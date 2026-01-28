Örülhetnek az Aldi vásárlói, itt az újabb árcsökkentés

Árcsökkentést jelentett be az Aldi, a cég közleménye szerint a kakaó világpiaci árának mérséklődésével az áruházlánc kedvezőbb beszerzési árakat ért el, ezt adja tovább a vásárlóknak. Mint írták, a friss sertés- és csirkehús, valamint félszáz tejtermék árának mérséklése után a vállalat egy hónapon belül immár a negyedik tartós árcsökkentést hajtotta végre. A kakaópiacon javultak a terméshozamra és a betakarításra vonatkozó kilátások, a korábbi időszakhoz képest mérséklődött a kereslet, és enyhültek a kínálathiánnyal kapcsolatos aggodalmak is. Mindez a beszerzési árak csökkenését eredményezte.

Az intézkedés keretében 16 népszerű Aldi saját márkás csokoládétermékének fogyasztói ára csökkent 2026. január 23-tól, átlagosan 9,71 százalékkal. Az árcsökkentés több termékkörben is kedvező a vásárlóknak: a mindennapokban gyakran használt főzőcsokoládéktól a klasszikus tej- és étcsokoládékon át egészen a mogyorós, illetve rumos-mazsolás változatokig számos népszerű terméktípus vált elérhetőbbé. Emellett a speciális igényeket kiszolgáló, illetve magasabb hozzáadott értékű termékek – például a hozzáadott cukor nélküli, valamint a prémium csokoládék – ára is mérséklődött. Az árcsökkentés az Aldi saját márkás Choceur, Riquet, Back Family és Moser Roth táblás csokoládétermékeinek egyes darabjait érinti, és az áruházlánc valamennyi magyarországi üzletében egységesen érvényes. Néhány árváltozás példaként: