OTP-s ügyfelek figyelem: fontos hír érkezett az internetbankról

„Hónapok óta intenzív kommunikációs kampányt folytatunk, már több millió ügyfelünk az új banki felületet használja napi pénzügyei intézésére. A kivezetési periódus meghosszabbításával a még nem átszerződött ügyfeleink igényeihez alkalmazkodunk, számukra szeretnénk időt adni a váltásra. Továbbra is azt kérjük, hogy szerződjenek át az OTP MobilBankra és InternetBankra, hiszen előreláthatóan 2025 év végén már csak az új felületek lesznek elérhetőek a lakossági ügyfelek számára – mondta el Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!