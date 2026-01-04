1p
Személyes pénzügyek OTP

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

mfor.hu

Kétszer is szünetelni fog a szolgáltatás.

Az atv.hu szúrta ki, hogy az OTP fejlesztések miatt ideiglenesen szünetelteti egyes szolgáltatásait két időpontban is. A cikk idézi a pénzintézet tájékoztatását, amely szerint „fejlesztési okokból január 4-én 23:59-ig az értékpapír portfolió menüpont tartalmának megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem lesznek elérhetőek a fióki, az online, valamint a telefonos csatornákon.”

Ezt néhány nappal követi a következő leállás is, amely a hiteligényléseket is érinti majd. Mint írták: „január 8-án 22 órától 2026. január 9-én hajnali 1:45-ig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Ezekre az újdonságokra kell felkészülni.

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja – Klasszis Podcast

Az orosz-ukrán háború kitörése után több olyan iparág is bekerült a fenntartható befektetési alapok látókörébe, amelyek korábban inkább tiltólistán szerepeltek. Ékes példa Németország nukleáris energiával kapcsolatos attitűdje, de a hadiipari cégek is egyre elfogadottabbá váltak, ahogy társadalmi elvárás lett a biztonság megerősítése – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója. Vízkeleti Sándorral a mesterséges intelligencia befektetési döntésekben játszott szerepéről is beszélgettünk.

Akkora nyeremény jöhet a lottón, amekkorát még nem látott az ország

Pár nap és kiderül, lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak. Ekkora összeget elképzelni is nehéz: a Szerencsejáték Zrt. összesítése szerint a nyereményből kijön egy kilencven lakásos új társasház, vagy több tucat luxus autó.

Most indul az igazi roham a magyar üzletekben

A karácsonyt követő napokban az üzletek szinte az ünnepek előtti forgalmat bonyolítják, ilyenkor ugyanis tömegével cserélik ki az emberek az ajándékba kapott ruhákat, termékeket. Vevőkből is sok van ezekben a napokban, hiszen az üzletek is újabb akciókba kezdenek, hogy kisöpörjék meglévő árukészletüket. Nem véletlen, hogy a 0 százalékos THM-mel hirdetett áruhitel-ajánlatok is sokszor csak az év végig szólnak – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Közzétették a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évi banki jóváírásának hivatalos időpontjait.

A fideszesek könnyebben költöttek karácsonyra, mint az ellenzékiek

A fideszesek könnyebben költöttek karácsonyra, mint az ellenzékiek

Úgy tűnik, a kormánypárt hívei gazdagabbak mit politikai ellenfelei szavazói.

Nagy változás jön az egyéni vállalkozóknak január 1-jétől

Nagy változás jön az egyéni vállalkozóknak január 1-jétől

Jó tudni és érdemes figyelni.

Hogyan lehet jól befektetni egy okostelefonnal?

A nullás látra szóló kamatok világában az átmenetileg vagy tartósabban szabaddá vált pénzek befektetése felértékelődött. Ezt ma már megkönnyíti egy okostelefon, amelyen többféle applikációval is befektethetünk. De vajon hogyan érdemes ezt elkezdeni? A BiztosDöntés.hu szakértői ennek jártak utána.

Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet

Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet

A december hagyományosan az egyik legforgalmasabb a SZÉP kártyás fizetéseket illetően.

Durva áremelésbe kezdtek a biztosítók, de van rá ellenszer

Durva áremelésbe kezdtek a biztosítók, de van rá ellenszer

Az új díjakról szóló értesítésekben 10-20 százalékos áremelés szerepel, az alkuszok viszont állítják: egyáltalán nem emelkedik a casco és a kötelező biztosítás díja. Akinél árat emelt a biztosító, annak érdemes kalkulálnia és váltania. 

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168