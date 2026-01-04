OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

Az atv.hu szúrta ki, hogy az OTP fejlesztések miatt ideiglenesen szünetelteti egyes szolgáltatásait két időpontban is. A cikk idézi a pénzintézet tájékoztatását, amely szerint „fejlesztési okokból január 4-én 23:59-ig az értékpapír portfolió menüpont tartalmának megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem lesznek elérhetőek a fióki, az online, valamint a telefonos csatornákon.”

Ezt néhány nappal követi a következő leállás is, amely a hiteligényléseket is érinti majd. Mint írták: „január 8-án 22 órától 2026. január 9-én hajnali 1:45-ig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.”