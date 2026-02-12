2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Személyes pénzügyek készpénz Revolut

Örömteli hírt kaptak a Revolut ügyfelei

mfor.hu

Nő a készpénzfelvételi limit.

A BiztosDöntés.hu cikkében emlékeztetett, hogy ebruár 1-től 150 000 forintról 300 000 forintra nőtt a magyarországi ATM-ekből ingyenesen felvehető készpénz összege egy jogszabályi változás nyomán. Kiemelték, ugyan a fintech cégekre – a Revolut és a Wise – nem vonatkozik a jogszabályi előírás, ám ennek ellenére ők is gyorsan léptek.

A portál emlékeztetett, a Wise gyorsan lekövette a magyar jogszabályi változást, és a korábbi 150 000 forintról 300 000 forintra emelte az ATM-ből havonta, kártyával, legfeljebb 2 részletben felvehető készpénz mennyiségét. Ez kifejezetten a magyar kártyatulajdonosok kiváltsága, ugyanis a Wise országonként határozza meg az ingyenes készpénzfelvételi limiteket. 

A BiztosDöntés.hu hozzátette, ugyan kissé megkésve, de a Revolut is lépett, ugyanis a február 12-én frissül magyar árlistája szerint itt is megemelték az ingyenesen felvehető készpénz mennyiségét a Metal csomag kivételével mindegyik előfizetésük esetében. Eszerint a Standard csomaggal 150 000 forint vehető fel havonta legfeljebb 5 részletben, míg a Plus, a Premium és a Metal csomagoknál 300 000 forint, az Ultránál pedig 750 000 forint a limit. A szakportál végül kiemelte, attól, hogy a szolgáltató ingyenesen biztosítja a készpénzfelvételt, az ATM üzemeltetője számíthat fel díjat, ám ennek mértékét előre közlik

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Akkor vásároljunk, amikor mindenki elad, vagy menjünk a csorda után?

Akkor vásároljunk, amikor mindenki elad, vagy menjünk a csorda után?

Sokféle befektetés árfolyama csúcson van mostanában, némelyiknél a mánia jelei mutatkoznak, éppen ezért eléggé veszélyes beszállni. Egy befektetési iskola szerint ilyenkor a veszteseket kellene vásárolni.

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, így őrizheti meg az értékét a plusz pénz

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, így őrzi meg értékét a pluszpénz

Pénteken érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj negyede. Aki nem éli fel, annak érdemes befektetnie, hogy megőrizze az értékét. 

Fontos figyelmeztetés a NAV-tól: lehet, hogy ezt az adót nem kell befizetnie?

Fontos figyelmeztetés a NAV-tól: lehet, hogy ezt az adót nem kell befizetnie?

Érdemes nyilatkozni a mentességről a jogosultaknak.

webkincstár, mobilkincstár

Állampapír-tulajdonosok figyelmébe: változások jönnek az államkincstár applikációinál

Január 10-étől már Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető a Magyar Államkincstár (MÁK) WebKincstár és MobilKincstár applikációja, így az ügyfelek még egyszerűbben, de továbbra is biztonságosan léphetnek be a kincstár online állampapír-forgalmazási felületeire – tájékoztatta a MÁK hétfőn az MTI-t.

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

Továbbra is népszerűek a TBSZ-ek.

Gyönyörködjön! Ez várja a benzinkúton

Gyönyörködjön! Ez várja a benzinkúton

Újra megtörténik a töltőállomásokon, már holnaptól.

Most kiderül, mit gondolnak a magyarok a bankokról és a Revolutról

Most kiderül, mit gondolnak a magyarok a bankokról és a Revolutról

Mintegy 2 millió magyar használja a Revolut szolgáltatásait, így mára megkerülhetetlen tényező a hazai pénzügyi szolgáltatók között. De mit gondolnak a felhasználók a Revolutról, mire használják azt, mivel elégedettek és mivel nem, választanák-e elsődleges számlának? A BiztosDöntés.hu online, 10 perc alatt kitölthető kutatásában ezekre a kérdésekre is keresik a választ, a résztvevők között pedig értékes nyereményeket sorsolnak ki.

Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Decemberre újabb mélypontra süllyedt a kamatmentes munkáshitel új szerződéseinek összege, miközben láthatóan csökken az érdeklődés a támogatott konstrukció iránt.

Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Korábban, már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét a posta.

Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

A bölcsődei költségeket enyhíti.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168