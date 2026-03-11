Ötéves az azonnali fizetési rendszer: így használhatja ki még jobban

Többszöri halasztás után, öt évvel ezelőtt, 2020. március 2-án elindult Magyarországon az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR). Azóta az átutalások – 20 millió forintos értékhatárig – 5 másodperc alatt teljesülnek a magyarországi bankok ügyfelei között. Korábban várni kellett a jóváírásokra még napközben is, a banki zárások után éjszaka, hétvégén vagy ünnepnapon pedig meg kellett várni a következő hétköznap reggelét, hogy a számlára kerüljön a pénz – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár elemzésében.

Az AFR annyira elterjedt mára, hogy tavaly a harmadik negyedévben a 105 millió darab 63 ezer milliárd forint értékű tranzakcióból az azonnali elszámolásban összesen 52 millió darab tranzakció teljesült, mintegy 10,8 ezer milliárd forint értékben. A magyarországi rendszerre egyebek között azért is volt nagyon büszke a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mert ahhoz minden olyan magyar hitelintézet csatlakozott, amely a GIRO-nál, a központi elszámolóháznál klíringtagnak számít, vagyis az összes magyarországi bank.

Nagyon kellett, de fokozta a veszélyt

Az AFR-re nagy szükség van ahhoz, hogy csökkenjen a készpénzhasználat, ennek segítségével ugyanis ugyanolyan gyorsan ki lehet fizetni bármit és bárkit, mint a bankjegyek átadásával. A banki ügyfelek mellett azonban a kiberbűnözők is meglátták az AFR-ben a lehetőséget, onnantól kezdve ugyanis már akkor is megcsapolhatták a bankszámlákat, amikor a bankok zárva voltak, és az 5 másodperces tranzakciós időnek köszönhetően néhány perc alatt el is tüntethették a kicsalt pénzt.

Az azonnali fizetési rendszer bevezetésének első negyedévében még csak 113 sikeres bankszámlás csalás volt, ezek értéke 442 millió forintot tett ki, tavaly már volt olyan negyedév, amikor a 6 ezret is meghaladta a sikeres csalások száma, az értéke pedig a 6 milliárd forintot. Annak ellenére is gyorsan nőtt az ilyen esetek száma, hogy a bankok számos óvintézkedést vezettek be az évek folyamán, és az ügyfelek is egyre több tájékoztatást kaptak.

Sok a lehetőség, kérdés, hogy élnek-e vele

Az AFR-ben hatalmas lehetőségek vannak, ezt azonnal látták az MNB-nél is, és intenzív fejlesztésre ösztönözték, sőt kötelezték a bankokat. Már a bevezetéstől használható például a másodlagos azonosító, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek a bankszámlájukhoz hozzákapcsolhatnak egy mobilszámot, email-címet, adószámot vagy adóazonosítót. A partnereiknek pedig elég ezt a másodlagos azonosítót ismerni ahhoz, hogy utalni tudjanak a számlájukra, nem kell tudniuk a számlaszámot.

A fintech cégeknél rendkívül népszerű lehetőség azonban a magyar bankok ügyfeleit hidegen hagyta, a bankszámlák mindössze 0,84 százalékához kapcsolódik csak másodlagos azonosító, az arány soha nem érte el az 1 százalékot.

A fizetési kérelem sikeresebb lehet

A másik nagy ötlet, a fintech cégek repertoárjában régóta meglévő fizetési kérelem ennél népszerűbb lehet. Ennek ényege, hogy ha valaki pénzt szeretne kérni egy másik bankszámlás ügyféltől, egy ilyen kérés útján is megteheti. A másik fél a mobilbankjába belépve jóváhagyhatja a tranzakciót, és a pénz a pénzt kérő fél számlájára kerül. Ez a szolgáltatás sem hozott sok mindenki lázba jó ideig. Az első komolyabb fejlesztés 2024 szeptemberében volt, amikor elindult a qvik szolgáltatás, amely a bankkártyás vásárlás konkurenciája kívánt lenni.

Nem csak a boltokban történő fizetésnél, de a hétköznapokban is hasznos lehet a fizetési kérelem. Alkalmas lehet arra, hogy egy társaság, ha külön fizetnek, fillérre pontosan szét tudjon osztani egy éttermi számlát, hogy egy kiskorú, ha hirtelen pénzre van szüksége, a szüleitől kérjen a számlájára, vagy egyszerűbben be lehessen szedni egy osztályban minden szülőtől az osztálypénzt. Ezeket a tranzakciókat ráadásul illeték sem terheli.