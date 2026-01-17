3p

Otthon Start: már 18 ezernél tart a hitelszerződések száma

Az Otthon Start program az idei évet is alapjaiban határozza meg, így 2026 is az elsőlakás-vásárlók éve lesz – mondta Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton Budapesten, az Otthon Start Expón.

 

Panyi Miklós a Bálnában tartott rendezvényen kiemelte, az Otthon Start program stabil és hosszú távú eleme lesz az otthon- és családtámogatási rendszernek. A tavaly szeptember 1-jén indult program első négy és fél hónapjának eredményeit értékelve elmondta, a program mozgásba hozta az építőipart, átalakította az ingatlanpiac szerkezetét, hiszen a vizsgált időszakban az elsőlakás-vásárlók aránya az ingatlantranzakciókban a korábbi 15-20 százalékról 35-40 százalékra emelkedett. Ráadásul az Otthon Start program hatására a hitelpiac is jelentősen megmozdult: van már 18 ezer folyósított hitelszerződés, és csaknem 30 ezer olyan fiatal van, aki már vagy beköltözött, vagy a következő hetekben költözik be új lakásába – közölte.

Az Otthon Start programban elérhető 50 millió forintos hitelkeret 125-130 ezer eurónak felel meg, ami európai mércével mérve is jelentős mozgásteret jelent mindenki számára. Az államtitkár továbbá fontosnak nevezte, hogy a programban, egy 3 százalékos kamatozású hitel érhető el 25 éven keresztül, a fix 3 százalékos keret pedig kiszámíthatóságot és tervezhetőséget ad a fiataloknak. Ez a rendkívül kedvező kamat pedig az érintettek számára például egy 30 millió forintos hitelnél havonta akár 80-100 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy piaci hitellel szemben.

 

Az államtitkár szerint az első lakásvásárlók mellett az Otthon Start programmal a bankok, a hitel- és ingatlanközvetítők és az albérletben élők is jól járnak. Utóbbiak azért, mert a programmal elindítottak egy átáramlást az albérletpiacból az ingatlantulajdonosi piacra, így az albérleteknél elindult az árkorrekció: 2025 negyedik negyedévében 1,5 százalékkal mérséklődtek országosan az árak, és arra számítanak, hogy ez a hatás tartós lesz.

Panyi Miklós elmondta, hogy 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árkorláttal tudatosan a lakásárak emelkedését akarták megfogni, a program mellé rendelt gyorsító pályával új lakásfejlesztések tucatjait kívánták elindítani. Utóbbinak köszönhetően a következő 5 évben több mint ötvenezer új, megfizethető lakás épülhet Magyarországon, ez pedig új helyzetet teremt a lakáspiacon, az új és a használt lakások és a lakásárak tekintetében is – hangsúlyozta.

(MTI)

