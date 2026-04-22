Rengeteg kedvezményt lehet most bezsákolni a bankoknál vállalkozóként

Egyre több kedvezményt – köztük díjmentes számlavezetést – kínálnak az induló vállalkozásoknak szóló számlacsomagoknál a pénzintézetek – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Az erős verseny persze nem véletlen, tavaly több mint 104 ezer egyéni és társas vállalkozás kezdte meg a működését Magyarországon.

A lakossági számlák mellett a vállalkozói csomagoknál is egyre több kedvezményt kínálnak a frissen érkező ügyfeleknek a bankok: a díjmentes számlavezetés lehetősége ma már éppúgy elterjedtnek számít, mint a kedvezményes eseti utalások, vagy a számlanyitásért cserébe adott egyszeri jóváírás – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Nagyon sok potenciális ügyfél érkezik a piacra

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a vállalkozói számlák és bankkártyák számánál nem történtek drámai változások az elmúlt néhány évben. A gazdálkodó és egyéb szervezetek fizetési számláinak száma például 1,2 százalékkal – nagyjából 13 200 darabbal –, 1,115 millióra emelkedett tavaly, miközben az itthon kibocsátott céges bankkártyák számánál is viszonylag szerény, 8,9 ezres növekményt mért az MNB, 796 300 darabos, év végi állomány mellett.

„Annak ellenére, hogy az itthon működő vállalkozások, illetve vállalkozói számlák száma nem mutat óriási kilengéseket, nem lehet azt állítani, hogy statikus lenne a piac: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 104 000 újonnan alapított egyéni és társas vállalkozást jegyeztek be Magyarországon, 6,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez pedig még akkor sem elhanyagolható sokaság a bankok szempontjából, ha figyelembe vesszük, hogy az alanyi adómentes egyéni vállalkozók egy része nem nyit külön céges számlát magának”

– mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Érdemes figyelni a részletekre

Ugyan a vállalkozói számlacsomagokat kereső ügyfelekért vívott harc nagyon intenzív a pénzügyi szolgáltatók között, Barát Mihály szerint a kezdő vállalkozásoknál különösen nagy a jelentősége annak, hogy meddig, és milyen feltételekkel élnek a felkínált kedvezmények. A BiztosDöntés.hu vállalkozói bankszámla kalkulátora szerint például a díjmentes számlavezetés, vagy a számla mellé díjmentesen biztosított bankkártya sok esetben időkorláttal érvényes a bankoknál, de érdemes odafigyelni a szintén gyakori, minimális forgalmi elvárásokra is.

Az első magyar neobank, a BinX vállalkozói csomagjai kivételt jelentenek az akciós jelleg alól, hiszen a kínált kondíciók kapcsán nem állítottak fel időkorlátokat. Így például a főként induló vállalkozásoknak ajánlott BinX-S számlacsomagnál feltétel nélkül díjmentes a számlanyitás és a számlavezetés is, miközben a BinX ügyfelei közötti pénzküldés is ingyenes. A BinX-en kívüli elektronikus átutalások díja ennél a csomagnál 0,25 százalék, de legfeljebb 10 000 forint tranzakcióként. Hasonlóan díjmentes számlanyitást és számlavezetést kínál a BinX Pro csomag is, miközben a BinX-en kívüli utalások díja itt már 0,15 százalék, de legfeljebb 10 000 forint. A díjmentes számlavezetésért, és a rendkívül kedvező utalási díjért cserébe viszont ennél a csomagnál már feltétel, hogy az ügyfél rendelkezzen a Számlázz.hu #profi csomagjával, illetve kösse össze a BinX és a Számlázz.hu fiókjait is. A BinX Pro csomaghoz díjmentesen jár a Számlázz.hu Prémium kártya is.

A Gránit Bank Vállalkozói Alapszámla 2 nevű, elsősorban induló vállalkozásoknak szóló csomagjánál díjmentes a számlanyitás és a számlavezetés, miközben a netbank, és a telebank használatáért sem számolnak fel külön költséget. A csomagban havonta az első öt belföldi elektronikus átutalás is díjmentes – a tranzakciós díjon felül.

Az MBH Bank Lépték GO szolgáltatáscsomagjánál most 12 hónapig visszatérítik a havi díjat, emellett kedvezményesen vehető igénybe a BUPA Iránytű digitális pénzügyi tervező szolgáltatás is. Más kedvezmények mellett ebben a csomagban nulla forint (a tranzakciós illetéken felül) minden elektronikus és SEPA utalás díja is.

Az Erste május végéig futó akciójában azok, akik új ügyfélként igényelnek Erste Vállalkozói Extra Számlacsomagot, 40 000 forint egyszeri jóváírást kaphatnak abban az esetben, ha legalább 50 000 forintot utalnak a számlára legkésőbb a számlanyitást követő hónap végéig. Az első hat hónapban a számla havidíját is elengedi a pénzintézet.

Az OTP Bank most futó akciójában a teljes havi számlavezetési díjat elengedik a számlanyitástól számított 12 hónapon keresztül. Emellett június végéig jóváírási akció is tart a szolgáltatónál: ennél 40 000 forint járhat magáért a számlanyitásért, további 100 000 forint pedig az aktív számlahasználatért – amennyiben teljesülnek a kért feltételek.

A MagNet Bank a MagNet Mini számlacsomagot ajánlja az induló, vagy még kisebb forgalmú vállalkozásoknak: ennél a havidíj 700 forint, viszont a netbanki és mobilbanki szolgáltatás díjmentes. Emellett banki díjmentes havonta az első öt, elektronikus belföldi forint átutalási tranzakció is.

Az UniCredit Bank FixPont számlacsomagjánál akár két évig is díjmentes lehet a számlavezetés, és most akár 60 000 forint egyszeri jóváírás is járhat, ha teljesülnek az előírt feltételek.