Orbán Viktor saját minisztereinek is besegített

A hétvégi miniszterelnöki évértékelőn Orbán Viktor egy kritikusnak semmiképpen sem nevezhető, szigorúan megválogatott tömeg előtt tett bejelentéseket arról, hogy mit tervez a kormány a következő időszakban. Ezeket több cikkünkben is részletesen elemeztük, ahogy azt itt is olvashatja. Azonban a bejelentett lépések közt van egy olyan is, amely a kormánytagokat személyesen is érintheti: ez pedig a hamarosan már a két- és háromgyermekes anyáknak is járó személyijövedelemadó-mentesség.

Kapcsolódó cikk Itt vannak Orbán Viktor nagy bejelentései: szja-mentesség, áfa-visszatérítés Orbán Viktor miniszterelnök a 2024-es évet értékelte ls nagy bejelentéseket tett.

Varga és Novák után

Varga Judit és Novák Katalin távozása óta az Orbán Viktor nem próbálkozott meg azzal újból, hogy valamelyik tárcát egy női miniszternek adja. Így a kormánytagok között most nem ül olyan politikus, aki saját maga igénybe vehetné az anyáknak adott könnyítést – a bejelentés tehát csak a feleségeiket érintheti majd.

Mielőtt azonban szemügyre vennénk a miniszterfeleségek helyzetét, lássuk, a kormánypártok két legismertebb (volt) politikusnőjének esetében hogyan alakulnak a bevezetendő intézkedések:

Novák Katalin háromgyermekes anya, így a jelenlegi ismeretek szerint a 2025 októberétől egy lépésben szja-mentességet kapók közé tartozik,

Varga Judit szintén háromgyermekes anya, így ő is hasonlóképpen számíthat majd az szja-mentességre.

Kapcsolódó cikk Ha siet, már márciusban százezrek üthetik az Ön markát is! Egy most visszakért adójóváírás már szeptemberben segítheti akár az iskolakezdést is.

Mi a helyzet a miniszterek családjában?

Elsőként vegyük Orbán Viktort és feleségét, akik összesen öt gyereket nevelnek, mindegyikük nagykorú már. Ez azonban nem számít az szja elengedésének szempontjából, ugyanis az a gyerekek korától függetlenül jár a dolgozó anyáknak – igaz, Lévai Anikó már akkor jogosult volt, amikor csak a négy vagy több gyereket nevelők kapták meg a kedvezményt.

Ha kifejezetten a kormánytagokra fókuszálunk, a gyerekszámok megoszlása a következőképpen alakul:

Azután, hogy Nagy Márton elmondása szerint a következő négy évben, fokozatosan vezetik be a kétgyermekes anyák szja-s adómentességét, míg a háromgyerekes anyák már októberben megkapják azt, több kormánytag családját is érinti a lehetőség.

Az biztos, hogy Hankó Balázs, Lantos Csaba és Tuzson Bence családjában nem jelent majd mindez újdonságot, ugyanis az említett miniszterek mindegyike legalább négy gyereket vállalt párjával közösen – akik így a kezdetektől fogva jogosultak az szja-kedvezményre.

Navracsics Tibor és Pintér Sándor három-háromgyerekes apák, így feleségeik – amennyiben még aktívan dolgoznak, 2025 októberétől kezdve kapják meg az szja-mentességet.

Az újonnan kedvezményezettek

A személyijövedelemadó-mentesség kiszélesítéséért is felelős miniszter, Nagy Márton családilag is érintett a témában, hiszen feleségével két gyermeke van, így az édesanya a most bevezetett intézkedés után kaphatja meg majd az adókedvezményt. A kétgyerekes apák közé tartozik Lázár János, Nagy István és Szijjártó Péter is.

Vannak, akik kimaradnak

Nemrég kapta fel a magyar sajtó bulvárosabb része, hogy állítólag megszületett Rogán Antal negyedik gyermeke, három fia után lányos apa lett. Mindezek ellenére a miniszter harmadik és jelenlegi felesége egyelőre nem tud az szja-mentességre számítani, ugyanis a három fiú az előző házasságokból született.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szintén hasonló helyzetben van, ugyanis jelenlegi feleségével, Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivővel és a Fidesz budapesti elnökével egy közös lányuk van, így a politikusnő nem jogosult az adókedvezményre.

Végül Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még friss házas, ugyanis 2024 decemberében vette feleségül Budai Ivettet, a Hír Tv műsorvezetőjét – egyelőre nincsenek arról szóló információk, hogy a pár gyerekvállalás terén mit tervez.