Rekordok dőlnek a személyi kölcsönöknél

Bő három éves mélypontra, 15,16 százalékra esett szeptemberre a személyi kölcsönök átlagos kamata – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. A folyamatos csökkenést viszont most már elsősorban az okozza, hogy az alacsonyabb hitelösszeg-sávoknál is egyre lejjebb nyomják a kamatokat a pénzintézetek.

Jelentős esést hozott a forintban nyújtott személyi kölcsönök átlagkamatánál az ősz első hónapja: szeptemberre 15,16 százalékra csökkent a Magyar Nemzeti Bank által kimutatott érték, amelyhez hasonlóra több mint három éve – 2022 júliusa – óta nem akadt példa – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Az utóbbi évek adatait vizsgálva – tette hozzá – a személyi kölcsönöknél számolt átlagkamat 2023 májusában érte el a csúcsát, meghaladva a 19 százalékot: ebből mostanra közel négy százalékpontot sikerült lefaragni.

A sokmilliós hitelek alatt is van élet

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint a kamatszint csökkenéséhez két fő tényező járult hozzá az elmúlt időszakban. Az egyik, hogy a pénzintézetek egy része a korábban jellemzően elvárt, 6-8 millió forintos sávról jóval lejjebb vitte a legkedvezőbb, többnyire egy számjegyű kamatok eléréséhez szükséges összeghatárt: mára ez több banknál is 3 millió forintnál húzódik, de már akad kétmilliós küszöbre is példa a piacon.

A másik tényező Barát Mihály szerint az, hogy az alacsonyabb, 1-3 millió forintos összegsávoknál is elkezdték lejjebb tolni a kamatokat a bankok, így nem feltétlenül kell 20 százalék környéki, vagy afeletti árat fizetni a kisebb összegű hiteleknél sem. Sőt, most már a gyorskölcsönök között is lehet találni nagyon kedvező ajánlatokat.

Dőlnek a rekordok, óriási a verseny

„A személyi kölcsönök kamatainak fokozatos csökkenése annak tükrében semmiképp sem meglepő, hogy a lakáshitelek mellett egyértelműen ennél a terméknél a legnagyobb a kereslet a lakossági piacon, ami az intenzív versenyt is magyarázza

– emelte ki a BiztosDöntés.hu szakújságírója. A jegybank adatai szerint már 2025. első kilenc hónapjában több személyi kölcsönt helyeztek ki a pénzügyi szolgáltatók, mint a 2024-es rekordévben összesen: a szerződések összege meghaladta a 836 milliárd forintot, amely alapján az idei év egészére ezer milliárd forint feletti új kihelyezésre lehet számítani. Eközben a megkötött szerződések száma is folyamatosan növekszik, szeptember végére – új csúcsot döntve – már megközelítette a 266 ezret.

Közben a személyi kölcsönök állománya is rendre döntögeti a rekordokat: az MNB adatai szeptember végén megközelítette az 1759 milliárd forintot, ami 17,6 százalékos ugrás az előző évi volumenhez képest. Ezzel a személyi kölcsönök súlya már 14,6 százalék a teljes lakossági hitelportfólión belül, az állomány közel 52 százalékát adó lakáshitelek, és a 18,4 százalékos részesedésű babaváró hitel mögött.

Megjelentek a jóváírási akciók

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint az alacsonyabb összegsávokban is olvadni kezdő kamatok mellett az egyszeri jóváírási akciók is elkezdtek megjelenni a személyi kölcsönöknél, ami szintén a verseny erősödésének a jele. Az árazási alapelv ugyanakkor nem változott: a kamat alakulásában leginkább az igényelt kölcsönösszeg és az igazolható rendszeres jövedelem a meghatározó szerep, de jelentős kamatkedvezményt érhet a helyben vezetett lakossági számla és a kellően intenzív számlahasználat is.

