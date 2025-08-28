4p
Rekord rekord hátán az egészségpénztáraknál, és még most jön a java

Herman Bernadett
A taglétszám és a díjbevétel folyamatosan nő, a felhasználás pedig egyszerűsödött. Eddig gyógyszerre költötték a legtöbb pénzt a tagok, de a lakáshitelt, a rezsit és a gyerekekkel kapcsolatos kiadásokat is lehet adókedvezménnyel fizetni a pénztárakból. 

Egyre népszerűbbek az egészségpénztárak, ami nem is meglepő, hiszen praktikus spórolási lehetőséget jelentenek a legtöbb családnak ilyenkor iskolakezdés idején is. Az intézmények a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint tovább növelték a taglétszámukat, június végén már 1,226 millió ügyfelük volt, ami történelmi rekord. A díjbevétel is megugrott, hat hónap alatt elérte a 39,44 milliárd forintot, ami 17 százalékkal több a tavalyinál. A tagok befizetései 18,6 százalékkal, több mint 34 milliárd forintra nőttek, ezt egészítette ki a munkáltatóktól érkező hozzájárulás 5,33 milliárd forint értékben. 

A pénztári befizetésekre 20 százalékos, évente maximum 150 ezer forintos személyijövedelemadó-jóváírás igényelhető vissza, ennek az összege is rekordot döntött, megközelítette a 18,7 milliárd forintot az idén. 

82 ezer forint az átlagos egyenleg

Az egészség- és önsegélyező pénztárakba befolyt összeg – szemben a nyugdíjpénztárakkal – jellemzően nem halmozódik, a tagok viszonylag gyorsan felhasználják az egyenlegüket a finanszírozható szolgáltatásokra. A fedezeti alapban – ez a tagok egyéni számláinak egyenlege – így is 100 milliárd forint fölötti összeg gyűlt össze, amire korábban még nem volt példa.

Egy átlagos pénztártag tehát 82 ezer forint körüli egyenleggel rendelkezett június végén. 

Az idei első félév végéig volt némi értelme tartogatni a pénzt az egészségpénztári számlákon. A pénztárak alapvetően kétféle szolgáltatást nyújtanak: egészségpénztárit és önsegélyező pénztárit, az utóbbiaknál pedig korábban az volt a szabály, hogy csak a legalább 180 napja a számlán lévő egyenleget lehetett rájuk elkölteni. Az idén félévkor ezt a korlátozást eltörölték, ami megváltoztathatja a pénztári egyenlegek felhasználását. 

Most is gyógyszerre megy a legtöbb pénz

Az első hat hónapban összesen 55,25 milliárd forintot költöttek el a pénztártagok a számláikról, 15,6 százalékkal többet, mint tavaly. Bár egyes gyógyszerekre júniusban bevezették az árrésstopot, úgy tűnik, ennek a hatása a költésekben még nem látszott meg. A pénztártagok a legnagyobb értékben gyógyszerek vásárlására adtak ki az egyenlegükből, csaknem 21,6 milliárd forintot használtak fel erre, ez 18 százalékkal magasabb a tavalyinál. 

Nem sokkal maradt el költésben ettől a magánorvosi ellátások finanszírozása, 21,1 milliárd forintnyi egészségpénztári számlát kértek a magánrendelőkben, kórházakban a tagok, ami 14,6 százalékkal több a 2024-esnél. A harmadik legkedveltebb felhasználási mód a gyógyászati segédeszköz (például szemüveg) vásárlása, amire több mint 7,5 milliárd forintot fordítottak. 

A magánorvosi ellátás is népszerű felhasználási módja a pénznek
Fotó: Klasszik Média

Az úgynevezett önsegélyező szolgáltatásokat még mindig csak kis mértékben használják ki a tagok. Ezek közül a legnépszerűbb a lakáshitelek törlesztésének támogatása, amelyre 2 milliárd forint ment el.

Az idén egy adós maximum 43 620 forintnyi törlesztőrészletet fizethet be havonta az egészségpénztárból a lakáshitelére, az adókedvezmények miatt így akár csaknem 76 ezer forintot spórolhat. 

Számos egyéb lehetőség is van

Sok más célra is igénybe lehet venni az egészség- és önsegélyező pénztárakat, és jelenleg már a 180 napos türelmi időt sem kell kivárni, ha valaki egy ilyen intézményen keresztül átfolyatva szeretné állni a kiadásait az adókedvezményért cserébe. Most augusztus végén jó lehetőség a gyerekek beiskolását így fizetni, erre a célra maximum 290 800 forint fordítható gyerekenként. 

