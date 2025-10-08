Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Otthon Start: ők kedvezőbb feltételekkel vehetik fel a hitelt

A gazdálkodók egy része érintett.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatára kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá a 3 százalékos lakáshitelhez az átalányadózó őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók – közölte a NAK.

Az érdekképviselet a mezőgazdaságban dolgozók speciális adózásával indokolta a kezdeményezést, a tapasztalatok szerint ugyanis a bankok egy része nem fogadta el a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét lakáshitel igényléséhez, különösen azokét, akik családi gazdaságban dolgoznak. A NAK indítványozta, hogy az átalányadózó mezőgazdasági őstermelők hiteligényléskor a bevételük 50 százalékát alapul vehessék jövedelmeként az Otthon Start program esetében. A mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján megállapított jövedelmet a lakáshitel elbírálásnál egységesen fogadják el – tették hozzá.

Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligenciával készült kamu videó terjed

Újabb megtévesztő videó került ki a közösségi oldalakra. Ezúttal Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik. Az utóbbi időben már nemcsak a lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják, ezzel azt a hamis benyomást keltve, mintha a videó a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozata, szolgáltatása volna.  

A nyugdíjrendszer összeomlásra számítanak a magyarok

Meg fogunk élni a nyugdíjból? Kevesen hiszik ezt Magyarországon egy új kutatás szerint.

Mivel még hitelből is megfizethetetlenek a lakások, az MNB előállt egy forradalmi megoldással

Sokkal több lakáshitelt adhatnának a bankok, ha figyelembe vennék a hitelfelvevők jövőbeni jövedelmi viszonyait, hiszen a fizetések jellemzően emelkednek. A módszerrel a méregdrága budapesti lakások is megfizethetőbbé válnának. A karrierciklus alapú lakáshiteleknek ugyanakkor buktatói is lehetnek. 

Egyre olcsóbban hiteleznek a bankok – de érdemes lehet még tovább várni a hitelfelvétellel?

Fordulat a kamatoknál – de lesz ez még jobb is?

Tovább olvadhatnak a kamatok a személyi kölcsönöknél

Az elmúlt időszakban több bank is csökkentette a személyi kölcsöneinek kamatait, sőt, a kisebb összegű gyorskölcsönöknél is találni kedvező ajánlatokat. A fokozatos árcsökkenés pedig az előttünk álló időszakban is folytatódhat: a rekordkereslet miatt ugyanis rendkívül erős a verseny a piacon a BiztosDöntés.hu elemzése alapján.

200 ezer forintot ad az egyik bank azoknak, akik idén Otthon Startot igényelnek

A legalább 5 millió forintos kölcsönt igénylőknek több díjat is átvállal a Raiffeisen. 

Aggasztó a helyzet, ha a magyar fiatalok is így gondolkodnak a nyugdíjas évekről

A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az idősebbekre. Ugyanakkor az NN Biztosító kutatása szerint majdnem ugyanennyien aggódnak is amiatt, hogy nem lesz elég nyugdíjuk. 

Váratlan pénzeső az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak

Méltányossági nyugdíjemelést eddig is lehetett kérni, de a rendelkezésre álló keret olyan kicsiny volt, hogy hamar elfogyott. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke elmondta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a keretet immár nem korlátozzák, aki kér ilyen emelést megkapja. Többi között ez hangzott el a Klasszis Média Nyugdíjszerviz című adásában.

Már augusztusban látszott, milyen felfordulást okoz majd az Otthon Start

Csúnyán visszaesett a kereslet a lakáshitelpiacon augusztusban, és a többi hitel iránt is csökkent az érdeklődés. A piacot azonban nem érdemes temetni, az Otthon Startot igénylők miatt szeptemberben már felrobbant a kereslet. Aki önerőként használná a munkáshitelt vagy a babavárót, annak érdemes mielőbb felvennie. 

Jeney Attila

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

A MABISZ azért támogatja a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt, mert fontosnak tartja, hogy a biztosítási ismeretek eljussanak a fiatalokhoz. A magas beosztásban lévő jól ismert szakemberek is lelkesen drukkolnak a versenyzőknek, és sokszor előfordul, hogy meglepő dolgokat tanulnak tőlük – mondja Jeney Attila, a MABISZ kommunikációs vezetője. 

