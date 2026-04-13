Rengeteg szabad pénzen ül a lakosság 

Az elmúlt időszakban jórészt változatlanok maradtak – sőt, esetenként emelkedtek is – a legkedvezőbb feltételekkel kínált lekötött forintbetétek kamatai, így ezekkel a konstrukciókkal már bőven lekörözhető az infláció – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ennek – teszi hozzá – azért is nagy a jelentősége, mert a szabad pénzeszközeik igen jelentős részét még mindig nem fektetik be a háztartások.

Egyre növekszik az akciós, illetve kedvező feltételekkel kínált lekötött betétek előnye az inflációhoz képest: miközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak 1,8 százalékkal emelkedtek a márciusig tartó egy év alatt, a bankok kínálatában bőven akadnak a jelenleg 6,25 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő, vagy azt meghaladó betéti kamatok is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Mindez – teszi hozzá – azt jelenti, hogy a legkedvezőbb lekötött forintbetétekkel érdemi reálkamat érhető el, még úgy is, ha figyelembe vesszük az elért kamatok után fizetendő, összesen 28 százalékos adóteher hatását.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idén februárban 3,93 százalékot ért el az éven belüli futamidőre lekötött lakossági forintbetétek szerződésekben szereplő, átlagos kamatlába, ami éves összehasonlításban bő fél százalékpontos emelkedést tükröz.

Vétek parlagon hagyni
Annak ellenére viszont – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője –, hogy a jegybank által kalkulált átlagkamat szintje is közelíti a 4 százalékot, a lakossági betétállomány döntő részét még mindig lekötés nélkül pihenteti a folyószámlákon a lakosság. Az MNB adatai szerint a látra szóló és folyószámlabetétek állománya februárban bőven meghaladta a 12 800 milliárd forintot, ami a teljes, hozzávetőleg 14 900 milliárdos portfólió több mint 86 százalékát adta. „A folyószámlákon pihenő pénzek aránya még soha nem volt ilyen magas a lakossági betéteken belül, és ez egyben azt is jelenti, hogy évente százmilliárdos nagyságrendű kamattól, illetve potenciális hozamtól esik el a lakosság” – emeli ki Gergely Péter.

Lehet találni kedvező betéti ajánlatokat

Bár a lekötött forintbetétekre a korábbinál jóval kisebb hangsúlyt helyeznek a bankok a lakossági megtakarításoknál, a BiztosDöntés.hu lekötött forint betét kalkulátora szerint bőven lehet találni versenyképes ajánlatokat a piacon.

A MagNet Bank április 15-ig tartó lekötött betéti akciójánál a 3 hónapos futamidejű Prizma betétnél 7,08 százalékos, éves kamatot fizet a pénzintézet. A 6 hónapos lejáratnál 6,45 százalék, a 12 hónaposnál pedig 5,52 százalék az elérhető éves kamat. Az akciós kamatok feltétele, hogy az ügyfélnek legyen lakossági számlája a pénzintézetnél, illetve legalább 500 000 forint friss forrást helyezzen el.

 

A Gránit Bank 6 hónapos futamidejű KamatMax betétjénél 6 százalékos az éves kamat: utóbbi feltétele, hogy az ügyfél a betét futamideje alatt havonta legalább 20 000 forint értékben vásároljon a helyben vezetett folyószámlához kapcsolódó bankkártyával. A 3 hónapos futamidejű eBank betétnél szintén évi 6 százalék a kamat: itt feltétel az aktív eBank szerződés megléte, a friss forrás elhelyezése, és az is, hogy egymást követő két hónapban legalább 400 000 forint egyösszegű jóváírás érkezzen az ügyfél számlájára.

Az MBH Bank 12 hónapos futamidejű akciós betétjének 5,25 százalék az elérhető éves kamat. Ennél a konstrukciónál ugyanakkor alapfeltétel, hogy az ügyfélnek – a helyben vezetett számlán kívül – egy hónapnál nem régebben kötött lakás-takarékpénztári szerződése is legyen a Fundamenta-Lakáskasszánál.

A Trive Bank eBetét Kamatbónusz nevű konstrukciójánál 8 százalékos az egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM), tizenkét hónapos futamidő, és ismétlődő betétlekötés mellett. Az egy hónapnál nem régebben betétszámlát nyitó ügyfelek számára elérhető, 8 százalékos EBKM az első fordulónapig érvényes, utána a betét a normál feltételek szerint kamatozik tovább.

A Magyar Cofidis Bank Takarékszámláján elhelyezhető betéteinél a közelmúltban emelkedtek a kamatok. Ami a lekötött konstrukciókat illeti, a hat hónapos futamidejű betétnél évi 5 százalék, az 1 éves lejáratúnál 6 százalék, a két éves futamidejűnél pedig 6,15 százalék a kamat.

Az OTP Bank Prémium betétjénél 6 százalék az elérhető éves kamat, a futamidő pedig hat hónap. A konstrukciót a pénzintézet prémium ügyfelei igényelhetik, és az ajánlat legalább 100 000 forint új forrás elhelyezésére érvényes.

