Ön is megkapja! Így spórolhat a bankoláson

A banki költségek kordában tartásához járulhat hozzá a napokban minden magyarországi lakossági bankszámlás ügyfél számára megérkező éves díjkimutatás – írja a BiztosDöntés.hu. Az oldal pénzügyi szakértője, Gergely Péter kiemelte: az ügyfelek egy részének viszont – idén először – kedvezőbb díjazású csomagot is ajánlanak a bankok. A BiztosDöntés.hu összeszedte erről a legfontosabb tudnivalókat, továbbá ezeknek az elérhetőségét a hazai internetbankokban és mobilbankokban.

Kapcsolódó cikk Egy rossz lépés, és ugrik az egymillió: így kérhetik vissza az otthontámogatást Mikor nem teljesülnek a feltételek?

A fizetési számlával, azaz a megszokott bankszámlával rendelkező lakossági ügyfelek hamarosan két fontos tájékoztatást kapnak a bankjuktól, amelyeket mindenképpen érdemes alaposan áttanulmányozni – közölte a pénzügyi szakértő. Az egyik ilyen az elmúlt évi költségeket részletező díjkimutatás, amelynek kiküldésére már 2020 óta kötelezettek a bankok egy európai uniós rendelkezés nyomán. A másik ilyen tájékoztatás azonban egy javasolt számlacsomagról szól, amely a számlavezető banknál elérhető legkedvezőbb ajánlat az ügyfél előző évi számlaforgalma alapján.