A szülők vásárolhatnak ruházati cikkeket, hagyományos és digitális taneszközöket, például laptopot, tankönyveket, sporteszközöket, hangszereket az ilyen tagozatos gyerekeik számára, a felsőoktatásban tanulóknál pedig tandíjra, kollégiumi díjra, albérletre is felhasználható a pénztári egyenleg. 

Akinek nincs gyermeke, az is számtalan módon spórolhat az egészségpénztárral. Felhasználható az egyenleg egy része például a rezsiszámlák befizetésére, amelyeken így szintén lehet nyerni 20 százalékot az adójóváírás miatt. Sok más mellett álláskeresési támogatást vagy táppénz esetén keresetkiegészítést is igényelhetnek a tagok az ilyen intézményekből. 

Egyre többen élnek hónapról hónapra

A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből, tízből egy válaszadó pedig adósságok árnyékában él – derül ki a Provident Pénzügyi Zrt. megbízásából, az Ipsos Zrt. által, a 18 év feletti lakosság körében végzett júliusi Barométer felméréséből. Miközben egyre többen kerülnek anyagilag kiszolgáltatott helyzetbe, a pénzügyi tájékozottság szintje is romló tendenciát mutat, különösen a társadalmilag sérülékeny csoportok körében – mutat rá a reprezentatív kutatás.

Az Otthon Start a babavárót is kirántja a gödörből?

Történetének egyik leggyengébb első fél évét zárta a babaváró hitel: hat hónap alig több mint 106 milliárd forintnyit folyósítottak a támogatott kölcsönből, amely iránt lassan, de szinte folyamatosan csökken az érdeklődés. Az Otthon Start hitel megjelenése viszont újra lendíthet valamennyit a babaváró iránti érdeklődésen a BiztosDöntés.hu adatai szerint.

Akar gyerekenként 60 ezret spórolni? Itt a lehetőség

Az iskolakezdésre költött összeg ötödét vissza lehet szerezni.

Újabb csavar az Otthon Startnál, erre sokan nem gondolnak

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel akár 150 millió forintos ingatlant is vásárolhatnak vagy építhetnek az igénylők. Egy ekkora értékű ingatlanhoz azonban a minimum önerővel számolva már piaci lakáshitel felvételére is szükség van, és a törlesztőrészlet is kifejezetten magas lesz. A támogatott és a piaci hitelek együttesének már közel 700 ezer forintra jönne ki a havi törlesztőrészlete, amelynek fizetését már csak egy szűkebb réteg képes magára vállalni – hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.

Fizikálisan is megjelenne a Revolut Magyarországon, vagy csak a pénzügyi hatóságokat altatná el?

Fióktelepet alapíthat Magyarországon a Revolut. Azaz, a hazánkban már eddig is népszerű pénzügyi cég fizikálisan is megjelenhet majd. Legalábbis erre utalnak a cégvezetés közelmúltbeli nyilatkozatai. Egyes vélemények szerint azonban a Revolut már sokadszorra jelenti ezt be, de valójában nem akar a magyar pénzügyi hatóságok felügyelete alá kerülni. Pontosan mit terveznek, mennyi munkavállalóval? Milyen hatással lehet ez az ország gazdaságára, illetve a Revolut használatára? És elképzelhető, hogy az ebbe az irányba mutató nyilatkozatok csak a porhintést szolgálják?

Lépett az MNB: eljött az igazság pillanata a bankszámláknál

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját. A számlacsomagok és a kapcsolódó szolgáltatások esetében akár tízszeres különbségek is lehetnek az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között.

Elképesztő, mit csinál a Temu és társai Magyarországon

Meglepő fordulat előtt állhat a magyar online kiskereskedelem: a külföldi webáruházaknál bankkártyával elköltött összegek az idei második negyedévben már meghaladhatták a hazai webshopok forgalmát.

Lesz, akinek nem kell visszafizetnie a babaváró hitelt

Dobrev Klára jelentette be a változást vasárnap – még nem minden részlet ismert.

Élnek és virulnak a lakástakarékok – mire költjük a pénzt?

Élénk az érdeklődés, egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot az MTI-nek nyilatkozó pénzintézetek közlése szerint.

Rohamosan terjed egy kényelmes megoldás a magyarok körében

Robbanásszerűen nő a másodlagos azonosítóval indított utalások száma: 2025 első negyedévében 26 328 tranzakció zajlott így, ami kétharmados növekedést jelent, az utalások értéke pedig 81 százalékkal volt több, mint tavaly. “A magyar ügyfelek kezdik felismerni a szolgáltatás kényelmét” – mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki azért az odafigyelésre is emlékeztet.

