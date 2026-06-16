Rekordösszegű pénzt zsákolnak a magyarok ezekből a gépekből

124 ezer forint fölé ugrott az első negyedévben az egy kártyás készpénzfelvételre jutó átlagos összeg, ezzel új csúcsra került ez az összeg. A BiztosDöntés.hu elemzése szerint viszont hiába telepítettek több száz új ATM-et a bankok, mégis kevesebbszer használták ezeket.

Az oldal által feldolgozott jegybanki adatokból. 2026 első három hónapja után az látszik, hogy

124 179 forint jutott egyetlen belföldi készpénzfelvételre, miközben egy évvel korábban még 110 ezer forint körül mozgott ez az összeg.

A látványos emelkedésnek az infláció nem lehet oka, hiszen hónapok óta rég látott alacsony szinten van.

A megemelt keret miatt van minden?

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a látványos emelkedés magyarázata az ingyenes havi készpénzfelvételi limit év eleji megduplázása lehet. Február elejétől a korábbi 150 ezerről 300 ezer forintra növekedett ez a keret, és a készpénzhez ragaszkodók éltek is ezzel.

Mindeközben a belföldi kártyás készpénzfelvételek száma sok éves mélypontra, 18,5 millió alá csökkent az első negyedévben. Egy évvel korábban még 19,2 milliószor használták erre a bankkártyájukat a magyarok.

Miközben a tranzakciószám csökkent, a műveletek értéke tovább nőtt: meghaladta a 2293 milliárd forintot, ami 8,4 százalékos emelkedés jelent.

Ebben szintén lehet valamekkora szerepe a havi limit megemelésének. A bankoknak ráadásul most már lehetővé kell tenniük, hogy egy tranzakcióval is ki lehessen venni akár a teljes, díjmentesen elérhető keretet.

A pénzfelvét mellett van egy másik csács is: a bankoknak előírt telepítési program hatására ugyanis nyomán új csúcsot döntött a bankjegykiadó automaták száma.

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Március végén 5 688 ATM működött országszerte, közel ötszázzal több, mint egy évvel korábban.

A forgalomban lévő bankkártyák száma minimális mértékben, 0,2 százalékkal nőtt a március végéig tartó egy év alatt, és valamivel 10,3 millió felett jár.

Hasít a mobiltárca

Érdekesség még, hogy: