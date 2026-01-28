2p
Örülhetnek az Aldi vásárlói, itt az újabb árcsökkentés

A diszkontlánc lépéseket jelentett be. 

Árcsökkentést jelentett be az Aldi, a cég közleménye szerint a kakaó világpiaci árának mérséklődésével az áruházlánc kedvezőbb beszerzési árakat ért el, ezt adja tovább a vásárlóknak. Mint írták, a friss sertés- és csirkehús, valamint félszáz tejtermék árának mérséklése után a vállalat egy hónapon belül immár a negyedik tartós árcsökkentést hajtotta végre. A kakaópiacon javultak a terméshozamra és a betakarításra vonatkozó kilátások, a korábbi időszakhoz képest mérséklődött a kereslet, és enyhültek a kínálathiánnyal kapcsolatos aggodalmak is. Mindez a beszerzési árak csökkenését eredményezte.

Az intézkedés keretében 16 népszerű Aldi saját márkás csokoládétermékének fogyasztói ára csökkent 2026. január 23-tól, átlagosan 9,71 százalékkal. Az árcsökkentés több termékkörben is kedvező a vásárlóknak: a mindennapokban gyakran használt főzőcsokoládéktól a klasszikus tej- és étcsokoládékon át egészen a mogyorós, illetve rumos-mazsolás változatokig számos népszerű terméktípus vált elérhetőbbé. Emellett a speciális igényeket kiszolgáló, illetve magasabb hozzáadott értékű termékek – például a hozzáadott cukor nélküli, valamint a prémium csokoládék – ára is mérséklődött. Az árcsökkentés az Aldi saját márkás Choceur, Riquet, Back Family és Moser Roth táblás csokoládétermékeinek egyes darabjait érinti, és az áruházlánc valamennyi magyarországi üzletében egységesen érvényes. Néhány árváltozás példaként:

  • Choceur törtmogyorós csokoládé 100 g: 649 forint → 559 forint (-13,87 százalék)
  • Choceur tejcsokoládé 100 g: 605 forint → 515 forint (-14,88 százalék)
  • Choceur Noisette 100 g: 745 forint → 635 forint (-14,77 százalék)
  • Back Family Couverture főzőcsokoládé 200 g: 1569 forint → 1339 forint (-14,66 százalék)
  • Moser Roth Composé csokoládé 125 g: 1399 forint → 1199 forint (-14,30 százalék)
  • Choceur maltitos csokoládé 90 g (hozzáadott cukor nélkül): 939 forint → 799 forint (-14,91 százalék)

