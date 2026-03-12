Otthon Start: az önerő előteremtése okozza a legnagyobb problémát

Az Otthon Start hitelprogram már a beharangozása idején hatalmas érdeklődést váltott ki a lakásvásárlók körében. A tavalyi utolsó negyedévben megugrott a kereslet a támogatott hitelek iránt, amelyek ma már a lakáshitelpiac 80 százalékát adják. Az átlagos hitelösszeg ennek megfelelően magas, 35-37 millió forint – mondja Kói Tibor.

A hitelfelvevők között vannak fiatal felnőttek, akik az első lakásukat vásárolják meg, olyan házaspárok, akiknek maximum 50 százalékos tulajdoni hányaduk van, és most nagyobb lakást vásárolnak, és olyan szülők, akik a gyerekeknek vesznek lakást. Vannak olyan ügyfelek is, akik befektetési célú ingatlant vásárolnak, de a többség saját magának vásárol lakást.

A hitelprogram a lakásárak emelkedéséhez vezetett, emiatt érdemes előminősítést, előzetes értékbecslést kérni a hitelfelvétel előtt, hogy megtudjuk, a kiszemelt lakás belefér-e az Otthon Start feltételeibe. És azt is érdemes átgondolni, hogy az ügyfél tudja-e majd stabilan törleszteni a hitel részleteit.

A vásárlók számára a legnagyobb nehézséget a CIB Bank szakértője szerint az önerő előteremtése okozza. A jogszabály is változtak azzal kapcsolatban, hogy kik azok, akik 10 százalékos önerővel vehetik fel az Otthon Startot (első lakásvásárlók vagy energetikailag hatékony ingatlant vásárlók), azonban sokan csak 20-30 százalékos önerővel vehetik fel ezt a hitelt is.

CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel THM: 3,04–3,11 százalék*

*A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.

Erről lesz szó az adásban:

00:00 Beköszönés.

00:40 Az Otthon Start hitelprogram felfutása.

03:00 Kik veszik fel a hitelt?

06:39 Az áremelkedés lehet-e gátja a programnak?

08:17 Mire figyeljünk hitelfelvétel előtt, hogyan készüljünk fel?

10:40 Mennyi önerő szükséges?

14:09 Elköszönés.