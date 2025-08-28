Rekord rekord hátán az egészségpénztáraknál, és még most jön a java

Egyre népszerűbbek az egészségpénztárak, ami nem is meglepő, hiszen praktikus spórolási lehetőséget jelentenek a legtöbb családnak ilyenkor iskolakezdés idején is. Az intézmények a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint tovább növelték a taglétszámukat, június végén már 1,226 millió ügyfelük volt, ami történelmi rekord. A díjbevétel is megugrott, hat hónap alatt elérte a 39,44 milliárd forintot, ami 17 százalékkal több a tavalyinál. A tagok befizetései 18,6 százalékkal, több mint 34 milliárd forintra nőttek, ezt egészítette ki a munkáltatóktól érkező hozzájárulás 5,33 milliárd forint értékben.

A pénztári befizetésekre 20 százalékos, évente maximum 150 ezer forintos személyijövedelemadó-jóváírás igényelhető vissza, ennek az összege is rekordot döntött, megközelítette a 18,7 milliárd forintot az idén.

82 ezer forint az átlagos egyenleg

Az egészség- és önsegélyező pénztárakba befolyt összeg – szemben a nyugdíjpénztárakkal – jellemzően nem halmozódik, a tagok viszonylag gyorsan felhasználják az egyenlegüket a finanszírozható szolgáltatásokra. A fedezeti alapban – ez a tagok egyéni számláinak egyenlege – így is 100 milliárd forint fölötti összeg gyűlt össze, amire korábban még nem volt példa.

Egy átlagos pénztártag tehát 82 ezer forint körüli egyenleggel rendelkezett június végén.

Az idei első félév végéig volt némi értelme tartogatni a pénzt az egészségpénztári számlákon. A pénztárak alapvetően kétféle szolgáltatást nyújtanak: egészségpénztárit és önsegélyező pénztárit, az utóbbiaknál pedig korábban az volt a szabály, hogy csak a legalább 180 napja a számlán lévő egyenleget lehetett rájuk elkölteni. Az idén félévkor ezt a korlátozást eltörölték, ami megváltoztathatja a pénztári egyenlegek felhasználását.

Most is gyógyszerre megy a legtöbb pénz

Az első hat hónapban összesen 55,25 milliárd forintot költöttek el a pénztártagok a számláikról, 15,6 százalékkal többet, mint tavaly. Bár egyes gyógyszerekre júniusban bevezették az árrésstopot, úgy tűnik, ennek a hatása a költésekben még nem látszott meg. A pénztártagok a legnagyobb értékben gyógyszerek vásárlására adtak ki az egyenlegükből, csaknem 21,6 milliárd forintot használtak fel erre, ez 18 százalékkal magasabb a tavalyinál.

Nem sokkal maradt el költésben ettől a magánorvosi ellátások finanszírozása, 21,1 milliárd forintnyi egészségpénztári számlát kértek a magánrendelőkben, kórházakban a tagok, ami 14,6 százalékkal több a 2024-esnél. A harmadik legkedveltebb felhasználási mód a gyógyászati segédeszköz (például szemüveg) vásárlása, amire több mint 7,5 milliárd forintot fordítottak.

A magánorvosi ellátás is népszerű felhasználási módja a pénznek

Fotó: Klasszik Média

Az úgynevezett önsegélyező szolgáltatásokat még mindig csak kis mértékben használják ki a tagok. Ezek közül a legnépszerűbb a lakáshitelek törlesztésének támogatása, amelyre 2 milliárd forint ment el.

Az idén egy adós maximum 43 620 forintnyi törlesztőrészletet fizethet be havonta az egészségpénztárból a lakáshitelére, az adókedvezmények miatt így akár csaknem 76 ezer forintot spórolhat.

Számos egyéb lehetőség is van

Sok más célra is igénybe lehet venni az egészség- és önsegélyező pénztárakat, és jelenleg már a 180 napos türelmi időt sem kell kivárni, ha valaki egy ilyen intézményen keresztül átfolyatva szeretné állni a kiadásait az adókedvezményért cserébe. Most augusztus végén jó lehetőség a gyerekek beiskolását így fizetni, erre a célra maximum 290 800 forint fordítható gyerekenként.

A szülők vásárolhatnak ruházati cikkeket, hagyományos és digitális taneszközöket, például laptopot, tankönyveket, sporteszközöket, hangszereket az ilyen tagozatos gyerekeik számára, a felsőoktatásban tanulóknál pedig tandíjra, kollégiumi díjra, albérletre is felhasználható a pénztári egyenleg.