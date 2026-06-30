Pszichológiai hadviselés a matracokban: Miért ragaszkodnak a magyarok a készpénzhegyekhez?

A Magyar Nemzeti Bank kutatása szerint a 9200 milliárd forint feletti készpénzállomány nem tudatlanság, hanem a bizonytalanság szülte kollektív pszichológiai önvédelem eredménye – írja a Privátbankár.

A 2022–2023-as inflációs sokk ellenére a lakosság gyorsan „visszatöltötte” fizikai tartalékait. Mivel a mindennapi vásárlásokban a kártyás fizetés dominál, a rekordméretű készpénzállomány (9218,6 milliárd forint) egyértelműen felhalmozási céllal pihen a háztartásokban.

A Hitelintézeti Szemlében megjelent tanulmány szerint a lakosság „biztonsági díjként” kezeli a kamatveszteséget. A kutatók egy úgynevezett „felhalmozási szükségletpiramist” azonosítottak, ahol a készpénz fő funkciója a biztonságérzet növelése és a szorongásoldás.

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A bizonytalanság mellett a bankrendszerrel szembeni bizalmatlanság, a magas tranzakciós díjak, valamint a bank- és postahelyek hiánya is a készpénz felé tereli a lakosságot.

A tanulmány szerint a matracokban lévő pénzösszegek mobilizálása nem érhető el egyszerű pénzügyi kampányokkal. A megoldás az intézményrendszerbe vetett bizalom és a makrogazdasági stabilitás növelése.

A részletes elemzés a Klasszis Média csoporthoz tarto laptársunk, Privátbankár cikkében olvasható.