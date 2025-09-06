Össztűz alá kerültek a bankok

Az Otthon Start szeptember 1-jei indulása minden téren zökkenőmentesen zajlott – tette közzé Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán. Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Sok ezer telefonos érdeklődés mellett több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot. Sok helyen rekordszámú megkeresés volt. Részletesebb első heti adatokat a jövő héten ismertetnek – írta.

A bankoktól és az ingatlankeresési adatokból kiderült, hogy az Otthon Start Program iránti érdeklődés országos.

Panyi Miklós kiemelte, tizenegy vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylőből egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél.

Úgy folytatta, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon Start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket.

Kapcsolódó cikk Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál (frissítve) Végül 8 bank indult el a kamattámogatott hitellel.

„Két olyan bank is van, akinek az ajánlata egy 50 millió forintos hitel esetén több mint 1 millió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál. A verseny ugyanakkor csak most kezdődik! Azt hallani a piacról, hogy lesznek ennél még alacsonyabb ajánlatok is” – írta az államtitkár.

Panyi Miklós hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Bank eltörölte a 10 százalékos jegybanki önerőszabály életkori megkötéseit, így az első lakást vásárlók most már kortól függetlenül igényelhetik a hiteleket 10 százalékos önerővel. Ezzel a lehetőséggel egy 30 millió forintos ingatlanhoz nem 6, hanem csak 3 millió forint önrész szükséges, egy 50 millió forintos ingatlan pedig 10 millió forint helyett már 5 millió forint önrésszel elérhető.

Több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

Fotó: Depositphotos

A héten elindult a Startolj rá mobilalkalmazás is, amit már több ezren letöltöttek – jegyezte meg.

Az államtitkár szerint további jó hír, hogy 3 hét alatt közel 30 ezer lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába. Hozzátette, több tucat fejlesztő és egy tucat város érintett a fejlesztési javaslatokban. Az Építési és Közlekedési Minisztériummal dolgoznak ezek feldolgozásán, és a következő héten Lánszki Regő államtitkárral beszámolnak minderről.

A bejegyzés végén Panyi Miklós azt írta, hogy a „jövő héten jönnek az első hiteligénylési adatok, tájékoztatást adunk a várható lakásfejlesztésekről, egyeztetünk több önkormányzattal és a Bankszövetséggel is. És várunk még több nagy bejelentésre is”.

(MTI)