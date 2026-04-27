Olcsón vett eurót? Nagyon nem mindegy, hol tartja

Tudatos tervezést igényel a helyzet.

A forint jelentős erősödése után a 360-as szintet közelíti az euró árfolyama, ami a money.hu szakértői szerint ideális alkalmat teremt a devizaváltásra és a tudatos megtakarításra. Nem mindegy azonban, hol tartjuk az eurónkat: a banki költségek és a váltási árfolyamok közötti eltérés éves szinten akár több tízezer forintos különbséget is jelenthet.

A forint az elmúlt évhez képest látványosan, közel 50 forinttal erősödött az euróval szemben. A befektetői hangulat javulása és az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások a 360 forintos szint közelébe húzta az árfolyamot. Ugyanakkor a nemzetközi feszültségek és az energiaárak körüli bizonytalanság miatt az árfolyam ingadozó maradhat.

„A jelenlegi helyzet inkább tudatos tervezést igényel, mint egyszeri döntést. A több részletben történő váltás és a megfelelő devizaszámla együttesen segíthetnek az árfolyamkockázat kezelésében”

– hangsúlyozta Richter Ádám, a money.hu szakértője.

A hazai nagybankok felvették a kesztyűt a fintech szolgáltatókkal (Revolut, Wise) szemben. Ma már több hazai pénzintézetnél is elérhető a középárfolyamon történő, díjmentes váltás mobilalkalmazáson keresztül, meghatározott keretig:

  • Gránit Bank: Havi 650 000 Ft-ig díjmentes váltás munkanapokon (9:00–17:00).
  • Erste Bank: A George applikációban havi 600 000 Ft-ig nincs váltási díj (8:00–17:00).
  • OTP Bank: Az Árfolyam+ szolgáltatással havi 600 000+600 000 Ft-ig középárfolyamon váltható deviza (havi díja 470 Ft, amit akciósan most elengednek), de csak elektronikus utalásoknál és külföldi kártyás vásárlásoknál használható, online kártyás fizetéseknél nem.

Míg a legtöbb bank jelképes, 0,1 százalékos kamatot fizet az euróra, négy pénzintézetnél érdemben magasabb hozam is elérhető. A Gránit, a MagNet, a KDB és az Oberbank kínálatában 1-től 12 hónapos lekötésre akár 2 százalékos kamat is elérhető . A minimum lekötési összeg jellemzően 200 és 1000 euró között mozog. Aki ennél is magasabb hozamot keres, annak a brókercégeknél elérhető eurós ETF-ek vagy befektetési jegyek jelenthetnek alternatívát, magasabb kockázat mellett.

A devizaszámla választásakor a rejtett költségekre is figyelni kell. A money.hu gyűjtése szerint:

  1. Számlavezetési díj: Míg a Gránitnál és az Ersténél 0 Ft, máshol 400 és 2000 Ft között mozoghat havonta.
  2. Kártyadíjak: Egy külön eurós kártya éves díja akár 14 500 Ft is lehet. Kivételt jelent az Erste megoldása, ahol egyetlen kártya hozzárendelhető a forint- vagy eurószámlához a mobilbankban, így megspórolható a plusz kártyadíj. A Gránit akciós jelleggel elengedi a 20 eurós kártyadíjat.
  3. Az alapul szolgáló forintszámla: Mivel a devizaszámlát forintszámla mellé nyitjuk, az összköltséget a főszámla díja határozza meg. Ebben a szegmensben óriási a szórás: az éves költség 3 000 Ft-tól akár 15 000 Ft fölé is kúszhat.

„A banki költségek minimalizálásához érdemes először egy olcsó forintszámlát keresni egy kalkulátor segítségével, és csak ezután dönteni a devizaszámláról”

– emelte ki Richter Ádám.

 

Több mint egymillió forint megtakarítással jár egy átlagos Otthon Start hitelnél a maximális, 3 százalékos kamathoz képest adott 0,2 százalékpontnyi kedvezmény: tehát az alacsonyabb árral hosszabb távon jóval nagyobb előnyhöz juthatnak az ügyfelek, mint a kölcsön mellé adott egyszeri jóváírásokkal és egyéb engedményekkel.

Nem minden idős ugyanúgy él: a nyugdíjak szintje az adott térség gazdasági fejlettségétől függ.

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapítvány többet is tud, igaz, valamennyivel drágább a fenntartása is, továbbá több feltételnek kell megfelelnie.

Mire kell figyelni a 0 százalékos THM-mel meghirdetett áruhitelek esetében? Hogyan lehet kiválasztani a számunkra legkedvezőbb bankszámlát? Ilyen kérdések is szóba kerültek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második fordulójának második versenynapján.

Érdemes nézelődni.

Insura.hu: a kgfb-díjak 16, a casco 9 százalékkal csökkent az első negyedévben.

Jobb, ha nincs fogalmi zavar ebben a kérdésben, mert ez zsebre megy.

Az elmúlt időszakban jórészt változatlanok maradtak – sőt, esetenként emelkedtek is – a legkedvezőbb feltételekkel kínált lekötött forintbetétek kamatai, így ezekkel a konstrukciókkal már bőven lekörözhető az infláció – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ennek – teszi hozzá – azért is nagy a jelentősége, mert a szabad pénzeszközeik igen jelentős részét még mindig nem fektetik be a háztartások.

Telefonon is extra segítséget nyújt az érintett adózóknak az adóhivatal.

