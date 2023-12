Óriási mezőnyben egy kecskeméti csapat nyerte a pénzügyi diákversenyt

Visszatértünk, hogy megnyerjük!

Így kommentálta a győztes csapat, a Kadás Visszatérők felkészítő pedagógusa a végeredményt az eredményhirdetés után. Ugyanez a csapat ugyanis egy évvel korábban csak hajszállal maradt le a győzelemről - akkor a második helyezést érték el az országos döntőben, most viszont az első helyet sikerült elhódítania a kecskeméti csapatnak. Rajtuk kívül is voltak ismerős arcok a mezőnyben, köztük olyan pedagógusok is, akik a 2020 óta megrendezett versenysorozat eseményeibe eddig minden alkalommal neveztek csapatot.

A Kadás Visszatérők csapata a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyen. Fotó: Bánkuti András

Volt azonban számos debütáló résztvevő is - ami nem meglepő, hiszen rekordszámú nevezéssel indult útjára a Privátbankár.hu által szervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! 2023 őszi versenye. 1200 négyfős csapat nevezett be, az ország minden tájáról jelentkeztek a technikumok és szakképző iskolák tanulói, hogy számot adjanak pénzügyi ismereteikről.

Közülük az október 19-i online fordulóból vármegyénként és Budapestről is 10 csapat jutott tovább a második fordulóba. Itt a kvíz mellett már szóbeli versenyre is sor került: online formában, szakértő zsűri előtt válaszolhattak villámkérdésekre és kifejtős kérdésre a csapatok. Aki a legjobban teljesített az egyes versenynapokon, továbbjutott az országos döntőbe: december 7-én, a Budapesti Gazdasági Egyetem aulájában így 20 csapatos mezőny várta a végső megmérettetést.

Hogyan fizethetünk egy külföldi nyaraláson? Mit tehetünk a bolygóért, hogyan válasszunk fenntartható befektetést? Hogyan teremthetjük elő egy lakás, ház árát? Mit jelent az alulbiztosítás? Mik a bitcoin és más kriptovaluták legfontosabb kockázatai? Milyen a gyanús befektetési ajánlat?

Egyebek mellett ilyen kérdésekkel találkozhattak első körben a csapatok, akik közül 4 csapat jutott be a végső fináléba. A "Final Four" mezőnye az újabb kifejtős kérdés mellett már ábrák, grafikonok elemzésével is megbirkózott.

Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! 20 csapat részvételével zajlott az országos döntő, a teljes mezőny 1200 csapatból állt. Fotó: Bánkuti András

A zsűríben a verseny szakmai partnereinek, támogatóinak képviselői foglaltak helyet - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a CIB Bank, az Erste Bank, az MBH Bank Private Banking, a Fundamenta Lakáskassza, a Babylon Financial Group és a Budapesti Gazdasági Egyetem szakértő képviselői mellett Ács Zsuzsanna közgazdász, a szervező Privátbankár.hu ügyvezetője és Bod Péter Ákos, a verseny szakmai testületének vezetője, a zsűri elnöke is részt vett a bizottságban.

Bod Péter Ákos, a zsűri elnöke. Fotó: Bánkuti András

Az ünnepélyes díjátadón elhangzott: a diákok a pénzügyi ismeretek elsajátításával óriási, milliókban is kifejezhető előnyöket nyernek az életük során. A zsűri méltatta a diákok bátorságát, akik számukra idegen környezetben, kamerák és fényképezők kereszttüzében, mikrofonnal a kezükben álltak ki a szakértő zsűri elé, hogy számot adjanak tudásukról - ez a tapasztalat is sokat jelenthet majd későbbi tanulmányaik, karrierjük során. A zsűri olyan valós esetet is felidézett, amikor

valaki úgy jutott pályakezdőként komoly szakmai előmenetelhez vezető munkához, hogy az állásjelentkezésnél önéletrajzába beírta részvételét egy korábbi pénzügyi tudatossági versenyen

- ezzel felkeltve a leendő munkáltatója figyelmét.

A rengeteg tapasztalaton és tudáson kívül számos értékes díjjal távozhattak a verseny résztvevői: külföldi tanulmányút, nagyértékű vásárlási utalványok, élmény-ajándékok és tárgynyeremények várták a diákokat - és természetesen az őket felkészítő pedagógusokat is, mert - ahogy azt a zsűri és a szervezők is többször kiemelték -, az ő áldozatos munkájuk nélkül nem juthatott volna el az elengedhetetlen tudás és maga a verseny ilyen nagy számú diákhoz.

A verseny végeredménye, az első négy helyezett csapat:

1. Kadás Visszatérők - Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum

Csapattagok: Andrási Szabolcs, Kovács Bettina Fanni, Nagy Klaudia, Szabó Georgina

Felkészítő tanár: Pintérné Szabó Terézia

2. Racevényesek - Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium

Csapattagok: Bagó Anna, Csete Réka, Nagy Ivett, Lichtenstein Lajos

Felkészítő tanár: Uhrin Györgyi

3. Mamma Mia - Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum

Csapattagok: Balla Laura Anna, Gál Anna, Rozmann Luca, Simonyai Kira

Felkészítő tanár: Helmeczi Zoltán

4. Pénzvadászok - Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum

Csapattagok: Kovács Emese, Marton István, Murányi Dániel, Soós Anita

Felkészítő tanár: Poronyi Péter

A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny teljes végeredménye, a díjazottak és a nyeremények listája a verseny weboldalán, a diakforum.hu weboldalon olvasható.