Az Erste személyi kölcsönénél 3 millió forint kölcsönösszegtől és 400 ezer forint, helyben vezetett számlára érkező jövedelemtől már elérhető a 10 százalék alatti (9,89 százalékos) éves kamat, de a másfél millió forint és 3 millió forint közötti összegsávban is igen kedvező, évi 11,69 százalékos a mérték. A legkedvezőbb, évi 9,69 százalékos kamat legalább 12 millió forintot elérő kölcsönösszegnél érhető el az Ersténél, ha az igénylő helyben vezetett számlájára érkező jövedelem eléri az 500 ezer forintot.

Az online hitelezésre szakosodott Trive Bank eHitel Expressz nevű konstrukciójánál a futamidő 6 hónap, az éves kamat 12 százalék, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint.

A MagNet Banknál több kamatkedvezmény is elérhető a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan. Az aktív számlahasználati kedvezmény kihasználásával, megfelelő nagyságú, a helyben vezetett számlára érkező jövedelem igazolásával évi 12,50 százalék is lehet az éves kamat: a 4,5 millió és 8 millió forint közötti sávban 13,50 százalék, az 1,8 millió és 4,5 millió közöttinél pedig 14,50 százalékos éves kamat is elérhető, ha az igénylő teljesíti a kért feltételeket.

A K&H kiemelt személyi kölcsönénél 3 millió forint kölcsönösszegtől jár a legkedvezőbb, 9,99 százalékos kamat, ha az ügyfél igazolható jövedelme eléri a 400 ezer forintot, és jogosult az átutalási kedvezményre is. A 3 millió forintos összegsáv alatt 18,99 százalék az éves kamat.

Az OTP Bank november 17-től csökkentett a személyi kölcsönök egyes, alacsonyabb összegsávokhoz tartozó kamatain. Így például az OTP Személyi kölcsönnél a korábbi két, legkisebb hitelösszeg sávot összevonták: az 500 ezer és 1 999 999 forint közötti hitelekre eddig 22,99 százalék és 20,99 százalék volt a kamat, ami most egységesen 19,99 százalékra csökkent. A 2 millió és 3 099 999 forint közötti sávban pedig a kamat egy százalékponttal, 17,99 százalékra mérséklődött. A 3,1 millió és 4 099 999 forint közötti sávban a kamat szintén 1 százalékponttal csökkent, így 16,99 százalék lett. A minősített fogyasztóbarát kölcsönnél a 2 millió és 3 099 999 forint közötti sávban 15,99, 3,1 millió és 7,099 millió forint között pedig 13,99 százalék az éves kamat.

Az MBH Banknál 400 ezer forintos, helybe érkező havi jövedelem és 5 millió forintos kölcsönösszeg is elég lehet a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamat eléréséhez. Az ötmillió forint alatti sávban évi 13,49 százalék a kamat.

A CIB Bank a legkedvezőbb, „A” minősítésű ügyfeleknek már a 3 millió forint alatti összegsávban 10,60 százalék kamattal ad személyi kölcsönt, ha az igénylés fiókban vagy a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik. A CIB Bank november végéig futó, Black Friday akciójában most 100 ezer forint jóváírás is járhat a személyi hitel mellé, ha annak összege eléri az egymillió forintot, a lakossági számlanyitás pedig további 50 ezer forint ajándékpénzt érhet.

Az UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsönénél a lehetséges kamatkedvezményeket kihasználva akár 9,44 százalék is lehet az éves kamat, ha a kölcsön összege eléri a 7 millió forintot. A tíz százalék alatti kamat-tartományba viszont már 3 millió forint igénylésével is be lehet csúszni, de az 1,5 és 2,99 millió forint közötti sávban is csak évi 11,7 százalék a legkedvezőbb kamat. Az UniCredit Banknál szintén fut jóváírási akció, itt az ajándékpénz összege akár 80 ezer forint is lehet.

A Provident december 15-ig futó akciójában elérhető Téli varázs kölcsön kamata 9,52 százalék: a hitel összege 250 és 600 ezer forint között mozoghat, a futamidő 14 hónap.