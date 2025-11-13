1p
Orbán Viktor fontos bejelentést tett

A miniszterelnök közösségi felületén közölte, hogy megváltoznak a nevelőszülők juttatásai.

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében szűkszavúan közölte, hogy „Fontos döntéseket hoztunk ma:

  • A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk.
  • A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj.
  • A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját a duplájára emeljük."

A nevelőszülők alapdíja 2025-ben havi 87 ezer 240 forint. Az egyedi szükségletű gyerek után pedig jelenleg többletdíjként minimum a minimálbér 7 százaléka, azaz 20 ezer 356 forint illeti meg őket – teszi hozzá a 444.

A kormány még 2014-ben biztosított foglalkoztatási jogviszonnyá minősítette a nevelőszülők által végzett munkát, és a minimálbér hányadaként állapította meg az ezért a munkáért kapott garantált bérüket.

Többek között ettől a dátumtól már az igénylő testvére is szerepelhet a hitelben adóstársként. Ezek a változások is november 15-től lépnek életbe.

A lakossági fogyasztók villamosenergia rendszerhasználati díja stabil marad 2026-ban, nem emelik az évenkénti felülvizsgálat során.

Visszatér egy lehetőség.

Már elindult a kampány.

A Harcosok Klubja csoportjában jelentette be.

Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj.

Az idei lehetősséggel élve a nyugdíjpénztári tagok kevesebb mint 5 százaléka kezdeményezett ingatlancélú kifizetést a pénztárától, számolt be róla az MNB.

Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index, amely a lakosság jövedelmi helyzetét a hiteltörlesztések és a számlafizetések függvényében vizsgálja.

Szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel folyósítása történhet meg a BiztosDöntés.hu becslése szerint, ami közel 4800 szerződést jelent.

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

