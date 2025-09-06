Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Személyes pénzügyek Lakáshitel Otthon Start

Össztűz alá kerültek a bankok

mfor.hu

Bőven ad nekik munkát a hétfőn elindult, kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt elérhetővé tevő Otthon Start Program.

Az Otthon Start szeptember 1-jei indulása minden téren zökkenőmentesen zajlott – tette közzé Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán. Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Sok ezer telefonos érdeklődés mellett több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot. Sok helyen rekordszámú megkeresés volt. Részletesebb első heti adatokat a jövő héten ismertetnek – írta.

A bankoktól és az ingatlankeresési adatokból kiderült, hogy az Otthon Start Program iránti érdeklődés országos.

Panyi Miklós kiemelte, tizenegy vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylőből egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél.

Úgy folytatta, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon Start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket.

„Két olyan bank is van, akinek az ajánlata egy 50 millió forintos hitel esetén több mint 1 millió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál. A verseny ugyanakkor csak most kezdődik! Azt hallani a piacról, hogy lesznek ennél még alacsonyabb ajánlatok is” – írta az államtitkár.

Panyi Miklós hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Bank eltörölte a 10 százalékos jegybanki önerőszabály életkori megkötéseit, így az első lakást vásárlók most már kortól függetlenül igényelhetik a hiteleket 10 százalékos önerővel. Ezzel a lehetőséggel egy 30 millió forintos ingatlanhoz nem 6, hanem csak 3 millió forint önrész szükséges, egy 50 millió forintos ingatlan pedig 10 millió forint helyett már 5 millió forint önrésszel elérhető.

Több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket
Több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket
Fotó: Depositphotos

A héten elindult a Startolj rá mobilalkalmazás is, amit már több ezren letöltöttek – jegyezte meg.

Az államtitkár szerint további jó hír, hogy 3 hét alatt közel 30 ezer lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába. Hozzátette, több tucat fejlesztő és egy tucat város érintett a fejlesztési javaslatokban. Az Építési és Közlekedési Minisztériummal dolgoznak ezek feldolgozásán, és a következő héten Lánszki Regő államtitkárral beszámolnak minderről.

A bejegyzés végén Panyi Miklós azt írta, hogy a „jövő héten jönnek az első hiteligénylési adatok, tájékoztatást adunk a várható lakásfejlesztésekről, egyeztetünk több önkormányzattal és a Bankszövetséggel is. És várunk még több nagy bejelentésre is”.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gigantikus hitelboomot hoz az Otthon Start

A lakossági hitelezés pörög, de a vállalati beruházások a földbe álltak – derült ki a 63. Közgazdász-vándorgyűlés csütörtöki napján, hol bankvezérek ültek le egy asztalhoz.

Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Kiegészítik a nyugdíjas utalványokat.

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

Sorban állnak a háztartások a bankoknál a hitelért, viszik lakásra és fogyasztásra is. A lakáshitelek és a személyi hitelek piacán is érik az új rekord, a munkáshitelből viszont nem fogy annyi, amennyit a kormány tervezett. A folyószámlák ugyanakkor egyre nagyobb mínuszba kerülnek, vagyis a családok egyre nehezebben jönnek ki a jövedelmükből, a nyárra a 13. havi nyugdíj is elfogyott. 

Akciókkal versenyeznek a fiatalokért a bankok

Akciókkal versenyeznek a fiatalokért a bankok

Így a számlanyitás nem terheli meg az iskolakezdés miatt már egyébként is kiköltekező családokat.

Szigorít a kormány a nyugdíjasokra vonatkozó szabályokon

Szigorít a kormány a nyugdíjasokra vonatkozó szabályokon

Az élettársi kapcsolatban élő idős honfitársainknak 2026-tól nehezebb lesz hozzájutni az ellátáshoz.

Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál

Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál (frissítve)

Szeptember 1-jén végül 8 bank indult el a kamattámogatott hitellel. Közülük kettő a 3 százalékos kamatnál is kedvezőbb konstrukcióval rukkolt elő, és minden banknál jelentős – akár több százezer forintos – jóváírásokat lehet szerezni. Ezen kívül az induló díjakra is visszatérítéseket, kedvezményeket adnak.

Itt vannak a friss a tervek a családi adókedvezménnyel

Megvan, mire költhetik a magyarok a családi adókedvezményt

A lakosság kétszer akkorának érzi az inflációt, mint amekkorát a KSH mér. A családi adókedvezmény nagyobbik részét elviszik majd a mindennapi kiadások. A nyugdíjasok pedig rendkívül borúlátóak az anyagi helyzetükkel kapcsolatban, nem számítanak javulásra – derül ki az MNB felméréséből. 

Ki és miért kerül fel a rossz adósok listájára?

Ki és miért kerül fel a rossz adósok listájára?

Már csaknem 850 ezren szerepelnek a bankok feketelistáján. Aki felkerült, az nem kaphat bankhitelt, és az új, kedvezményes programokról is lemarad. Hogyan lehet lekerülni a listáról? Erről is beszélt Herman Bernadett, lapunk főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában. 

Nyugdíjasok, figyelem! Fontos ügyben csenget a postás

Nyugdíjasok, figyelem! Fontos ügyben csenget a postás

Elindult a kézbesítés.

200 ezer forintot dob az Otthon Starthoz az egyik bank

200 ezer forintot dob az Otthon Starthoz az egyik bank

Ehhez október 31-ig be kell nyújtani minden szükséges papírt, és nem szabad teljesen előtörleszteni a következő három évben.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168