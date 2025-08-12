Razziázik a NAV – térképen mutatjuk, hol tűnhetnek fel az ellenőrök

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei a nyáron sem pihennek, az aktuális ellenőrzéseket beharangozó adótraffipaxban is frissült, hogy hol számíthatnak arra a kereskedők, hogy megjelennek a revizorok.

Korábbi összefoglalónkban már bemutattuk, hogy a vármegyék többségében folyamatosan zajlik a nyári ellenőrzés, a strandokon, útszéli zöldség-gyümölcs árusoknál, bódéknál rendszeresen feltűnnek az ellenőrök.

Az augusztus azonban további revizori látogatásokat is hozott a már bejelentett egész évszakra vonatkozók mellett, térképünkön megnézheti, hol tűnhet fel a NAV:

Így alakul a pontos lista

Ha vármegyei lebontásban is kíváncsi arra, hogy milyen jellegű ellenőrzéseket végeznek és végeztek a revizorok a hónap folyamán, a listánkban erre is választ kaphat.

Fesztiválszezon

Augusztus 6. és augusztus 11. közt rendezték a Szigetet, a fesztiválra kitelepülő vállalkozásokat, valamint a taxisokat is kiemelten ellenőrizte a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálták.

Pécsi üzletek, villányi vendéglátóhelyek

A NAV baranyai munkatársai augusztus 11. és 17. között Pécsen dolgoznak, a Nagy Imre úti üzleteket, augusztus 13-án a villányi vendéglátóhelyeket, a vármegye egész területén pedig a szezonáliszöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

Pékség

A pékségek üzemeltetőinek és dolgozóinak sem árt figyelnie a héten, ugyanis a NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága augusztus 11. és 15. között pékségekben ellenőriz, a revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják.

Kezdődik az iskolaév

Ahogy arról napokban megjelent cikkünkben is írtunk, akár 100 ezres kiadást is jelenthet a családoknak egy gyerek beiskolázása, a tanszerek beszerzésének csúcsideje is a hónapra esik.

Ennek fényében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrei papír-írószer kereskedésekben, valamint gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító, illetve elektronikai üzleteiben ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az eddig ismert vármegyei szintű eloszlás így alakul, ekkor zajlanak az ellenőrzések: