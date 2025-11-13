Orbán Viktor fontos bejelentést tett

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében szűkszavúan közölte, hogy „Fontos döntéseket hoztunk ma:

A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk.

A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj.

A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját a duplájára emeljük."

A nevelőszülők alapdíja 2025-ben havi 87 ezer 240 forint. Az egyedi szükségletű gyerek után pedig jelenleg többletdíjként minimum a minimálbér 7 százaléka, azaz 20 ezer 356 forint illeti meg őket – teszi hozzá a 444.

A kormány még 2014-ben biztosított foglalkoztatási jogviszonnyá minősítette a nevelőszülők által végzett munkát, és a minimálbér hányadaként állapította meg az ezért a munkáért kapott garantált bérüket.