3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Személyes pénzügyek CIB Bank Lakáshitel Otthon Start Pinned

Otthon Start: az önerő előteremtése okozza a legnagyobb problémát

Herman Bernadett
Herman Bernadett

A lakáshitelpiac 80 százalékát ma már támogatott hitelek teszik ki. Sokaknak a 10 százalékos önerő előteremtése is gondot okoz – mondta el Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője a Klasszis Podcastban.

Az Otthon Start hitelprogram már a beharangozása idején hatalmas érdeklődést váltott ki a lakásvásárlók körében. A tavalyi utolsó negyedévben megugrott a kereslet a támogatott hitelek iránt, amelyek ma már a lakáshitelpiac 80 százalékát adják. Az átlagos hitelösszeg ennek megfelelően magas, 35-37 millió forint – mondja Kói Tibor. 

A hitelfelvevők között vannak fiatal felnőttek, akik az első lakásukat vásárolják meg, olyan házaspárok, akiknek maximum 50 százalékos tulajdoni hányaduk van, és most nagyobb lakást vásárolnak, és olyan szülők, akik a gyerekeknek vesznek lakást. Vannak olyan ügyfelek is, akik befektetési célú ingatlant vásárolnak, de a többség saját magának vásárol lakást. 

A hitelprogram a lakásárak emelkedéséhez vezetett, emiatt érdemes előminősítést, előzetes értékbecslést kérni a hitelfelvétel előtt, hogy megtudjuk, a kiszemelt lakás belefér-e az Otthon Start feltételeibe. És azt is érdemes átgondolni, hogy az ügyfél tudja-e majd stabilan törleszteni a hitel részleteit.

A vásárlók számára a legnagyobb nehézséget a CIB Bank szakértője szerint az önerő előteremtése okozza. A jogszabály is változtak azzal kapcsolatban, hogy kik azok, akik 10 százalékos önerővel vehetik fel az Otthon Startot (első lakásvásárlók vagy energetikailag hatékony ingatlant vásárlók), azonban sokan csak 20-30 százalékos önerővel vehetik fel ezt a hitelt is. 

CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel THM: 3,04–3,11 százalék*

*A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.

Erről lesz szó az adásban:

00:00 Beköszönés.

00:40 Az Otthon Start hitelprogram felfutása.

03:00 Kik veszik fel a hitelt?

06:39 Az áremelkedés lehet-e gátja a programnak?

08:17 Mire figyeljünk hitelfelvétel előtt, hogyan készüljünk fel?

10:40 Mennyi önerő szükséges?

14:09 Elköszönés.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

GKI: Az infláció szerkezete továbbra sem egységes

A forint gyengülése nem csupán az árfolyamtáblán jelenik meg – hanem a bevásárlókosárban is. A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése bemutatja, milyen mechanizmusokon keresztül gyűrűznek be az árfolyamváltozások a magyar fogyasztói árakba, és hogyan alakult ez az összefüggés az elmúlt évtizedben.

Az emberek 70 százaléka leváltotta az eddigi lakásbiztosítását

Már több mint 112 ezer új lakásbiztosítási kalkulációra került sor az idei kampány időszakában a Netrisknél. Március első hetéig 10-ből 7-en váltottak biztosítót, új kötések esetében pedig átlagosan 18 ezer forintot tudtak megspórolni azok, akik kihasználják ezt a lehetőséget. Az átlagdíj március első hetéig 37 500 forint volt, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. A mostani kampányban eddig a fővárosban és Pest vármegyében található lakóingatlanokra kötötték a legtöbb új biztosítást a Netrisken keresztül.

Figyelmeztetést adott ki az MNB az utasbiztosításokról

Figyelmeztetést adott ki az MNB az utasbiztosításokról

MNB: háborús országban legfeljebb korlátozottan segíthet az utasbiztosítás.

Leesik az álla, ha meglátja, milyen olcsó lett a lakáshitel

Leesik az álla, ha meglátja, milyen olcsó lett a lakáshitel

Az eddiginél is alacsonyabb, 2,79 százalékos, éves kamattal kínálja az Otthon Start hitelt a Gránit Bank, ezzel újra a pénzintézetnél érhető el a legkedvezőbb kamat a piacon – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az elmúlt hónapokban sorban bővítettek a támogatott hitel kedvezményein a bankok, és a rendkívül erős kereslet – illetve verseny – nyomán számítani lehet újabb lépések bejelentésére is.

Ötéves az azonnali fizetési rendszer: így használhatja ki még jobban

Ötéves az azonnali fizetési rendszer: így használhatja ki még jobban

Másodlagos azonosító, fizetési kérelem – mind kiváló szolgáltatások. 

Közeledik az adóbevallási időszak: erre figyeljen oda, különben pórul járhat!

Közeledik az adóbevallási időszak: erre figyeljen oda, különben pórul járhat!

Március 15-én startol az szja-bevallási szezon.

Nők előre: így zárul az a bizonyos bérolló

Nők előre: így zárul az a bizonyos bérolló

Vannak pozitív jelek, de van ami sosem változik majd a szakértők szerint.

Még ilyet! Ez az otthonokat érintő fontos szolgáltatás nem lett drágább

Még ilyet! Ez az otthonokat érintő fontos szolgáltatás nem lett drágább

Zajlik a lakásbiztosítási kampány, máris vannak fontos megállíptások ezeb a téren.

Új horizontot nyit, ezért is pörgött fel ez a két nagy állami támogatás

Új horizontot nyit, ezért is pörgött fel ez a két nagy állami támogatás

Egymást erősítheti két meghatározó otthonteremtési kedvezmény az adatok alapján.

Ismét gimnazistákat vár a milliós összdíjazású verseny

Március 15-ig jelentkezhetnek a gimnáziumokban tanuló diákok az immár hatodik alkalommal zajló Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre – hangzott el csütörtökön a szervezők és a támogatók képviselői által tartott sajtótájékoztatón. A négyfős csapatok három fordulóban mérik össze a tudásukat, ebből az első kettő online zajlik, a május 13-i országos döntőn viszont már személyesen vehetnek részt a vármegyei fordulók győztesei, Budapesten.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168