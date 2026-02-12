Akkor vásároljunk, amikor mindenki elad, vagy menjünk a csorda után?

A divatos, felkapott befektetések tömegeket vonzanak, szárnyalnak, csúcsot csúcsra döntenek. De később rendszerint a mánia (hype) jeleit mutatják, majd összeomlanak, romokat és sebeket hagyva maguk után. Ezt láttuk nemrég az ezüstnél, a bitcoinnál, korábban a mém-részvényeknél, és ettől tartanak sokan a mesterségesintelligencia-üzletághoz tartozó részvények piacán is. Lehet másként?

Van kétféle, homokegyenest ellenkező befektetési iskola. Az egyik szerint a trendet kell követni, olyasmit kell vásárolni, ami felfelé megy, ami nagyon népszerű, ezért oda áramlik a tőke. (Trendkövető vagy momentum-befektetés.) A másik szerint éppen ellenkezőleg, elfelejtett befektetéseket kell vásárolni, olyanokat, amelyek alulteljesítők voltak, amit utálnak, amelyek nem kellenek a kutyának sem, pedig alapjában véve értékesek. (Kontratiánus befektetési módszer.)

Hogy működnek a momentum-befektetések?

Ez a stratégia a jól teljesítő eszközök vásárlására épül, amelyek árfolyama már felfelé tart. A népszerűség miatt további tőke áramlik beléjük, így a trend többnyire még erősödik is. Ezt a piaci lendületet (momentumot) használják ki a befektetők rövid- és középtávon.

Nyerteseket veszünk, győzteseket tartunk – mondják a hívei.

​Feltételezik, hogy a múltbeli győztesek, az eddig magas hozamú eszközök tovább fognak emelkedni rövid-közepes távon (3-12 hónap alatt), míg a vesztesek tovább esnek. Ezért a legjobb 10-20 százalékot, a nyerteseket vásárolják.

