Rekord az OTP-nél, rengetegen csatlakoztak a kasszához

Tavaly 29 százalékkal nőtt a befizetések mértéke, és ennél is jobban, 30 százalékkal nőtt az egyéni befizetések aránya. A pénztár összesen 30 milliárd forint vagyont kezel. (MTI)

A tagok a legtöbbet – majdnem 11 milliárd forintot – gyógyszerre költöttek, ezt követték a fogorvosi szolgáltatások, erre 4,2 milliárd forintot fordítottak. Ugyancsak népszerű felhasználási mód volt az optikai cikkek, az ápolási termékek, a szülészet-nőgyógyászati ellátások, a gyógyászati segédeszközök és a lakáshitel-törlesztés támogatása is.

Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly. Még a legkiszámíthatóbb portfóliók is megverték az inflációt.

Tavaly 41 312 új tag lépett be az OTP Egészségpénztárba, ami fennállásának második legnagyobb éves bővülése. Majdnem négyezerrel több új belépő volt tavaly, mint egy évvel korábban, így 2025 elején a taglétszám átlépte a 400 ezer főt.

