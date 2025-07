Öt plusz egy zsebbe vágó tanács, mielőtt nyaralni indul

Homa Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint azonban pár szabály betartásával egész olcsón és fennakadások nélkül megúszhatjuk a külföldi fizetéseket.

Tervezz előre

Elsőre talán csábítónak tűnhet tervezés nélkül nyakunkba venni a nagyvilágot, és sokszor valóban jótékony hatással lehet a hangulatunkra a spontaneitás. De nem a pénzügyekben.

A bankok, illetve pénzügyi szolgáltatók pontosan tudják, hogy az ügyfeleik ilyenkor kevésbé tudatosak. Nem figyelnek a drága banki díjakra, nem használják ki az elérhető kedvezményeket, nem járnak utána, hogyan spórolhatnának a külföldi fizetések során. Ennek aztán az a következménye, hogy a bankok érvényesítik a drágább díjazást, amivel az ügyfél majd a következő számlakivonatban szembesül csak.

A díjkülönbségek akár jelentősek is lehetnek, ezért érdemes pár dologra odafigyelni, mielőtt útnak indulunk, és spontaneitás helyett inkább gondosan megtervezni a nyaralás pénzügyi részét.

Tájékoztasd a bankodat indulás előtt

Sokan nem is tudják, milyen kockázatnak teszik ki magukat, amikor bejelentés nélkül indulnak külföldre a bankkártyájukkal. Mivel a csalások már régóta átívelnek a határokon, ezért a bankok csalásfigyelő rendszerei automatikusan letilthatják a külföldi fizetést, ha a külföldre utazási szándékáról előre nem tájékoztatja a bankot az ügyfél, mondja Homa Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A banki visszautasítás veszélye különösen jelentős, ha egy tartós magyarországi kártyahasználat után egyszer csak elhagyjuk a fizetés szempontjából biztonságos Európát, és a bank valamilyen egzotikus országból kap váratlan megbízást egy mágnescsíkos kártyás fizetés engedélyezésére.

Ezt a fizetési visszautasítást azonban nagyon könnyen meg lehet előzni azzal, ha előre közöljük a bank telefonos ügyfélszolgálatával, hogy milyen országokat, milyen időpontokban keresünk fel.

Kedvezményes külföldi készpénzfelvétel

Természetesen külföldön is célszerű bankkártyával fizetni, mert ez ingyenes, de előfordulhat, hogy még gondos tervezés esetén is szükség van készpénzre, amit a bankszámláról, készpénzfelvétellel oldhatunk meg.

A külföldi készpénzfelvétel – mint arra figyelmeztet Homa Péter – az egyik legdrágább banki műveletnek számít.

Itt két kedvezménnyel élhetünk. Egyrészt több bank - a CIB, az Erste, az OTP és UniCredit - saját külföldi, anyabanki hálózatában ingyen, vagy belföldi díjon biztosít kedvezményt a készpénzfelvételkor a saját ATM-ek használata során, esetleg más kedvezményt kínál. Érdemes erről előzetesen tájékozódni. A Gránit Bankpedig kedvező díjon biztosítja a készpénzfelvételt külföldön is, minden ATM-ből. A bank Gránit Platinum Mastercard kártyája pedig két ingyenes külföldi készpénzfelvételi lehetőséget is tartalmaz, minden hónapban.

Másrészt, az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban az euróban végzett készpénzfelvétel díja a magyarországi idegen banki készpénzfelvétel díjával egyezik meg, még forint kártyáról is, minden banknál. Ilyen ATM-ek természetesen elsősorban az eurózónás tagállamokban léteznek. (Az EGT tagállamok az Európai Unió országain kívül Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát foglalják magukban.) A belföldi díjas kedvezmény a bankfióki eurós készpénzfelvételekre is vonatkozik, bár ez idehaza is az egyik legdrágább készpénzfelvételi műveletnek számít.

A külföldi készpénzfelvétel a legdrágább tranzakciók közé tartozik

Fotó: Mfor

A belföldi, törvénybe foglalt 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel viszont külföldön nem érvényes.

