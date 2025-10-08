Otthon Start: ők kedvezőbb feltételekkel vehetik fel a hitelt

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatára kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá a 3 százalékos lakáshitelhez az átalányadózó őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók – közölte a NAK.

Az érdekképviselet a mezőgazdaságban dolgozók speciális adózásával indokolta a kezdeményezést, a tapasztalatok szerint ugyanis a bankok egy része nem fogadta el a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét lakáshitel igényléséhez, különösen azokét, akik családi gazdaságban dolgoznak. A NAK indítványozta, hogy az átalányadózó mezőgazdasági őstermelők hiteligényléskor a bevételük 50 százalékát alapul vehessék jövedelmeként az Otthon Start program esetében. A mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján megállapított jövedelmet a lakáshitel elbírálásnál egységesen fogadják el – tették hozzá.