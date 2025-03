Ön a K&H-nál bankol? Akkor ezt jóleső érzéssel olvashatja

A Garmin Pay és Xiaomi Pay is jelentős növekedést ért el. Előbbi 2024-ben 2,8 milliárd forintos forgalmat produkált, ez 30 százalékos emelkedést jelentett az előző évhez képest, miközben a Xiaomi Pay használata 476 milliárd forintra nőtt, 34 százalékos éves növekedéssel. Az idei év első hónapjában a Garmin Pay 217 millió forint forgalmat bonyolított, a Xiaomi Pay pedig 50 millió forinttal indította az évet – előbbi 38, utóbbi 46 százalékos többletnek felel meg éves szinten.

Az Apple Pay továbbra is vezeti a mezőnyt: a hozzá köthető forgalom tavaly 63 százalékkal, 398 milliárd forintra nőtt, míg idén januárban újabb 80 százalékos növekedéssel több mint 41 milliárd forintot ért el. A Google Pay sem maradt el sokkal: a 2024-es teljes forgalom 200 milliárd forint fölé emelkedett, ami 56 százalékos növekedést jelentett, míg az idén januári Google Pay-költések majdnem 20 milliárd forintot tettek ki, ami 69 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi forgalmat.

A lendület 2025 elején is kitartott: januárban az ügyfelek összesen 61 milliárd forintot költöttek okoseszközökkel, ami 76 százalékos emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest.

A szakember szerint a több mint másfélszeres növekedés azért is figyelemre méltó, mert évekkel ezelőtt, az okoseszközös fizetések indulása után még alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbi bázisadatok, de most már erről nincs szó: kiemelkedő egy évvel korábbi adatok után érkeztek meg az újabb jelentős növekedésről tanúskodó adatok. Rammacher Zoltán példaként elmondta, hogy 2023-ban az egy évvel korábbihoz képest bő 70 százalékos növekedés történt a K&H-s ügyfeleknél.

