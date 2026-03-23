Rekordnövekedés, folytatódó toborzás – mi történik a nyugdíjpénztáraknál?

Nem lehet okuk panaszra 2025 kapcsán a hazai önkéntes nyugdíjpénztáraknak, hiszen emelkedő taglétszámmal és vagyonnal zárták az évet.

Ami viszont különösen figyelemre méltó, hogy a pénztártagok által fizetett tagdíjak összege több mint a negyedével – 26,2 százalékkal – nőtt tavaly, meghaladva ezzel a 166,5 milliárd forintot. Jóval szerényebb mértékben, 4,5 százalékkal ugyan, de emelkedett a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is, és elérte az 5,2 milliárd forintot.

Sikerült növelni a taglétszámot is

A tagdíjbevételek jelentős emelkedése is hozzájárult ahhoz, hogy a pénztárak által kezelt vagyon 6,6 százalékkal gyarapodott 2025-ben, és – új csúcsot elérve – az év végén meghaladta a 2412,5 milliárd forintot. A pénztári portfólió ilyen mértékű gyarapodása azért is elismerendő teljesítmény, mert a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának egy évre szóló, átmeneti lehetősége nyomán tavaly közel 108 milliárd forintnyi megtakarítást használtak fel a pénztártagok.

A lakáscélú felhasználás lehetősége ellenére a taglétszám is tovább tudott nőni az önkéntes nyugdíjpénztáraknál: december végén meghaladta az 1,082 milliót, ami nem egészen nyolcezer fővel ugyan, de túllépte az előző év végit. A taglétszám növekedéséhez két tényező is nagyban hozzájárult: az egyik, hogy a lakáscélú felhasználás lehetőségét kihasználó pénztártagoknak csak az elenyésző része szüntette meg egyben a pénztártagságát is. A másik – ennél is fontosabb – tényező, hogy 2025-ben több mint egyötödével ugrott meg az új belépők száma az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, és ha hajszállal is, de meghaladta a 40 ezret.

Részben az új belépők számának megugrásával lehet magyarázható, hogy az egy főre jutó nyugdíjpénztári vagyon nem egészen 6 százalékkal emelkedett tavaly, és 2,229 millió forintot ért el. Figyelemre méltó viszont, hogy a pénztári befizetések utáni adó-visszatérítés összege új csúcsra, 22,3 milliárd forint fölé nőtt.

Nagy erőkkel toboroznak a pénztárak

A taglétszám utóbbi években látható, lassú, de szinte folyamatos emelkedése mellett az önkéntes nyugdíjpénztárak változatlanul toborozzák az új belépőket a BiztosDöntés.hu adatai szerint, illetve igyekeznek ösztönözni a befizetéseket is.

Az OTP Nyugdíjpénztár e hónapban indult, és április végéig tartó kampánya kifejezetten a fiatalabb korosztályokat célozza. A játékban a 2026-os SZIGET Fesztiválra lehet különböző belépőjegyeket nyerni: így a résztvevők között 50 darab, nyitónapra szóló napijegyet, 20 darab teljes fesztiválbérletet sorsolnak ki, a fődíj pedig egy két főre szóló, VIP napijegy, amit a nyitónapon lehet felhasználni. A játékban való részvételhez – online csatornán keresztül vagy fiókban – április végéig be kell lépni a pénztárba, illetve fontos feltétel az is, hogy május 29-ig legalább 10 000 forint befizetés érkezzen az új pénztártag egyéni számlájára. További feltétel, hogy az új pénztártag járuljon hozzá a marketing célú megkeresésekhez, illetve regisztráljon a www.otpportalok.hu felületre.

A Pannónia Nyugdíjpénztár a most futó Szakíts nagyot! elnevezésű akciójában az első befizetés 20 százalékát – akár 100 000 forintot – garantált ajándékként ír jóvá egyéni számláján az újonnan belépő pénztártagoknak. A pénztárnál ajánlóprogram is fut, ahol a feltételek teljesülésekor minden sikeres ajánlás után 8 000 forintot írnak jóvá az ajánló fél egyéni nyugdíjszámláján. (Egy naptári évben tíz sikeres ajánlás fogadható el.) A pénztárnál az elektronikus ügyintézést vállaló pénztártagok között pedig 10 000 forint értékű vásárlási utalványt is kisorsolnak.

A Gondoskodás Nyugdíjpénztárnál június 1-ig fut nyereményjáték, ahol egy 250 000 forintos MediaMarkt utalványt, és 15 darab, 50 000 forintos Lidl digitális utalványt sorsolnak ki a résztvevők között. A részvételi feltételek közül a legfontosabb, hogy legalább 30 ezer forint befizetésnek kell érkeznie a pénztártag egyéni számlájára.

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárnál március végéig tart belépési akció: ennek keretében 10 000 forint tagdíj-jóváírást kapnak a frissen belépett, és a feltételeket teljesítő pénztártagok.