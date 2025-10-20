Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Őrület a használtautó-piacon: 15-20 éves kocsikat vesznek a magyarok

A DataHouse előzetes adatai szerint a tavaly szeptemberi 77 700-hoz képest 4,1 százalékkal több, 80 900 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon az elmúlt hónap során, ami a valaha volt második legnagyobb havi érték. Szeptember végére sosem volt ilyen magas, 699 600 az adott év belföldi használtautó-adásvételeinek száma: az előző év háromnegyedévében is csupán 680 400 átírást regisztráltak. Ezzel immár szinte biztossá vált, hogy év végére megdől a tavaly beállított éves rekord is.

„Egyelőre úgy tűnik, hogy a kedvezményes lakáshitel lehetősége sem vonta el a megtakarításokat a használtautó-piacról: a kereslet továbbra is csúcsra járatja a piac forgalmát – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Noha a korábbinál alacsonyabb, néhány százalékos ütemben, de továbbra is emelkednek a reálbérek, ami szintén jótékony hatással van a piac aktivitására. Minden feltétel adottnak látszik tehát, hogy a 907 ezres tavalyi éves csúcs után az összforgalom idén ismét rekordot döntsön.”

Főleg 15-20 éves autók cserélnek gazdát

A hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulása belföldi használtautó-piacon is egyértelműen megmutatkozik: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja.

A gazdát cserélő személyautók többsége, 58 százaléka már elmúlt 15 éves, és a minimum 20 évet elérők részaránya is 39 százalékot tesz ki.

Az érintett autók 21 százaléka a kisautó kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik.

Opel, VW, Suzuki – itt még nyoma sincs a kínai konkurenciának

A belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom közel felét.Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából eddig közel 73 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,4 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,2 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját, sőt, fokozatosan éri be a listavezetőt. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak.

A Ford a negyedik helyen áll 7,9 százalékkal. A BMW az ötödik 6,4 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyen ugyanakkor változás történt: itt most a Toyota áll 5,6 százalékos részaránnyal. Ez a márka két éve még csupán a kilencedik helyen állt, azóta viszont megelőzte a sorban következő Skodát, Mercedest és Renault-t is.

Egyre nagyobb szeletet harapnak ki a külföldről behozott autók

Miközben a használtautó-piacon 2025 első három negyedévében gazdát cserélő 699 600 személyautó mennyisége 2,8 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 680 400-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 94 600 darab volt, ami 15,2 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 82 100-as értéket.

Hadat üzentek a magyar bankok a Revolutnak

Tízből négy bankautomatánál már plusz pénzt kell fizetniük azoknak, akik külföldi bank kártyájával szeretnének pénzt felvenni.

Változott az átlagkereset: mennyi személyi kölcsönt lehet vele felvenni?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt – ekkora jövedelemmel akár 15 millió forint személyi kölcsönt is felvehetnek az igénylők.

Dörzsölhetik a tenyerüket a leendő nyugdíjasok

Időarányosan jól állnak a hazai nyugdíjpénztárak, szeptember végéig szépen emelkedtek az árfolyamok. Az év végéhez közeledve érdemes kihasználni egy adótrükköt azoknak, akiknek lakáscélú kiadásaik vannak, hiszen akár 150 ezer forintot is nyerhetnek befektetés nélkül. 

Kisbefektetőkre pályáznak az internetes csalók, komoly veszélyben vannak a banki ügyfelek

Az elmúlt egy évben 7,4 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste azzal, hogy az ügyfelei ellen irányuló pénzügyi támadások, csalárd tranzakciók 90 százalékát ki tudta szűrni. A bűnözők azonban rendre új módszerekkel próbálkoznak, legújabban befektetési tanácsadónak, rendőrnek, sőt, a KiberPajzs munkatársának adják ki magukat – hangzott el az Erste Bank sajtótájékoztatóján. 

Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Tovább drágulnak a használt autók, és bár még mindig a benzines meghajtású járművek a legnépszerűbbek, egyre keresettebbek az alternatív megoldások.

Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Mindössze nyolc hónap leforgása alatt 233,2 ezer új személyihitel-szerződést kötöttek a bankok, ami jóval több, mint a második legnagyobb magyar város, Debrecen lakossága. Ennyi új szerződésre korábban még soha nem akadt példa, miközben rendre dönti a csúcsokat a frissen kihelyezett hitelek összege is – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

