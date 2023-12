Öngondoskodással 750 ezer forintból 900 ezret lehet csinálni rövid idő alatt

Bár egészségpénztáruk és nyugdíjpénztáruk nevében is a „gondoskodás” kifejezés szerepel, először arra kérdeznék rá, miért tartják fontosnak az állampolgárok öngondoskodását.

A gondoskodás és öngondoskodás nemcsak filozófiánk alapja, hanem arról is szó van, hogyan építjük fel a jövőnket, hogyan tudunk tenni saját és szeretteink egészségéért, hogyan tudunk nyugodtan aludni este. Ezek mind múlnak azon is, hogy mi magunk mit teszünk ezekért, ebben próbálunk segítséget nyújtani ügyfeleinknek, pénztártagjainknak. Különösen ilyenkor, év végén kerül fókuszba, ez a pénzügyi év záró akkordja, amiből nem érdemes kimaradni, ez a befizetési hajrá, például bónuszhoz, jutalomhoz jutnak, és annak keresik a megfelelő helyet. Az egészségmegőrzés mindig olyan jó cél, melyre érdemes fordítani, a nyugdíjcél kevésbé van fókuszban, de ilyenkor eszébe jut az embereknek, ugyanis 150 ezer forintig az állam részéről szja-visszatérítés jár, amit a december végéig megtörtént befizetésekkel lehet elérni. Ez azt jelenti, hogy

aki egészség- és nyugdíjpénztárba befizetett az év során 750 ezer forintot, az az szja-bevallásakor kivehet 150 ezer forintot az adókedvezmény alapján,

ezt az állam átutalja a pénztári számlájára. Így 750 ezer forintból 900 ezret lehet csinálni rövid idő alatt, ügyfeleink többsége pedig úgy tekint erre, mint egy fajta hozamra. Ilyen hozamot elérni ilyen inflációs környezetben pedig nagyon kedvező értékajánlat.

Mivel a befizetés nem azonnal jelenik meg a pénztári számlán, mit tanácsol, tagjaik meddig indítsák el az utalást vagy kártyás befizetést, hogy azt a pénztár év végéig jóvá is írja nekik?

Nagyon fontos szempont, hogy a pénznek ide kell érni a saját számlájára még az idei évben, ami azt jelenti, hogy javasolt befizetési határidők szoktak lenni attól függően, hogy az ügyfelek milyen megoldást választanak. Átutalással, online bankkártyás fizetéssel vagy – bár egyre kevesebb ilyen régi vágású ügyfél van, de – csekkel is be lehet fizetni. Arra érdemes figyelni, hogy az utolsó banki nap mikorra esik, illetve hogy ezeknek van egy átfutási ideje. Online kártyás fizetést érdemes december 27-ig elindítani, banki átutalás esetén a banki nyitvatartáshoz igazítva december 29-e lesz az a dátum, amikor még ide fog érni a pénz, de a csekkes befizetéssel sem érdemes várni, mert annak még hosszabb az átfutási ideje. Én azt javaslom, ezt érdemes a karácsonyi felkészülés részévé tenni, és már az ünnepek előtt „megajándékozni” magunkat azzal, hogy egészséget adunk saját magunk vagy szeretteink részére, illetve hogy biztos jövőnkért is teszünk ilyenkor egy fontos lépést.

Hatékonyságnövelés és motiválás

Térjünk át a gondoskodás részére! A munkaadó is adhat ilyen juttatást a pénztártagnak. Miért ilyen cafetériaelemként éri meg ezt nyújtania? Nem jobb ezt fizetésként adni?

A fizetésnél sokkal magasabb hozzáadott értéke van egy pénztári megoldásnak a vállalati juttatási rendszerben. A hatékonyságnövelés és a dolgozói motiválás fontos eszközei az egészségpénztári és nyugdíjpénztári hozzájárulások, egy erős, stabil vállalati juttatási rendszer hosszú távon is fenntartható módja a motivációnak, ami hatékonyságnöveléshez vezet.

Dolgozói oldalon érvényesíthető az előbb említett adókedvezmény minden munkáltatói befizetésre is,

ami azért fontos, mert nem mindenki tud egyénileg annyit félretenni ezekre a számlákra, ami elég neki ahhoz, hogy elérje az igénybe vehető adókedvezmény maximális összegét, de ha a munkáltató is segít, akkor azzal könnyebben megvalósítható. Emellett mind a nyugdíjpénztári, mind az egészségpénztári juttatásnak több módja van. Ezért az év vége arra is ideális időpont, hogy a vállalatok felülvizsgálják a juttatási rendszerüket, így maximalizálják az egészségmegőrzésre, nyugodt jövőre nyújtott lehetőségeket. Ez jó egészségnyereséget fog adni, ami a munkáltatói márkaépítésben is fontos lehet, mert növeli a munkavállalói elkötelezettséget. Emellett a juttatásokat differenciálni is lehet.

