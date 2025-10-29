1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Pénz áll a házhoz a kormányhivatali dolgozóknál

15 százalékkal emelkedni fog január elsejétől a kormányhivatali dolgozók bére.

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

A miniszter a közzétett videóban kiemelte, folytatják a béremelést a közszférában.

„Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését” – idézte fel.

Navracsics Tibor hozzátette: január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak. 

Újabb részletek derültek ki a 14. havi nyugdíjról

Újabb részletek derültek ki a 14. havi nyugdíjról

Két-három év alatt vezetnék be, erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt.

Túlterheltség, munkahely, pénz – ezek miatt aggódnak leginkább a magyarok

Túlterheltség, munkahely, pénz – ezek miatt aggódnak leginkább a magyarok

Minden második magyar rendszeresen él át negatív stresszt, amelynek legfőbb okozója a túlhajszolt életmódunk, a munkahelyi, családi vagy párkapcsolati konfliktusaink, miközben minden harmadik ember szorong állandó jelleggel az anyagiak miatt. Az NN Biztosító kutatása azt is feltárta, hogy az egyes generációk mi miatt aggódnak a leginkább és melyik a stressznek leginkább kitett korosztály.

A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt

A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt

Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkotó – írja a Bankmonitor.

Januárban indul a kormány új lakáspiaci fegyvere – itt vannak a részletek

Januárban indul a kormány új lakáspiaci fegyvere – itt vannak a részletek

Társadalmi egyeztetésre került.

Hol van az én 28 millió forintom? 

Hol van az én 28 millió forintom? 

Egy átlagos családnak 28 millió forintos megtakarítása van a statisztikák szerint, a valóság azonban egészen más képet mutat. Hogy mi ennek az oka, arról beszélt Herman Bernadett, lapunk főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában. 

Ketyeg az óra: aki nem kap észbe időben, jelentős pénzekről csúszhat le

Ketyeg az óra: aki nem kap észbe időben, jelentős pénzekről csúszhat le

Figyelnie kell a nyugdíjpénztári tagoknak.

Érdekes adat érkezett a magyarországi szegénységről – A hét ábrája

Érdekes adat érkezett a magyarországi szegénységről – A hét ábrája

Megjelentek az Eurostat 2024-es szubjektív szegénységi számai.

Még rövidebb lett a bankok feketelistája

Még rövidebb lett a bankok feketelistája

Szeptemberben 654 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), ami csaknem tizedével kevesebb a múlt év véginél.

Idén is diákok ezreit mozgatja meg az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenye

Jelentős érdeklődés mellett indult el a Privátbankár pénzügyi tudatossági versenye. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedőn a technikumok és szakképző iskolák diákjai szállnak harcba az elengedhetetlen tudásért és persze a milliós összértékű nyereményekért.

Bizony, ennyit emelkedtek a lakásárak 2008 óta

Bizony, ennyit emelkedtek a lakásárak 2008 óta

A lakásárak dinamikus emelkedéséről számolt meg a Duna House legújabb elemzésében. Négyszeresére emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt 18 év alatt.

