Patai Mihály: Azért dolgozunk, hogy a fogyasztóknak olcsóbb legyen a bankolás

A most megjelent Piac & Profit magazin digitális lapszámában elolvashatja a teljes interjút, de számos egyéb érdekességet is!

Utólag látszik, milyen jó, hogy fel sem merült az azonnali fizetési rendszer március 2-ai indulásának elhalasztása, hiszen az elektronikus fizetés jelentősége pont a koronavírus-járvány miatt megnőtt – mondja Patai Mihály. Aki a lapunknak adott interjúban azt is elárulta, mi az álláspontja a bankok bankjának azzal kapcsolatban, hogy az egész hitelintézeti szektor a tranzakciós illeték eltörléséért lobbizik - többek között nála, mint a Bankszövetség exelnökénél. Azokra a kritikára, melyek szerint március végén még mindig 2-3 százalékos gazdasági növekedést vártak, miközben már Varga Mihály pénzügyminiszter már a recessziót sem zárta ki, az MNB alelnöke azt mondja: nem volt joguk a tények, azaz a februári adatok alapján mást mondaniuk. A vele való beszélgetésből megtudhatjuk azt is, az MNB már dolgozik azon, hogy a Budapesti Értéktőzsdében (BÉT) meglévő többségi részesedését kisebbségivé faragja le, amire jó alkalmat ad, ha a BÉT-et bevezetnék a BÉT-re. Miközben Patai Mihály abba is betekintést enged, miért is nem tudott kerek egy éve nemet mondani Matolcsy György felkérésére. A jegybank alelnökével készült interjúnk a Piac&Profit digitális formában most megjelent április-májusi számában olvasható.

Dr. Patai Mihály Dr. Patai Mihály