Az OTP Bank díjat csökkent, a Gránit Bank nem emel

Kapcsolódó cikk Nagy Márton most a bankoknak adott ultimátumot Keddig még önként csökkenthetik a lakossági bankszámlák díját. Ha nem teszik, szerdán a kormány lép.

A Gránit Bank emellett számos piacvezető elektronikus szolgáltatást kínál díjmentesen, mint az azonnali mobilappon belüli devizaváltást, illetve a befektetési szolgáltatásokat, amely új funkcióként nemrég élesedett a mindennapi pénzügyi műveleteket nyújtó alkalmazásban és segítségével az ügyfelek áttekinthetik teljes vagyonukat, valamint az ÁKK-val megegyező feltételekkel vásárolhatnak és válthatnak vissza állampapírt, kereskedhetnek a Budapesti Értéktőzsde részvényeivel, illetve befektetési alapokat is vásárolhatnak – eladhatnak.

Kiszámítható – évek óta változatlan – díjakkal intézhetik a továbbiakban is napi banki ügyeiket a Gránit Bank ügyfelei. A pénzintézet a hétköznapi bankoláshoz kapcsolódó díjait, mint például a számlavezetési díjakat, az átutalások díjait sok éve nem emelte meg. A bankkártyás vásárlás, és az iSMS szolgáltatás mindkét számlacsomagban természetesen ingyenes volt eddig is.

Az OTP Bank az egyeztetések nyomán kész azt is vállalni, hogy a lakossági bankszámlákra és betéti kártyákra vonatkozóan működési vagy inflációs okokból nem hajt végre díjemelést 2026. június 30-ig.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!