Ne fizess forintban külföldön!

A forint alapú bankkártyás műveletek egy bonyolult konverziós átváltáson mennek keresztül, melynek pontos árfolyama csak napok múlva, utólag derülhet ki.

Ezért a frekventál külföldi helyeken felajánlhatják a fizetést forintban is. Ekkor valóban azt az összeget fogjuk látni a számlakivonaton is, mint amit a kijelző mutat a vásárlás pillanatában, de ezért a kényelemért súlyos árat fizetünk: általában több százalékkal drágábban váltják át forintra a külföldi devizát, mintha a hagyományos konverziós átváltással fizetnénk.

Ezért célszerű a külföldi, forintban felajánlott fizetést elutasítani és az eredeti devizában fizetni.

Használj devizaszámlát

Még jobb, ha a külföldi nyaralásunk során kihasználjuk, ha a bankunk nyújt devizaváltást kedvező árfolyamon. Ezt a Revolut hatására idehaza az Erste, a Gránit Bank és az OTP Bank vezette be, továbbá az idei nyárra egy ingyenesen aktiválható mobilbanki kuponnal a K&H Bank is.

De kérhető a hivatalosnál kedvezőbb, egyedi devizaváltási árfolyam a Raiffeisen Banknál és az egykori MKB-s ügyfeleknek az MBH Banknál is (mobilappal és internetbankon keresztül). Természetesen a Revolut és a Wise is kedvező árfolyamot biztosít a többi bank ügyfelei számára.

Ennél a lehetőségnél figyelni kell arra, hogy több banknál és a Revolutnál csak meghatározott havi keretig lehet devizát átváltani, és csak munkaidőben, de legalábbis munkanap, így célszerű lehet előre készülni.

Továbbá – az OTP Bank szolgáltatása kivételével – kellhet hozzá külön devizaszámla is, sőt, külön devizakártya is, mert a kedvezményesen átváltott devizát a forint alapú bankkártyával már nem érjük el. Az Ersténél és a Raiffeisen Banknál a forint számlához használt bankkártya átkapcsolható a devizaszámla mögé is, így ez nem jár plusz költséggel. A Gránit Bank a devizaszámlát idén szeptember végéig és a devizakártya éves díját az első két évben egy akció keretében ingyen biztosítja, az akció 2025. szeptember 30-ig tart.

Az OTP Bank kedvezményes devizaváltása egy – jelenleg díjmentes – Árfolyam+ számlacsomag elemmel vehető igénybe, amelyet előre meg kell rendelni. A kedvezményes árfolyam a következő hónap első napjától vehető igénybe. A többi banknál a kedvezmény automatikusan minden ügyfélnek jár.

Automatikus utasbiztosítás

Külföldi útjainkon is érhet minket baleset. Ennek egyenesen horrorisztikus kezelési költségei lehetnek, melyek tönkretehetik a nyaralásunkat. Ezért célszerű készülni valamilyen védelemmel.

Az ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártya csak korlátozott védelmet kínál egy utasbiztosítással szemben. Sok banknál viszont kérhető utasbiztosítás a bankkártya mellé – külön díjért –, de az alapdíjas dombornyomású (Mastercard Standard vagy Visa Classic) bankkártyák is kínálnak beépített utasbiztosítást az Ersténél és az UniCredit Banknál. A prémium bankkártyák további, beépített biztosításokat és egyéb előnyöket tartalmazhatnak más bankoknál is. Az OTP Banknál a beépített biztosítás elsősorban asszisztencia céljára használható.

Ezek az utasbiztosítások – a beépített, és a külön díjért megvásárolható biztosítások is – tartalmazzák az asszisztencia szolgáltatásokat, melyekkel szintén érdemes élni, ha külföldön bajba kerülünk. A biztosító magyarországi telefonszámon segít külföldön megtalálni a legközelebbi orvost, vagy épp autószerelőt, de más, sürgős esetekben is segíthet. A telefonszámot érdemes már utazás előtt, időben elmenteni.