Ez mit jelent pontosan?

Attól függően, hogy milyen egy vállalat dolgozói köre, megválogatható, milyen juttatást szeretne nyújtani egészségcélra. Ha például a cég kedvező adózást vagy erősen differenciálható formát keres, arra ott az egészségpénztári célzott hozzájárulás. Ez úgynevezett egyes meghatározott juttatásként, azaz kedvezményesen adózik, és a vállalkozás döntheti el, mire szeretné, hogy dolgozója felhasználja. Szintén nem szabad elfelejteni, hogy ilyenkor adományként is adható ilyen juttatás mind egészségpénztárba, mind nyugdíjpénztárba, mely után a dolgozó szintén igénybe veheti az adókedvezményt. Az ilyen egyszeri adomány során szóba jöhet kulcsember megtartása, év végi bónusz, premizálás vagy bármilyen hasonló indok, amit a munkáltató választ.

Van-e lehetőségük a cégeknek munkavállalóik számára egészségbiztosítást nyújtani?

Teljes mértékben, sőt

az egészségpénztár nagyon nagy előnye, hogy a tagsággal a nagy kockázatközösség miatt járnak olyan egészségbiztosítások, amelyek alacsony havidíj mellett nagyon magas hozzáadott értéket tudnak képviselni.

Itt arra kell gondolni, hogy havi pár száz forintos összegért – vagy ha úgy tetszik, éves szinten pár ezer forintért – már olyan biztosítást lehet kínálni, ami kockázatos betegségek esetére térítést kínál, diagnosztikában segítséget tud nyújtani. De ezek mellett vannak járóbeteg-biztosítások, illetve újdonságként kórházi biztosításunk is van, ami egyre népszerűbb a vállalatok körében, hiszen ez is differenciálható, kedvező adózással is nyújtható, és magas kereslet van rá, hiszen az egészségnyereség mindenkinek jó.

Pelenkától lakástörlesztésig

Az egészségpénztáron belül van-e lehetőség Önöknél önsegélyezésre?

Mi ezt előrelátónak szoktuk nevezni, méghozzá azért, mert az egyetlen fontos tudnivaló technikai oldalról, hogy legalább 180 napja a számlán kell lennie az erre fordítandó egyenlegnek. Ha kicsit előrelátó az ember, akkor a befizetését nem rögtön költi el a céljaira, hanem félretesz belőle, gyűjtöget. Ezt nem kell nagyon túlgondolni, mert nagyon egyszerűen nyomon követhető az online tagi portálon, pontosan nyomon követhető, hogy mennyi az azonnal elkölthető összeg, ezen belül mennyi az, amit önsegélyezésre, előrelátó célokra fordíthat.

Mik ezek a célok?

Először is van egy jó hírem ezzel kapcsolatban: január 1-jével emelkednek ezek az önsegélyezési keretek. A legtöbb önsegélyező szolgáltatás az év első napján érvényes minimálbérhez van kötve. Így többek közt emelkedik a gyermekkel összefüggő, például beiskolázási támogatás, a felsőoktatási költségtérítés vagy a lakáshitel-törlesztés támogatására igényelhető önsegélyezési összeg. Ezek népszerű és rugalmas megoldások, így például ha valaki egy gyermek születésére készülve félretesz pénzt, és előrelátó, önsegélyező szolgáltatásként szeretne ilyet igénybe venni, akár egymillió forintot is kivehet a számlájáról.

Érdemes például gyermekáldás előtt állóknak karácsonyra kérni, hogy számlájukat ily módon gyarapítsák a rokonok, barátok, és saját erőt is félre lehet tenni erre a számlára, hiszen ne felejtsük el, hogy az adókedvezményt igénybe vehetik, az akár a 150 ezer forintot is elérheti, és ahogy érkezik a kicsi, ki is lehet venni ezt a pénzt.

De ugyanúgy a szülés utáni különböző juttatások (gyes, gyed, gyet) korábbi bérig történő kiegészítésére is felhasználható. Illetve a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére is felhasználható az önsegélyező egyenleg havonta a minimálbér 15 százalékáig, ami jövőre 40 020 forintot jelent.

A nyugodt időskorért

Beszéljünk kicsit a nyugdíjcélú megtakarításokról, amelyek hosszú távú megtakarítások. Önök mivel bátorítják arra az embereket, hogy ilyen időtávon is gondolkodjanak?

