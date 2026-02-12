4p
Személyes pénzügyek Árutőzsdei termékek Befektetés Részvény

Akkor vásároljunk, amikor mindenki elad, vagy menjünk a csorda után?

mfor.hu

Sokféle befektetés árfolyama csúcson van mostanában, némelyiknél a mánia jelei mutatkoznak, éppen ezért eléggé veszélyes beszállni. Egy befektetési iskola szerint ilyenkor a veszteseket kellene vásárolni.

A divatos, felkapott befektetések tömegeket vonzanak, szárnyalnak, csúcsot csúcsra döntenek. De később rendszerint a mánia (hype) jeleit mutatják, majd összeomlanak, romokat és sebeket hagyva maguk után. Ezt láttuk nemrég az ezüstnél, a bitcoinnál, korábban a mém-részvényeknél, és ettől tartanak sokan a mesterségesintelligencia-üzletághoz tartozó részvények piacán is. Lehet másként?

Van kétféle, homokegyenest ellenkező befektetési iskola. Az egyik szerint a trendet kell követni, olyasmit kell vásárolni, ami felfelé megy, ami nagyon népszerű, ezért oda áramlik a tőke. (Trendkövető vagy momentum-befektetés.) A másik szerint éppen ellenkezőleg, elfelejtett befektetéseket kell vásárolni, olyanokat, amelyek alulteljesítők voltak, amit utálnak, amelyek nem kellenek a kutyának sem, pedig alapjában véve értékesek. (Kontratiánus befektetési módszer.)

Hogy működnek a momentum-befektetések?

Ez a stratégia a jól teljesítő eszközök vásárlására épül, amelyek árfolyama már felfelé tart. A népszerűség miatt további tőke áramlik beléjük, így a trend többnyire még erősödik is. Ezt a piaci lendületet (momentumot) használják ki a befektetők rövid- és középtávon.

Nyerteseket veszünk, győzteseket tartunk mondják a hívei.

​Feltételezik, hogy a múltbeli győztesek, az eddig magas hozamú eszközök tovább fognak emelkedni rövid-közepes távon (3-12 hónap alatt), míg a vesztesek tovább esnek. Ezért a legjobb 10-20 százalékot, a nyerteseket vásárolják.

További részletek a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár.hu cikkében »»»»

A Menedzsment Fórum Kft. (mfor.hu) nem minősül a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) szerinti befektetési vállalkozásnak, így nem készít a Bszt. szerinti befektetési elemzéseket és nem nyújt a Bszt. szerinti befektetési tanácsadást a felhasználói részére. Az mfor.hu honlaptartalma („Honlaptartalom”) a szerzők magánvéleményét tükrözi, amelyek az mfor.hu közzététel időpontjában érvényes álláspontját tükrözik, amelyek a jövőben előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Honlaptartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért az mfor.hu felelősséget nem vállal. A Menedzsment Fórum Kft, mint az mfor.hu honlapjának üzemeltetője, továbbá annak szerkesztői, készítői és szerzői kizárják mindennemű felelősségüket a Honlaptartalomra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért. Ezért kérjük, hogy a befektetési döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen több forrásból tájékozódjon, és szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával. A Menedzsment Fórum Kft. (mfor.hu) az adott pénzügyi eszközre általa tájékoztató céllal készített Honlaptartalomból esetlegesen következő ügyletkötésben semmilyen módon nem vesz részt, és így a függetlensége megőrzésre kerül. Mindezekből következik, hogy a Honlaptartalmával vagy annak közreadásával a Bszt., valamint az annak hátteréül szolgáló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-én kelt, 2004/39/EK számú, a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelve („MIFID”) jogszabályi célja nem sérül.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, így őrizheti meg az értékét a plusz pénz

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, így őrzi meg értékét a pluszpénz

Pénteken érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj negyede. Aki nem éli fel, annak érdemes befektetnie, hogy megőrizze az értékét. 

Fontos figyelmeztetés a NAV-tól: lehet, hogy ezt az adót nem kell befizetnie?

Fontos figyelmeztetés a NAV-tól: lehet, hogy ezt az adót nem kell befizetnie?

Érdemes nyilatkozni a mentességről a jogosultaknak.

webkincstár, mobilkincstár

Állampapír-tulajdonosok figyelmébe: változások jönnek az államkincstár applikációinál

Január 10-étől már Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető a Magyar Államkincstár (MÁK) WebKincstár és MobilKincstár applikációja, így az ügyfelek még egyszerűbben, de továbbra is biztonságosan léphetnek be a kincstár online állampapír-forgalmazási felületeire – tájékoztatta a MÁK hétfőn az MTI-t.

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

Továbbra is népszerűek a TBSZ-ek.

Gyönyörködjön! Ez várja a benzinkúton

Gyönyörködjön! Ez várja a benzinkúton

Újra megtörténik a töltőállomásokon, már holnaptól.

Most kiderül, mit gondolnak a magyarok a bankokról és a Revolutról

Most kiderül, mit gondolnak a magyarok a bankokról és a Revolutról

Mintegy 2 millió magyar használja a Revolut szolgáltatásait, így mára megkerülhetetlen tényező a hazai pénzügyi szolgáltatók között. De mit gondolnak a felhasználók a Revolutról, mire használják azt, mivel elégedettek és mivel nem, választanák-e elsődleges számlának? A BiztosDöntés.hu online, 10 perc alatt kitölthető kutatásában ezekre a kérdésekre is keresik a választ, a résztvevők között pedig értékes nyereményeket sorsolnak ki.

Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Decemberre újabb mélypontra süllyedt a kamatmentes munkáshitel új szerződéseinek összege, miközben láthatóan csökken az érdeklődés a támogatott konstrukció iránt.

Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Korábban, már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét a posta.

Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

A bölcsődei költségeket enyhíti.

Harmadik éve stagnálnak a magyar lakásfelújítási, korszerűsítési szándékok

A magyarok többsége továbbra sem tervez lakásfelújítást

A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6 százaléka biztosan, 18 százaléka valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben. Az elmúlt három esztendőben a lakosság lakásfelújítási és korszerűsítési szándékai csak enyhe hullámzást mutattak, határozott tendenciát nem.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168