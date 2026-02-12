Örömteli hírt kaptak a Revolut ügyfelei

A BiztosDöntés.hu cikkében emlékeztetett, hogy ebruár 1-től 150 000 forintról 300 000 forintra nőtt a magyarországi ATM-ekből ingyenesen felvehető készpénz összege egy jogszabályi változás nyomán. Kiemelték, ugyan a fintech cégekre – a Revolut és a Wise – nem vonatkozik a jogszabályi előírás, ám ennek ellenére ők is gyorsan léptek.

A portál emlékeztetett, a Wise gyorsan lekövette a magyar jogszabályi változást, és a korábbi 150 000 forintról 300 000 forintra emelte az ATM-ből havonta, kártyával, legfeljebb 2 részletben felvehető készpénz mennyiségét. Ez kifejezetten a magyar kártyatulajdonosok kiváltsága, ugyanis a Wise országonként határozza meg az ingyenes készpénzfelvételi limiteket.

A BiztosDöntés.hu hozzátette, ugyan kissé megkésve, de a Revolut is lépett, ugyanis a február 12-én frissül magyar árlistája szerint itt is megemelték az ingyenesen felvehető készpénz mennyiségét a Metal csomag kivételével mindegyik előfizetésük esetében. Eszerint a Standard csomaggal 150 000 forint vehető fel havonta legfeljebb 5 részletben, míg a Plus, a Premium és a Metal csomagoknál 300 000 forint, az Ultránál pedig 750 000 forint a limit. A szakportál végül kiemelte, attól, hogy a szolgáltató ingyenesen biztosítja a készpénzfelvételt, az ATM üzemeltetője számíthat fel díjat, ám ennek mértékét előre közlik