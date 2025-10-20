Őrület a használtautó-piacon: 15-20 éves kocsikat vesznek a magyarok

„Egyelőre úgy tűnik, hogy a kedvezményes lakáshitel lehetősége sem vonta el a megtakarításokat a használtautó-piacról: a kereslet továbbra is csúcsra járatja a piac forgalmát – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Noha a korábbinál alacsonyabb, néhány százalékos ütemben, de továbbra is emelkednek a reálbérek, ami szintén jótékony hatással van a piac aktivitására. Minden feltétel adottnak látszik tehát, hogy a 907 ezres tavalyi éves csúcs után az összforgalom idén ismét rekordot döntsön.”

Főleg 15-20 éves autók cserélnek gazdát

A hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulása belföldi használtautó-piacon is egyértelműen megmutatkozik: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja.

A gazdát cserélő személyautók többsége, 58 százaléka már elmúlt 15 éves, és a minimum 20 évet elérők részaránya is 39 százalékot tesz ki.

Az érintett autók 21 százaléka a kisautó kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik.

Opel, VW, Suzuki – itt még nyoma sincs a kínai konkurenciának

A belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom közel felét.Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából eddig közel 73 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,4 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,2 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját, sőt, fokozatosan éri be a listavezetőt. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak.

A Ford a negyedik helyen áll 7,9 százalékkal. A BMW az ötödik 6,4 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyen ugyanakkor változás történt: itt most a Toyota áll 5,6 százalékos részaránnyal. Ez a márka két éve még csupán a kilencedik helyen állt, azóta viszont megelőzte a sorban következő Skodát, Mercedest és Renault-t is.

Egyre nagyobb szeletet harapnak ki a külföldről behozott autók

Miközben a használtautó-piacon 2025 első három negyedévében gazdát cserélő 699 600 személyautó mennyisége 2,8 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 680 400-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 94 600 darab volt, ami 15,2 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 82 100-as értéket.