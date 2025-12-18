Prolongálták egyes diákhitelek kamatstopját

A Diákhitel Központ célja, hogy anyagi lehetőségeitől függetlenül bárki tanulhasson, versenyképes tudást szerezhessen, és minden erejével tanulmányaira koncentrálhasson – hangsúlyozták a közleményben.

Hozzátették: a konstrukció bevezetése óta a különböző diákhitel-megoldások már mintegy 480 ezer fiatal diplomához jutását segítették.

A központ szerint a diákhitelek népszerűségéhez a rugalmas, rendkívül ügyfélbarát törlesztési feltételek is hozzájárulnak, ilyen például a jövedelemarányos törlesztőrészlet, vagy az ingyenes elő- és végtörlesztés.

480 ezer egyetemistának segített eddig a diákhitel

Az egyetemisták igényeihez igazodva az igénylési folyamat is egyszerű, hiszen lehetőség van arra is, hogy elektronikus aláírással kössenek szerződést. Emellett számos családtámogatási kedvezmény – például kamatmentesség, törlesztési kötelezettség szüneteltetése, részleges vagy teljes tartozáselengedés – is igénybe vehető a diákhitelek esetén.

Amennyiben a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek születését követően pedig a teljes diákhitel-tartozást elengedi a Diákhitel Központ. Emellett, ha egy 30 év alatti édesanyának az egyetemi tanulmányai alatt vagy a befejezést követően két éven belül megszületik az első gyermeke, akkor a teljes fennálló tartozása elengedésre kerül – ismertette a Diákhitel Központ.