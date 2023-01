Pénzt vettek el a nyugdíjasok egy rétegétől?

Az Spirit FM Aktuál című műsor vendége volt Farkas András nyugdíjszakértő, aki úgy fogalmazott az üggyel kapcsolatban, hogy "a felvetés jogos, de nem biztos, hogy ez az Alkotmánybíróság hatásköre". Hozzátette, a jelenlegi inflációs környezetben rendkívül kiszolgáltatott lehet egy friss nyugdíjas, hiszen azzal kellett szembesülnie, hogy a nyugdíjas infláció akár a nyugdíja egynegyedét is elviheti, és csak idén kapta meg az első 15 százalékos emelést - írja az ATV.hu.

Még az Alkotmánybíróságon van az ügy. Fotó: Depositphotos

"A kormányzat korábban a nyugdíjasok érdekében járt el, így kétséges, ez az ügy az Alkotmánybíróság elé tartozik-e, ugyanakkor a probléma jogos "

- jegyezte meg a szakértő, aki kihangsúlyozta azt is, hogy akik korábban kapták meg a nyugdíjukat, háromszor is részesültek emelésben, azonban akiknek tavaly állapították meg az ellátást, azok minden védelem nélkül szembesültek az inflációval.

Szerinte ha a kormányzat úgy látja, hogy a rendkívüli helyzetben szükséges eltérni a nyugdíjtörvényben rögzített emelési metódustól, akkor bármikor hozhat egy rendeletet, hogy az adott nyugdíjemelés kiterjedjen az aktuális évben megállapított nyugdíjakra is.

Kapcsolódó cikk Felfalja a nyugdíjakat a vágtató orbáni infláció Árnyékkormány: visszamenőleges nyugdíjemelésre és egyszeri, 100 ezer forintos támogatásra van szükség.

Az adásban elhangzott az is, hogy 2022-ben összességében 14 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, ugyanakkor a KSH által kiadott nyugdíjas inflációs adat szerint ez több mint 15 százalék, vagyis van egy 1,2 százaléknyi tartozása az államnak, ami mintegy 68 milliárd forint értékű tartozás. Ezt a nyugdíjasok már nem kapják meg. Hozzátette: ez csak idézőjeles tartozás, hiszen a jogszabályok ezt szó szerint nem mondják ki, de a jogalkotói szándékból arra lehet következtetni, hogy ha a nyugdíjak vásárlóértékét az inflációval egy szinten akarják tartani, akkor az egész éves infláció tényleges mértékével kellene emelni.

Farkas András elmondta, a tavalyi nyugdíjprémium is alacsonyabb volt, mert most már nem biztos, hogy 4 százalék volt a GDP-növekedés - lehetett akár 5 százalék is, akkor viszont itt is van egyfajta tartozása az államnak.