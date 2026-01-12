2p
Személyes pénzügyek Bank

Ön is megkapja! Így spórolhat a bankoláson

mfor.hu

Mindenkit értesítenek a bankok az éves díjkimutatásról, és ezúttal könnyedén, a korábbinál kedvezőbb díjcsomagra is válthatunk.

A banki költségek kordában tartásához járulhat hozzá a napokban minden magyarországi lakossági bankszámlás ügyfél számára megérkező éves díjkimutatás – írja a BiztosDöntés.hu. Az oldal pénzügyi szakértője, Gergely Péter kiemelte: az ügyfelek egy részének viszont – idén először – kedvezőbb díjazású csomagot is ajánlanak a bankok. A BiztosDöntés.hu összeszedte erről a legfontosabb tudnivalókat, továbbá ezeknek az elérhetőségét a hazai internetbankokban és mobilbankokban.

A fizetési számlával, azaz a megszokott bankszámlával rendelkező lakossági ügyfelek hamarosan két fontos tájékoztatást kapnak a bankjuktól, amelyeket mindenképpen érdemes alaposan áttanulmányozni –  közölte a pénzügyi szakértő. Az egyik ilyen az elmúlt évi költségeket részletező díjkimutatás, amelynek kiküldésére már 2020 óta kötelezettek a bankok egy európai uniós rendelkezés nyomán. A másik ilyen tájékoztatás azonban egy javasolt számlacsomagról szól, amely a számlavezető banknál elérhető legkedvezőbb ajánlat az ügyfél előző évi számlaforgalma alapján.
 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elakadtak a személyi kölcsönök kamatai a hóban

Elakadtak a személyi kölcsönök kamatai a hóban

Nem hozott további kamatcsökkentéseket a személyi kölcsönöknél 2026. első hónapja. Jórészt a tavaly év végi kondíciókkal szaladtak neki az idei évnek a bankok.

Egy rossz lépés, és ugrik az egymillió: így kérhetik vissza az otthontámogatást

A közszolgálati támogatást kamatostul kell visszafizetni, ha nem teljesülnek a feltételek.

November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

Az átlag fölé kúszott a személyi hitel nagysága, a munkáshitel pedig legrosszabb hónapját zárta.

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Újabb csúcsra, 274 milliárd forintra emelkedett novemberre az új lakáshitel-szerződések összege, ami egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök iránt szintén nagyon erős az érdeklődés, a január óra elérhető munkáshitel iránti kereslet viszont eddigi mélypontjára zuhant a tizenegyedik hónapban.

Bejött az új rendszer Magyarországon, új kedvenc a fizetéskor

Rendkívüli tempóban terjed, és egyre több kereskedőnél érhető el a qvik.

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

Kétszer is szünetelni fog a szolgáltatás.

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Ezekre az újdonságokra kell felkészülni.

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja – Klasszis Podcast

Az orosz-ukrán háború kitörése után több olyan iparág is bekerült a fenntartható befektetési alapok látókörébe, amelyek korábban inkább tiltólistán szerepeltek. Ékes példa Németország nukleáris energiával kapcsolatos attitűdje, de a hadiipari cégek is egyre elfogadottabbá váltak, ahogy társadalmi elvárás lett a biztonság megerősítése – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója. Vízkeleti Sándorral a mesterséges intelligencia befektetési döntésekben játszott szerepéről is beszélgettünk.

Akkora nyeremény jöhet a lottón, amekkorát még nem látott az ország

Pár nap és kiderül, lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak. Ekkora összeget elképzelni is nehéz: a Szerencsejáték Zrt. összesítése szerint a nyereményből kijön egy kilencven lakásos új társasház, vagy több tucat luxus autó.

Most indul az igazi roham a magyar üzletekben

A karácsonyt követő napokban az üzletek szinte az ünnepek előtti forgalmat bonyolítják, ilyenkor ugyanis tömegével cserélik ki az emberek az ajándékba kapott ruhákat, termékeket. Vevőkből is sok van ezekben a napokban, hiszen az üzletek is újabb akciókba kezdenek, hogy kisöpörjék meglévő árukészletüket. Nem véletlen, hogy a 0 százalékos THM-mel hirdetett áruhitel-ajánlatok is sokszor csak az év végig szólnak – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168