is felülírja a verseny

A régi szerződést csak úgy lehet felmondani, ha az ügyfél rendezte a díjakat. Az új szerződést célszerű azonnal megkötni, és érdemes odafigyelni arra is, hogy ne legyen egyszerre párhuzamosan két szerződés érvényben. Nem érdemes elkapkodni a szerződéskötést – mondta Papp Lajos, az FBAMSZ elnöke. A lakásbiztosításokra kivetett árstop nem befolyásolja a váltások számát, mert a verseny nagyobb, az árengedmények magasabbak, mint az árstop hatása, kedvezőbb díjat érhetnek el az árstopról lemondó ügyfelek is – tette hozzá Papp Lajos.

