Párnacihában tartogathatja Orbán Viktor a készpénzét?

Orbán Viktor tavaly márciustól miniszterelnökként és képviselőként bruttó 5 millió 725 ezer forintot keresett havonta. Az első két hónapban pedig bruttó 4 millió 870 ezer forint volt a két pozícióért járó fizetése. Ez éves szinten több mint 67 millió forintot jelent. Ehhez jött még a könyveiért kapott honorárium, aminek a pontos összegét nem tudjuk, csak azt, hogy éves szinten 2,4 és 6 millió forint között van.

Ha a honoráriumot nem is számítjuk, a miniszterelnök akkor is több mint nettó 44,5 millió forintot vihetett haza tavaly, aminek semmi nyoma sincs a héten nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában, amelyről lapunk is beszámolt.

Van egy-két hiányzó puzzle-darab a vagyonnyilatkozatban. Fotó: Depositphotos

Orbán Viktor tehát úgy költött el legalább 45 millió Ft-ot 2023-ban, hogy abból semmit sem kellett szerepeltetnie a vagyonnyilatkozatában - írja a szeretlekmagyarország.hu.

Miközben Orbán Viktor márciustól havi bruttó 6,5 millió forintot is kereshet, Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója azt mondja, Orbán Viktor vagyonbevallásai esetében ez egy több év óta ismétlődő, régóta fennálló probléma. Sem számottevő megtakarításokat, sem nagy értékű új ingatlanokat, sem befektetéseket nem látni. Azok az ingatlanok, amelyek hozzá köthetőek, már nagyon régóta ismertek.

Hozzáteszi: Valóban nagyon magas összegű a fizetése ahhoz képest, hogy mennyi megtakarítást, illetve felhalmozást vall be a vagyonnyilatkozataiban.

Erre egyetlen szabályos út adhat magyarázatot, de egészen illogikus, hogy minden hónapban, ha nem meríti ki teljesen a számláját, akkor kiveszi készpénzben, és otthon tartja a ládafiában vagy a párnacihában.

Ligeti Miklós szerint ez csak rámutat arra, hogy itt súlyosan hülyének nézik a népet, nagyon régóta, nem 2010 óta, hanem amióta a vagyonnyilatkozatok rendszere kialakult. A 2010 előtti politikai vezető garnitúra ugyanúgy, mint a mostani. Csak a jelenleginek kimagasló a felelőssége, mert 14 éve nem tesznek semmit ez ellen, pedig a hatalom birtokában megtehetnék.