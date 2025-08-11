2p
Ön Revolut-ügyfél? Ez érdekelni fogja!

Fióktelepet is nyitna a Revolut Magyarországon.

Mariia Lukash, a Revolut kelet-közép-európai növekedési vezetője a Portfoliónak adott interjújában elárulta, hogy a cég a tervek szerint hamarosan, szavai szerint a „nagyon közeli jövőben” magyarországi fióktelepet nyitna, és lokális vezetőt nevezhet ki. A cégnek már kétmillió magyar ügyfele van, ami egy év alatt 33 százalékos bővülést jelentett, Lukash szavai szerint Magyarország Közép-Európa egyik kulcsfontosságú és rendkívül jövedelmező piaca.

Mi a helyzet a kriptóval?

Ahogy arról korábbi cikkeinkben is írtunk, azután, hogy Magyarországon nemrég megváltoztak a kriptovalutákkal kapcsolatos szabályozások, a Revolut leállította a kereskedést. A növekedési vezető az erre vonatkozó kérdésre kijelentette:

„a szabályozási követelmények meglehetősen nagy kihívást jelentenek, és valószínűleg ez a legnagyobb különbség köztünk és a kereskedési platformok között. Mi egy teljesen engedélyezett és szabályozott bank vagyunk, és bizonyos szempontból talán még szigorúbbak is vagyunk, csak hogy biztosak legyünk abban, hogy ügyfeleink biztonságban vannak, pénzük és eszközeik védettek.

Ez volt az oka annak, hogy amikor a szabályozás megváltozott, úgy döntöttünk, hogy egy kis időre mindent szüneteltetünk. Így biztosak lehetünk abban, hogy mindenben megfelelünk az új szabályozásoknak.”

Elmondta azt is, hogy a Revolut illetékes osztályai tárgyaltak a kérdésben a szabályozókkal.

Tranzakciós illeték

A portál azon kérdésére, hogy nemrég változtak a tranzakciós illeték szabályai, az új szabályozás pedig az e-money tranzakciósra is vonatkozik, Lukash elmondta, nem unalmas az életük, a szabályozási változások kihívást jelentenek számukra.

A Revolutot érintő ezzel kapcsolatos terheket úgy értékelte, hogy „apró ütést, megrázkódtatást jelent”, amelyhez alkalmazkodni kell, azonban olyan széles termékpalettával rendelkeznek, hogy ha az egyik terméknél valami változik, az nem befolyásolja alapvetően a vállalat működését.

Arra a kérdésre, hogy várható-e díjemelés a magyar ügyfelek számára, Lukash úgy fogalmazott: „meglátjuk, mit hoz a jövő, biztosra nem ígérhetünk semmit. Jelenleg elemezzük a piacot, és azon dolgozunk, hogy díjaink a lehető legalacsonyabbak maradjanak.”