Talán a leginkább az ösztönzi az embereket, amikor a munkáltatójuk felhívja a figyelmet arra, hogy létezik ilyen. Ezért érdemes résen lenni a 2024-es év elején a cafetériaelemek kiválasztásánál, megnézni, van-e olyan lehetőség, melyet korábban észre sem vettünk, például hogy nyugdíjpénztárba is kérhetünk valamekkora összeget. Nem mindenki kéri, pedig érdemes, hiszen

a nyugdíjpénztárban nagyon jól lehet a jövőre takarékoskodni, és minél fiatalabban vág bele valaki, annál kisebb összegekkel lehet akár nagyobb összegű nyugdíj-kiegészítést is elérni.

Nagy előnye, hogy nem kell hozzá pénzügyi szakértőnek lenni. Hosszú távon mindig félreteszünk havonta, ameddig a takarónk engedi, addig nyújtózkodunk.

Mindez mennyibe kerül? Kell-e adózni utána, illetve a pénztáraknak ügyfélként mennyit kell fizetnünk például a számlavezetésért?

A nyáron a lakossági megtakarítások kamatjövedelmére kiterjesztett szociális hozzájárulási adó a pénztári számlákra nem terjed ki,

a fedezeti alapon történő befektetések hozama abszolút adómentes. A pénztárak pedig nagyon alacsony költségszinten dolgoznak, mi az MBH Gondoskodásnál például 2 százalék alatti teljes költségdíjmutatót (tkm) mértünk.

Ha beüt a krach, és mégis hozzá kell nyúlni a nyugdíjcélú megtakarításhoz, arra van-e lehetőség, ha igen, akkor milyen feltételekkel?

Szívből kívánom, hogy ne üssön be a krach, de ha bármilyen okból a megtakarítónak a felhalmozási időben szüksége lenne valamilyen gyors anyagi segítségre, akkor

akár már 3 év tagság után az egyenlege 30 százalékáig terjedő tagi kölcsönt kaphat, illetve 10 év tagság után a hozam teljesen adómentesen felvehető.

Ahogy említettem, nem kell pénzügyi szakembernek lenni, ami azt jelenti, hogy helyettünk elvégzik ezt a munkát, aminek része, hogy az MBH Gondoskodásnál öt portfolió közül lehet választani, vagyis mindenki kockázatához, céljaihoz, élethelyzetéhez illő csomagot tud kiválasztani. Sőt, mi bevezettük azt is, hogy megosztható a nyugdíjpénztári vagyon akár két különböző portfolió között is. Ha valaki nem tud dönteni, bizonytalan, akkor vagyona egy részét kockázatosabb, másik részét kevésbé kockázatos portfolióban teheti, így tudja diverzifikálni a megtakarítását anélkül, hogy ez tőle különösebb erőfeszítést igényelne, hiszen teljesen papírmentesen intézhető a portálon.

A pénztári megtakarításnál vagyonról van szó. Jelentheti ez esetleg egy hitel fedezetét is?

Kevésbé ismert termékelőny, de

tagi lekötés során az egyenleg 50 százaléka ajánlható fel banki hitelfedezetként már a felhalmozás éveiben is.

Ezért érdemes ebben is gondolkodni. Amit a legkevésbé tanácsolunk, hogy bárki feltörje ezt a megtakarítást, hiszen rendkívül sokféle módon tud segíteni a nyugdíjpénztár, ha pénzre van szükségünk. A tapasztalat azt mutatja, azok jártak jól, akik türelmesen kivártak. Év elején volt egy nagyobb ijedtség a hozamkörnyezetben. Akik nyugodtak maradtak, azok jól jártak, profitáltak belőle. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan közli az adatokat, és bár a nyugdíjpénztárak eredményeit 10-15 éves időtávon érdemes vizsgálni, az most is jól látható, hogy ahogy a 2008-2009-es válság vagy a 2020-as covid idején, gyorsan és szépen korrigáltak a pénztárak. Az infláció pedig megverhető egy-egy nyugdíjpénztári portfolió hozamával is.

Tehát a pénztári hozam adómentes? Nem vonatkozik rá sem a 15 százalékos személyi jövedelemadó, sem a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó?

Az egyéni számla hozama adómentes. Viszont ha valaki úgy szeretne hozzájutni a nyugdíjpénztári megtakarításhoz, hogy nem jogosult nyugdíjra, akkor bizony adóznia kell ez után, ezért sem szokták javasolni a nyugdíjszakértők és én magam sem, hogy ezt a hosszú távú befektetést – ha úgy tetszik, a félretett pénzünket – idő előtt kivegyük. Ez alól természetesen kivétel a tíz év után felvett hozam. Az egészségpénztár kicsit másképp működik, azt hozamfelosztás során jóváírják az egyéni számlán, ami gyarapítja a mi költhető egyenlegünket. Ugyanúgy, ahogy az adó-visszatérítés is, amit az adóhatóság utal át az egyéni számlára. Utóbbinál fontos, hogy ha valaki egyszerre tag nyugdíjpénztárban és egészségpénztárban is, akkor el kell döntenie, a visszatérítést melyikre kéri.