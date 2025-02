Onnan kapott gyomrost Nagy Márton, ahonnan nem is számított rá

Kapcsolódó cikk Örömmel hallgatta Magyar Péter elképzeléseit a Nyugdíjas Parlament elnöke, de hiányérzete is van Karácsony Mihály hiányolt néhány intézkedéstervet a Tisza Párt nyugdíjprogramjából.

„A kisebb fokú lelkesedésnek valószínűleg az az oka, hogy az 1,1 millió tagból a rendszeres tagdíjfizetők (akiknél a vagyon nagyobb része van) tudatosak és pontosan tudják, hogy a nyugdíjpénztári megtakarításukkal az állami nyugdíjukat akarják kiegészíteni és nem most akarnak lakást venni. Azokat pedig, akik tagok, de már évek óta nem tesznek félre, egy ilyen lehetőség is nehezen sarkallja pénzügyi cselekvésre.” – véli Veres Patrik, a Grantis pénzügyi elemzője.

Korábban egyébként a jegybank is csökkenő kiáramlást becsült a megtakarítási felmérésében: míg szeptemberben a megkérdezettek 26 százaléka akarta felvenni az ÖNYP-megtakarítást, év végére már csak 14 százalék mondta ezt. 365 milliárd forintról 215 milliárd forintra apadt így a várható kiáramlás.

A kormány közel 300 milliárd forint kiáramlást vár a nagyjából 2 000 milliárd forintnyi pénztári vagyonból. Hasonlóval terveztek a pénztárak is, de most úgy néz ki, lefelé kell módosítaniuk az idevágó pénzügyi terveket.

Mint ismert , 2025-ben az ÖNYP-megtakarítások és a mellé kapott adókedvezmények is felhasználhatók több ingatlancélra is, például lakásvásárlásra, felújításra, építkezésre vagy hiteltörlesztésre. Ráadásul úgy vehető fel az alapvetően nyugdíjas korra szánt megtakarítás, hogy nem kell visszafizetni a 20 százalékkal megtoldott adóvisszatérítéseket, sőt, az összesen 28 százalék kamatadót és szochót sem kell befizetni.

A fentihez hasonló pénztári válaszok és a Grantis forrásai alapján is arra lehet következtetni, hogy a csábítónak tűnő kormányzati ajánlat ellenére egyelőre nem kaptak rá a nyugdíjra takarékoskodók a pénztári pénzből történő lakásvásárlásra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!